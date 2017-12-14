14 декабря 2017, 09:31

Петербуржцы по-прежнему паркуются на «инвалидных» местах

В Петербурге прошло профилактическое мероприятие «Инвалид». На сей раз оно было приурочено к Международному дню инвалидов (3 декабря), который проводится в городе на Неве с 2014 года в целях реализации прав автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья, повышения правосознания участников дорожного движения и собственников автостоянок.
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В выездных проверках традиционно приняли участие инвалиды-колясочники, являющиеся координаторами Общественной инспекции по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Петербурге.

За 10 дней на территории города выявлено 1374 нарушения, на территории Ленинградской области - 413 нарушений требований ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов).

В ГИБДД напоминают, что, согласно действующего законодательства, при нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, на водителя налагается штраф в размере 5000 рублей.

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Подскажите ехал всё было нормально заглушил машину и больше не смог завести то есть ключом у него общение живая аккумуляторы всё вроде всё хорошо всё светится ключом туда-сюда всё не работает
Слава
Долгоиграющие автомобили?
Ну какже к гарантийщикам на сервис в центре мицубиси, задавал такой вопрос, показали мне бумагу, что машина может расходовать масло, короче так и доливал. А по Хавалу Н9, это реально внедорожник?
evgenka
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Петербуржцы по-прежнему паркуются на «инвалидных» местах
{{material_122019}} В выездных проверках традиционно приняли участие инвалиды-колясочники, являющиеся координаторами Общественной инспекции по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Петербурге. За 10 дней на территории города выявлено 1374 нарушения, на территории Ленинградской области - 413 нарушений требований ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов). В ГИБДД напоминают, что, согласно действующего законодательства, при нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, на водителя налагается штраф в размере 5000 рублей.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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