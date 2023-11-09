Петербуржцы протестуют против платных парковок не так активно, как хотелось бы депутатам

Ранее мы писали Эксперт объяснил, почему платная парковка – это хорошо Петербургские власти продолжают расширять зону платной муниципальной парковки. Директор Центра транспортного ... Читать далее

В Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах, где платные парковки появились раньше, никто не бунтовал. На Васильевском острове волну протеста разгоняют оппозиционные депутаты, уверены журналисты GazetaSPb . Идею платных парковок критикуют депутат ЗакСа Борис Вишневский и глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина вместе с несколькими активистами из Адмиралтейского района. На проведенных ими встречах с представителями районной администрации Васильевского острова и Комитета по транспорту толп недовольных жителей не было. На самую многочисленную из них пришло чуть более сотни человек. Все мероприятия прошли спокойно, никакого «восстания» не наблюдалось.

Самой проблемной остается территория МО «Гавань», где расположен Балтийский завод. Активисты утверждают, что сотрудники предприятия, которые далеко живут от работы, задумались об увольнении. Им неудобно добираться на общественном транспорте – вместо одного часа придется тратить по пять. Между тем, руководство завода заверило, что после введения платы за парковку на территории предприятия организовали дополнительные парковочные места для сотрудников общим количество свыше 1100 мест.

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