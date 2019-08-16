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16 августа 2019, 00:31

Петербуржцы стали чаще покупать новые автомобили

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В минувшем июле в Санкт-Петербурге было продано 9,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июле 2018 года. На фоне общероссийского двухпроцентного снижения продаж, ситуация на петербургском рынке выглядит довольно оптимистично.
Петербуржцы стали чаще покупать новые автомобили

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Бестселлером петербургского рынка новых автомобилей в июле стал седан Hyundai Solaris. За месяц дилеры реализовали 436 экземпляров или на 4% больше, чем в июле 2018-го. Второе место досталось еще одной корейской модели – семейству Kia Rio, которое разошлось тиражом 406 экземпляров (+1%). На третье место опустился седан Volkswagen Polo. На немецкой модели остановили свой выбор 380 петербуржцев или на 15% меньше, чем в прошлом году.

Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге самых востребованных новых легковых автомобилей Петербурга в июле заняли кроссоверы. Именно они стали главными драйверами роста городского авторынка. Динамика продаж этих трех моделей выражается двузначными цифрами. В июле дилеры продали 359 экземпляров Hyundai Creta (+28%), 354 экземпляра Volkswagen Tiguan (+75%) и Mitsubishi Outlander (+42%). Замыкает ТОП-10 семейство Lada Vesta (324 экз.; +23%), кроссовер Kia Sportage (273 экз.; +55%), фургон Lada Largus (229 экз.; +10%) и седан Kia Optima (212 экз.; +74%).

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Отзывы по теме
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Петербуржцы стали чаще покупать новые автомобили
{{material_127171}}Бестселлером петербургского рынка новых автомобилей в июле стал седан Hyundai Solaris. За месяц дилеры реализовали 436 экземпляров или на 4% больше, чем в июле 2018-го. Второе место досталось еще одной корейской модели – семейству Kia Rio, которое разошлось тиражом 406 экземпляров (+1%). На третье место опустился седан Volkswagen Polo. На немецкой модели остановили свой выбор 380 петербуржцев или на 15% меньше, чем в прошлом году.Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге самых востребованных новых легковых автомобилей Петербурга в июле заняли кроссоверы. Именно они стали главными драйверами роста городского авторынка. Динамика продаж этих трех моделей выражается двузначными цифрами. В июле дилеры продали 359 экземпляров Hyundai Creta (+28%), 354 экземпляра Volkswagen Tiguan (+75%) и Mitsubishi Outlander (+42%). Замыкает ТОП-10 семейство Lada Vesta (324 экз.; +23%), кроссовер Kia Sportage (273 экз.; +55%), фургон Lada Largus (229 экз.; +10%) и седан Kia Optima (212 экз.; +74%).
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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