16 августа 2019, 00:31
Петербуржцы стали чаще покупать новые автомобили
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В минувшем июле в Санкт-Петербурге было продано 9,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июле 2018 года. На фоне общероссийского двухпроцентного снижения продаж, ситуация на петербургском рынке выглядит довольно оптимистично.
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Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге самых востребованных новых легковых автомобилей Петербурга в июле заняли кроссоверы. Именно они стали главными драйверами роста городского авторынка. Динамика продаж этих трех моделей выражается двузначными цифрами. В июле дилеры продали 359 экземпляров Hyundai Creta (+28%), 354 экземпляра Volkswagen Tiguan (+75%) и Mitsubishi Outlander (+42%). Замыкает ТОП-10 семейство Lada Vesta (324 экз.; +23%), кроссовер Kia Sportage (273 экз.; +55%), фургон Lada Largus (229 экз.; +10%) и седан Kia Optima (212 экз.; +74%).
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