Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 января 2020, 13:42

Петербуржец оплатил 51 штраф на сумму 46 500 рублей

  • 1181
  • 0
Фото: УФССП
Конечно, проще сказать: «А ты не греши!», и это будет наиболее грамотно. Но судебные приставы Санкт-Петербурга действовали уже, что называется, постфактум. И так бывает, увы, нередко.
Петербуржец оплатил 51 штраф на сумму 46 500 рублей

Фото: Sng.today

Суть ситуации проста. Некий петербуржец 1978 года рождения ездил, нарушая Правила дорожного движения, как говорится, направо и налево. Чаще всего он грешил превышением скорости, что неоднократно фиксировали комплексы фото- и видеофиксации.

Кроме того, мужчина оставлял свой автомобиль там, где парковка была запрещена. Плюс ряд других нарушений, так сказать, по мелочи. В итоге, как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, общая сумма задолженности по штрафам ГИБДД накопилась до цифры 46 500 рублей.

Но на днях ниточка его грехов перестала виться - исполнять административное наказание ему пришлось в принудительном порядке. И пусть денежных средств на его банковских счетах не наблюдалось, судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является индивидуальным предпринимателем.

За это и зацепились: УФСПП направило постановление об обращении взыскания на денежные средства из его зарплаты. Задолженность была погашена в минимальные сроки, а исполнительное производство, как оно бывает при «раскаянии», окончено.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Гримит под капотом на холодную мазда 6 дизель
Для того чтоб ссылка работала удалите пробелы
bgdan13
Как покрасить автомобиль?
Разве у нас в москве есть нормальные покрасчики, которые красят хорошо и по нормальной цене. по моему это фантастика, я когда искал где покрасить правую сторону, пол москвы объехал, еле нашел нормальных мастеров, но они уже к сожалению закрылись, что то между собой не поделили. Сейчас по отдельности ...
AlexTurin
Алан-Авто Lifan | отзывы
я здесь ремонтирую и все отлично, мне нравится https:// avtoservisaibolit.ru/
каприз
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Мотор-шоу-2005»: что нам показывали 15 лет назад
В России водители по-прежнему пьют за рулем
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Петербуржец оплатил 51 штраф на сумму 46 500 рублей
Суть ситуации проста. Некий петербуржец 1978 года рождения ездил, нарушая Правила дорожного движения, как говорится, направо и налево. Чаще всего он грешил превышением скорости, что неоднократно фиксировали комплексы фото- и видеофиксации. Кроме того, мужчина оставлял свой автомобиль там, где парковка была запрещена. Плюс ряд других нарушений, так сказать, по мелочи. В итоге, как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, общая сумма задолженности по штрафам ГИБДД накопилась до цифры 46 500 рублей.Но на днях ниточка его грехов перестала виться - исполнять административное наказание ему пришлось в принудительном порядке. И пусть денежных средств на его банковских счетах не наблюдалось, судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является индивидуальным предпринимателем.За это и зацепились: УФСПП направило постановление об обращении взыскания на денежные средства из его зарплаты. Задолженность была погашена в минимальные сроки, а исполнительное производство, как оно бывает при «раскаянии», окончено.
2020-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Чебоксары Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.