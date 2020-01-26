Петербуржец оплатил 51 штраф на сумму 46 500 рублей
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Фото: Sng.today
Суть ситуации проста. Некий петербуржец 1978 года рождения ездил, нарушая Правила дорожного движения, как говорится, направо и налево. Чаще всего он грешил превышением скорости, что неоднократно фиксировали комплексы фото- и видеофиксации.
Кроме того, мужчина оставлял свой автомобиль там, где парковка была запрещена. Плюс ряд других нарушений, так сказать, по мелочи. В итоге, как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, общая сумма задолженности по штрафам ГИБДД накопилась до цифры 46 500 рублей.
Но на днях ниточка его грехов перестала виться - исполнять административное наказание ему пришлось в принудительном порядке. И пусть денежных средств на его банковских счетах не наблюдалось, судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является индивидуальным предпринимателем.
За это и зацепились: УФСПП направило постановление об обращении взыскания на денежные средства из его зарплаты. Задолженность была погашена в минимальные сроки, а исполнительное производство, как оно бывает при «раскаянии», окончено.
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