Петербуржец получил три года колонии за обман с «выкупом и перепродажей авто»

Выманивал у женщин деньги под видом перепродажи авто: в Петербурге осудили интернет-мошенника

В Петербурге завершилось разбирательство о серии интернет-знакомств. В материалах дела описаны способы выманивания денег. Суд определил сумму требований потерпевших. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Петербурге завершилось разбирательство о серии интернет-знакомств. В материалах дела описаны способы выманивания денег. Суд определил сумму требований потерпевших. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В деле описаны три эпизода общения в интернете и переводы денег под разными предлогами. Красногвардейский районный суд назначил петербуржцу три года колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на 1 млн 625 тыс. 90 рублей.

С декабря 2023 года по май 2025-го мужчина знакомился с девушками онлайн и постепенно завоевывал их доверие, беседуя на личные темы. Затем он просил деньги. О пикантном сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одной знакомой мужчина предложил вложиться в покупку автомобиля. Он объяснял, что занимается выкупом и перепродажей машин, и обещал оформить договоренности расписками. Девушка поверила ему и перевела 226,2 тысячи рублей.

Другой он пообещал регулярно помогать материально. В подтверждение намерений отправил изображение чека о якобы сделанном переводе. Когда деньги не поступили, мужчина сослался на задержку операции и попросил средства, чтобы ее разблокировать. Возврат он также связывал с будущей прибылью от перепродажи автомобилей. Также, просил деньги на бытовые нужды. За время общения девушка перечислила ему почти 1,11 млн рублей.

Третьей потерпевшей он прислал изображение чека о переводе пяти тысяч рублей. После этого попросил деньги для разблокировки операции и возврата ранее перечисленных средств. Женщина перевела 289 тысяч рублей.

По выводам суда, выполнять обещания мужчина изначально не собирался, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Подсудимый полностью признал вину. Общая сумма удовлетворенных исков составила 1 млн 625 тыс. 90 рублей.