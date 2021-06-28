Петербурженка дошла до Верховного суда и отсудила у страховой рекордную неустойку по ОСАГО
Однако потерпевшая не смирилась и обжаловала решение в Верховном суде, где коллегия по гражданским делам назначила выплатить женщине 400 тысяч рублей или в 30 раз больше, чем изначально планировала страховая компания. Большую часть итоговой суммы составила неустойка. Сейчас при нарушении срока страховой выплаты или срока выдачи направления на ремонт страховщик за каждый день просрочки платит 1% от размера возмещения вреда каждому потерпевшему, но не более 400 тысяч рублей.
Страховщики говорят о злоупотреблении правом. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, Марина К. владеет тремя автомобилями, все они застрахованы в разных страховых компаниях и периодически попадают в ДТП. За последние три года женщина несколько раз судилась со страховщиками, и суды каждый вставали на ее сторону. Эксперты прогнозируют, что подобная практика может отразиться на доступности ОСАГО и его стоимости.
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