Петербурженка отсудила полмиллиона рублей за утопленный автомобиль
Хозяйка автомобиля подала на виновника потопа, петербургский «Водоканал», в суд. Причиненный ущерб оценили в 500 673 рубля. Осенью 2021 года на эти деньги еще можно было купить малоподержанный Kia Rio в приличном состоянии. Сейчас, имея полмиллиона, можно рассчитывать на 10-летний корейский седан с пробегом под 200 тысяч километров.
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26.05.2023, 07:45
Страховщики рассказали, где в России чаще всего угоняют автомобили
Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные об угонах автомобилей, застрахованных по КАСКО и назвали самые «криминальные» регионы России. Первое место досталось вовсе не Москве и не Санкт-Петербургу.Читать далее
-
06.04.2023, 09:31
Kia рассказала о планах на будущее: доступные электрокары и новый Rio уже в 2023 году
Компания Kia провела в Сеуле День инвестора, где рассказала о планах на ближайшие несколько лет. Автопроизводитель усилит направление «электричек», чтобы продавать к концу десятилетия по 1,6 млн электромобилей в год. А среди ближайших планов – выход Kia Rio нового поколения.Читать далее
-
19.03.2023, 11:23
5 самых дешевых седанов в России в марте 2023 года
В российском сегменте седанов в последний год ощущается острый дефицит. С рынка практически исчезли некогда популярные модели европейских и корейских брендов, а китайские производители предпочитают везти в Россию более прибыльные кроссоверы.Читать далее
-
07.03.2023, 08:05
Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах
Семейство Kia Rio готовится сменить поколение. Седан, укутанный в плотный камуфляж, фотошпионы засняли во время ходовых испытаний на севере Швеции. Судя по тонким полоскам светодиодной оптики, дизайн новинки будет выдержан в стиле новой Sonata.Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
На каких автомобилях ездят москвичи: названы самые распространенные модели
По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
-
28.02.2023, 07:41
В Петербурге идут переговоры о продаже завода Hyundai (что там будут выпускать)
Серийную сборку автомобилей на петербургском заводе Hyundai приостановили весной 2022 года. На предприятии прошла процедура увольнения персонала. Сейчас интерес к заводу проявил казахстанский автопроизводитель.Читать далее
- 1 239 900 РKIA Rio 2018 в Зеленограде
- 1 780 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 2 200 000 РKIA Rio 2021 в Москве
- 1 650 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 984 000 РKIA Rio 2015 в Москве
- 1 340 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 1 260 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 950 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 2 230 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 1 020 000 РKIA Rio 2014 в Москве
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