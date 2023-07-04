Петербурженка отсудила полмиллиона рублей за утопленный автомобиль

06.04.2023, 09:31

Kia рассказала о планах на будущее: доступные электрокары и новый Rio уже в 2023 году

Компания Kia провела в Сеуле День инвестора, где рассказала о планах на ближайшие несколько лет. Автопроизводитель усилит направление «электричек», чтобы продавать к концу десятилетия по 1,6 млн электромобилей в год. А среди ближайших планов – выход Kia Rio нового поколения.Читать далее