Петиция против закрытия границы России и Финляндии набрала больше 13 тысяч подписей

В ночь с 17 на 18 ноября 2023 года закрылись пункты пересечения границы Ваалимаа (с российской стороны это МАПП «Торфяновка»), Нуйямаа («Брусничное»), Иматра («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»). Пункты не будут работать как минимум в течение трех месяцев, до 18 февраля 2024 года. Причиной стал наплыв нелегальных мигрантов, произошедший после выхода России из соглашения о приграничном сотрудничестве. Пока работают еще четыре контроль-пропускных пункта – два в Карелии и два в Мурманской области.

В субботу около 300 человек вышли в Хельсинки к зданию финского парламента на митинг против полного закрытия границ. У многих жителей Финляндии тесные связи с Россией: родственники, учеба или работа. Люди просят вернуть хотя бы паром или поезд, чтобы родные могли видеться, не преодолевая кружным путем тысячи километров. Под петицией за открытие границы за четыре дня подписались 13 тысяч человек. Но для рассмотрения петиции властями необходимо гораздо больше, 50 тысяч подписей, поэтому шансов на изменение ситуации немного.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах