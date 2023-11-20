Петиция против закрытия границы России и Финляндии набрала больше 13 тысяч подписей
В субботу около 300 человек вышли в Хельсинки к зданию финского парламента на митинг против полного закрытия границ. У многих жителей Финляндии тесные связи с Россией: родственники, учеба или работа. Люди просят вернуть хотя бы паром или поезд, чтобы родные могли видеться, не преодолевая кружным путем тысячи километров. Под петицией за открытие границы за четыре дня подписались 13 тысяч человек. Но для рассмотрения петиции властями необходимо гораздо больше, 50 тысяч подписей, поэтому шансов на изменение ситуации немного.
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20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
19.11.2023, 20:12
В Магнитогорске грузовой состав протаранил «Ладу» с пятью пассажирами
Очередной случай чудесного спасения произошел в Челябинской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21102, который вез еще четырех человек, проигнорировал сигнализацию на переезде и выехал на пути прямо перед грузовым составом.Читать далее
-
19.11.2023, 13:12
Упавшее в Бийске дерево пронзило салон автобуса
Ураган накрыл в эти выходные Алтайский край. Сильный ветер сносил крыши с домов, рвал провода, валил деревья. В окрестностях Бийска сломанное ветром дерево попало точно в автобус.Читать далее
-
17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
17.11.2023, 15:34
Эксперт развеял миф об омывайке, продающейся на обочинах дорог
С наступлением зимы вдоль дорог начинают появляться торговцы синей незамерзайкой, изготовленной на основе метанола, которая уже больше 20 лет находится в России под официальным запретом.Читать далее
-
17.11.2023, 13:03
Самый дешевый кроссовер Haval в России скинул еще 100 тысяч рублей
В ноябре некоторые бренды объявили о скидках на свои автомобили, в их числе и китайский Haval. Семейный кроссовер Haval M6 подешевел на 100 тысяч рублей. Сейчас его примеру последовал самый бюджетный представитель линейки – кроссовер Haval Jolion.Читать далее
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