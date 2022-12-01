«Петроградка» и «Коломна»: в 2023 году Санкт-Петербург получит 54 современных ретро-трамвая

Об этом на завершившемся XII Международном автомобильном форуме AutoInvest проинформировал Юрий Тихомиров, первый заместитель генерального директора АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).

У техники уже есть имена собственные – «Петроградка» и «Коломна». Названия присвоены по историческим районам, в которых вагоны будут курсировать.

Когда в Ленинграде не было метро…

В беседе с корреспондентом 110km.ru Юрий Тихомиров заметил, что идея с «ретро» принадлежала властям Санкт-Петербурга. Они, по всей видимости, подсмотрели ее у коллег из Нижнего Новгорода, которые закупили 11 подобных вагонов еще в прошлом году.

Юрий Тихомиров, первый зам. генерального директора АО "Уралтрансмаш"

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«Подобные» в данным случае совсем не означает, что заказанные Санкт-Петербургом трамваи будут точной копией нижегородских «ретро», и на это обратил внимание Юрий Тихомиров. По его словам, вагоны для Северной столицы будут отвечать ее духу и ушедшей эпохе, внешним видом напоминая, как выглядел электротранспорт до того момента, как было открыто метро.

При этом предложены современные дизайнерские решения, которые нашли свое применение в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев. Специально для этого проекта «Уралтрансмаш» модернизировал тележки трамвая старой модели 71-415 в части редукторов и ряда других деталей.

Фото: Уралтрансмаш

Современное производство

Юрий Тихомиров отметил, что с конца 1990-х, когда оборонное предприятие занялось выпуском гражданского подвижного состава, и по сегодняшний день выпущено и отгружено заказчикам более 500 трамваев 13 различных моделей и модификаций. К 2030 году доля необоронной продукции холдинга должна составлять не менее 50%, поэтому такому направлению, как проектирование и строительство городских трамваев, уделяется не самое последнее внимание.

По словам первого заместителя гендиректора АО «Уралтрансмаш», предприятие способно выпускать до 150 трамвайных вагонов в год, включая современные низкопольные модели. Все производство на 100% локализовано, что очень важно в нынешних экономических реалиях. Сваркой металлических конструкций занимаются исключительно роботы.

Фото: Уралтрансмаш

Особое значение в деятельности трамвайного направления компании занимает работа с организацией сервиса и технического обслуживания в тех городах, куда поставляется трамвайная техника «Уралтрансмаша».

Большим городам - длинные трамваи

Юрий Тихомиров отметил, что, в целом, в стране в настоящее время идет заметное обновление подвижного состава трамваев. При этом, как уточнил эксперт, односекционные модели обычно заказывают города с населением до 1 млн жителей, а города-миллионники просят, как правило, трамваи в двух – и трехсекционном исполнении.

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