«Петроградка» и «Коломна»: в 2023 году Санкт-Петербург получит 54 современных ретро-трамвая
Об этом на завершившемся XII Международном автомобильном форуме AutoInvest проинформировал Юрий Тихомиров, первый заместитель генерального директора АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).
У техники уже есть имена собственные – «Петроградка» и «Коломна». Названия присвоены по историческим районам, в которых вагоны будут курсировать.
Когда в Ленинграде не было метро…
В беседе с корреспондентом 110km.ru Юрий Тихомиров заметил, что идея с «ретро» принадлежала властям Санкт-Петербурга. Они, по всей видимости, подсмотрели ее у коллег из Нижнего Новгорода, которые закупили 11 подобных вагонов еще в прошлом году.
Юрий Тихомиров, первый зам. генерального директора АО "Уралтрансмаш"
При этом предложены современные дизайнерские решения, которые нашли свое применение в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев. Специально для этого проекта «Уралтрансмаш» модернизировал тележки трамвая старой модели 71-415 в части редукторов и ряда других деталей.
Фото: Уралтрансмаш
Современное производство
По словам первого заместителя гендиректора АО «Уралтрансмаш», предприятие способно выпускать до 150 трамвайных вагонов в год, включая современные низкопольные модели. Все производство на 100% локализовано, что очень важно в нынешних экономических реалиях. Сваркой металлических конструкций занимаются исключительно роботы.
Фото: Уралтрансмаш
Особое значение в деятельности трамвайного направления компании занимает работа с организацией сервиса и технического обслуживания в тех городах, куда поставляется трамвайная техника «Уралтрансмаша».
Большим городам - длинные трамваи
Юрий Тихомиров отметил, что, в целом, в стране в настоящее время идет заметное обновление подвижного состава трамваев. При этом, как уточнил эксперт, односекционные модели обычно заказывают города с населением до 1 млн жителей, а города-миллионники просят, как правило, трамваи в двух – и трехсекционном исполнении.
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29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
24.11.2022, 16:52
Петербургский метрополитен отсудил у виновника массовой аварии 400 тысяч рублей
Горэлектротранс регулярно судится с виновниками ДТП, из-за которых возникают перебои в движении трамваев и троллейбусов, но у метрополитена претензий к автомобилистам до сих пор не было.Читать далее
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