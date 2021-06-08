8 июня 2021, 14:44
Peugeot 2008 получил мощный мотор: за дополнительные 30 сил попросят доплатить 60 тысяч рублей
Российские дилеры Peugeot начали принимать заказы на кроссовер Peugeot 2008 с новым 150-сильным мотором Puretech и 8-диапазонным «автоматом». Автомобиль доступен только в топовой комплектации GT по цене от 2 229 000 рублей.
Дарья Климова Фото: Peugeot
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Фото: Peugeot
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Кроссовер со 150-сильным можно заказать только в самом «богатом» исполнении GT, которая отличается особым «спортивным» декором, черной контрастной крышей, светодиодной оптикой, парктрониками по кругу, системой контроля «слепых» зон и атмосферной подсветкой салона. По сравнению со 130-сильным Peugeot 2008 в аналогичной комплектации разница составляет 60 000 рублей. Дополнительно можно заказать адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и парковочный ассистент.
Упомянутые модели: Peugeot 2008 (от 1 329 000 Р)
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2 364 000 Р
Купить Peugeot 2008 2021 в Москве
2 044 000 Р
Купить Peugeot 2008 2021 в Москве
2 209 000 Р
Купить Peugeot 2008 2021 в Москве
2 084 000 Р
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