Peugeot 203: с него началась послевоенная история французской компании
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Разработка Peugeot 203 началась еще во время Второй мировой войны, в январе 1944 года. Первый показ журналистам и дилерам состоялся в декабре 1947-го, однако официальная премьера состоялась только в октябре 1948-го, в рамках Парижского автосалона.
Непростым оказался и старт серийного производства - поначалу ему мешали забастовки и нехватка материалов. Впрочем, в конце того же года производство, наконец, было организовано в местечке Сошо, а первые клиенты начали получать «двести третий» в начале 1949-го. Между окончанием производства довоенной машины «202» в 1949 году и началом производства «403» в 1955-м Peugeot 203 был единственной моделью в линейке, выпущенной Peugeot.
В 1950-х годах самыми сильными производителями автомобилей во Франции были Citroën и Renault. К счастью для Peugeot, обе марки в первое послевоенное десятилетие сосредоточили свои производственные усилия на других сегментах рынка. Получается, что успех Peugeot 203 был обусловлен не только хорошими характеристиками, но и отсутствием конкуренции в отдельно взятом рыночном сегменте (Mid-Size D).
Двигатель, трансмиссия, шасси
Задние колеса Peugeot 203 приводились в движение рядным 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением и механизмом OHV. Алюминиевая головка блока цилиндров имела полукруглые камеры сгорания, а топливо подавалось благодаря карбюратору Solex 32 pbic.
В начале производства мощность движка составляла 42 л.с. (31 кВт), но в 1952-м была увеличена до 45 л.с. (33 кВт) при сохранении объема. Для седана весом менее 1 тонны максимальная скорость изначально была установлена на уровне 115 км/ч, которая, благодаря более мощному двигателю, увеличилась до 122 км/ч. Производитель не без гордости сообщил о среднем расходе топлива 8 л/100 км и разгоне до 100 км/ч за 20 секунд.
Спереди Peugeot 203 имел независимую подвеску на треугольных поперечных рычагах с полуэллиптической рессорой. Задняя жесткая ось имела подвеску с винтовыми пружинами, стабилизатор и была установлена поперечно с помощью штанги Panhard. Барабанные тормоза на всех колесах имели гидравлическое управление, а механический ручной тормоз задействовал задние колеса. В бензобак помещалось 50 литров бензина.
Для рубежа 1950-х годов 4-дверный седан Peugeot 203 считался очень даже современным автомобилем с плавной задней частью, чем-то напоминающей тогдашние американские модели (скажем, Chevrolet Fleetline). В то же время дизайн «пыжика» немного повторял облик своих аэродинамических предшественников «202» и «402» с фарами, скрытыми решеткой радиатора.
Правда, в случае с Peugeot 203 фары оказались «утопленными» в передние крылья, а широкая решетка радиатора имела 7 горизонтальных направляющих. Возможно, аэродинамическая чистота была несколько нарушена выступающими дверными петлями на B-образных стойках. Входная дверь открывалась против направления движения (такие двери еще называют «самоубийственными»). Модель «203» имела колесную базу 2580 мм и габаритные размеры: 4350х1610х1560 мм.
На Парижском автосалоне 1952 года была представлена модернизированная версия Peugeot 203 с треугольными вентиляционными окнами в передней двери и большим задним стеклом в сужающейся задней части. Спидометр в салоне был перемещен с центра приборной панели на место перед рулевым колесом. В 1953-м выступавшая до сих пор крышка топливного бака на правом заднем крыле была утоплена на несколько сантиметров ниже и скрыта под открывающейся заслонкой, сливаясь с линией кузова.
Двухдверное купе, кабриолет и полу-кабриолет
Да, купе получилось оригинальным, однако оно не оправдало ожиданий автопроизводителя - продавалось не так хорошо, как седан. После того, как было изготовлено менее 1000 ед., машину сняли с производства.
Некоторые кузовные мастерские в сотрудничестве с Peugeot переоборудовали седан в кабриолет или, правильнее, в полу-кабриолет с убирающимся верхом. Частичное или полное снятие крыши с несущего кузова снижало жесткость кузова, и должно было быть заменено ребрами жесткости, что увеличивало вес автомобиля.
Вплоть до 1959 года Peugeot 203 имел на капоте украшение в виде львиной головы. Но по соображениям безопасности его заменили обычной плоской эмблемой. При этом треугольная хромированная отделка носовой части с горизонтальной надписью «Peugeot» и вертикальной «203» оставалась до конца производства.
Были также выпущены различные служебные версии «203-го», в частности, фургон и пикап. Даже разработали дизайн, предназначенный для военных, однако армия машиной не заинтересовалась, и прототип был переоборудован в пожарную машину, которая нашла свое применение на заводе Peugeot.
Последний экземпляр Peugeot 203 сошел с конвейера в Сошо 25 февраля 1960 года. Благодаря надежному двигателю, хорошо продуманному уровню оснащения, маневренности и узкому радиусу разворота автомобиль стал настоящим хитом продаж, разойдясь тиражом около 700 000 ед.
Месяц спустя компания предложила более крупную модель «403» с двигателем от «203-го», но ее не принято считать полноценным преемником. На эту роль (по крайней мере, судя по маркировке) лучше подошел переднеприводный Peugeot 304, который появился довольно поздно, в 1969 году.
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