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2 апреля 2020, 09:26

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

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Фото: Peugeot
Французов не надо учить строить красивые автомобили. И компания Peugeot лишний раз подтвердила очевидное. Ее новый «08-й» хэтчбек и «2008-й» кроссовер признаны победителями в номинации «Продуктовый дизайн» премии RedDotAward 2020. Это уже шестая победа Peugeot в дизайнерском конкурсе.
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

Фото: Peugeot

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

Фото: Peugeot

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

Фото: Peugeot

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

Фото: Peugeot

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми

Фото: Peugeot

Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Увы, ни той, ни другой модели нет в российской линейке бренда. Зато обе новинки неплохо реализуются на европейских рынках. Ценник на компактный хэтч в  той же Франции - от 15 500 до 22 700 евро, маленький SUV дороже – от 21 500 до 32 900 евро. У обеих машин по 4 комплектации, включая топовые заряженные версии GT Line и GT.

К заказу также доступны полностью электрические модификации новых 208 и 2008. Визуально Peugeot e-208 и Peugeot e-2008 можно отличить от версий с двигателями внутреннего сгорания по эксклюзивным оригинальным элементам дизайна: решетке радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также эмблеме Льва, меняющей цвет в зависимости от угла зрения.

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Отзывы по теме
Форум Peugeot 208
3-х дверный вариант пришелся мне по душе. Мотор взял самый мощный – турбированный 4-х цилиндровый 1.6 л. Тянет неплохо, но до «бешеной табуретки»все-таки не дотягивает, 10,2 секунды до сотни как-то не впечатляют. На ходу коробка передач хорошо дергает при отпускании газа. На обгоны идти не страшно, только ...
Автолюбитель
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Владимир
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Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
Увы, ни той, ни другой модели нет в российской линейке бренда. Зато обе новинки неплохо реализуются на европейских рынках. Ценник на компактный хэтч в  той же Франции - от 15 500 до 22 700 евро, маленький SUV дороже – от 21 500 до 32 900 евро. У обеих машин по 4 комплектации, включая топовые заряженные версии GT Line и GT. К заказу также доступны полностью электрические модификации новых 208 и 2008. Визуально Peugeot e-208 и Peugeot e-2008 можно отличить от версий с двигателями внутреннего сгорания по эксклюзивным оригинальным элементам дизайна: решетке радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также эмблеме Льва, меняющей цвет в зависимости от угла зрения.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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