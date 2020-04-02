2 апреля 2020, 09:26
Peugeot 208 и 2008 признаны дизайнерским жюри самыми красивыми
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Фото: Peugeot
Французов не надо учить строить красивые автомобили. И компания Peugeot лишний раз подтвердила очевидное. Ее новый «08-й» хэтчбек и «2008-й» кроссовер признаны победителями в номинации «Продуктовый дизайн» премии RedDotAward 2020. Это уже шестая победа Peugeot в дизайнерском конкурсе.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Увы, ни той, ни другой модели нет в российской линейке бренда. Зато обе новинки неплохо реализуются на европейских рынках. Ценник на компактный хэтч в той же Франции - от 15 500 до 22 700 евро, маленький SUV дороже – от 21 500 до 32 900 евро. У обеих машин по 4 комплектации, включая топовые заряженные версии GT Line и GT.
К заказу также доступны полностью электрические модификации новых 208 и 2008. Визуально Peugeot e-208 и Peugeot e-2008 можно отличить от версий с двигателями внутреннего сгорания по эксклюзивным оригинальным элементам дизайна: решетке радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также эмблеме Льва, меняющей цвет в зависимости от угла зрения.
К заказу также доступны полностью электрические модификации новых 208 и 2008. Визуально Peugeot e-208 и Peugeot e-2008 можно отличить от версий с двигателями внутреннего сгорания по эксклюзивным оригинальным элементам дизайна: решетке радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также эмблеме Льва, меняющей цвет в зависимости от угла зрения.
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