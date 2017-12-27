27 декабря 2017, 12:07

Peugeot 3008 отзывают из-за проблем с топливными трубками

Российское подразделение Peugeot проведет очередную отзывную кампанию, под которую на сей раз попадают кроссоверы 3008, произведенные в период с октября 2016 года по август 2017-го.
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Всего на сервис вне планово отправят 261 автомобиль. Причина, по данным Росстандарта, заключается в возможном неправильном расположении топливных трубок — они располагаются слишком близко к аэродинамическому экрану. Это, в свою очередь, может привести к тому, что трубки повредятся при трении об этот экран.

Список VIN-номеров машин с возможным дефектом опубликован на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры также оповестят владельцев отзываемых машин о необходимости обраться в на сервис. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно.

Ранее Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 3008 2.0 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл5.3
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл4.7
ТопливоДТ
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 3008
| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
Санча
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хотелось бы отметить работу менеджеров по продажам в Пежо в Челябинске. Я четыре (!) раза заезжала к челябинскому диллеру "Леонар Авто". Рассматривала 3008 и вдоль, и поперек, и посидела в машине, и в багажник залезла... Ни один из менеджеров ни разу не подошел ко мне! Приезжала в разные дни в разное ...
Наталья
Бретань-Авто
Я покупал здесь.Заказал обратный звонок, задал все "каверзные" вопросы.... заказал тест-драйв.... В-общем, купил. Первые впечатления: этот "европеец" ближе моему мироощущению чем "японцы" и "корейцы" (довелось и на них поездить)
veer
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Peugeot 3008 отзывают из-за проблем с топливными трубками
{{material_122115}}Всего на сервис вне планово отправят 261 автомобиль. Причина, по данным Росстандарта, заключается в возможном неправильном расположении топливных трубок — они располагаются слишком близко к аэродинамическому экрану. Это, в свою очередь, может привести к тому, что трубки повредятся при трении об этот экран.Список VIN-номеров машин с возможным дефектом опубликован на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры также оповестят владельцев отзываемых машин о необходимости обраться в на сервис. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно.Ранее Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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