Peugeot 3008 отзывают из-за проблем с топливными трубками
Российское подразделение Peugeot проведет очередную отзывную кампанию, под которую на сей раз попадают кроссоверы 3008, произведенные в период с октября 2016 года по август 2017-го.
Ранее мы писали
Российский офис Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы ...Читать далее
Список VIN-номеров машин с возможным дефектом опубликован на сайте ведомства. В ближайшее время дилеры также оповестят владельцев отзываемых машин о необходимости обраться в на сервис. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно.
Ранее Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 3008 2.0 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.3
|Загородный цикл
|4.3
|Смешанный цикл
|4.7
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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