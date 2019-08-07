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7 августа 2019, 00:01

Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник

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Кроссовер Peugeot 3008 обзавелся экспедиционной версией. Автомобиль отличается внедорожными колесами, большим багажником и палаткой на крыше, креплением для велосипедов и дополнительной светотехникой.
Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник

фото пользователя 110km

Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник

фото пользователя 110km

Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник

фото пользователя 110km

Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник

фото пользователя 110km

Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
Peugeot 3008 GT-Line 1.6 AT
1.6 л, 150 л.с
автомат 6
0-100 - 8.9 с, 206 км/ч
4447 x 1841 x 1624 мм
передний
АИ-95, 6.0 л на 100 км
2 069 000 руб
Все характеристики
Проект «внедорожного» Peugeot 3008 подготовлен специалистами французской компании совместно с журналом Top Gear. Автомобиль создан в единственном экземпляре. В его основе переднеприводная версия GT Line с 1,6-литровым бензиновым мотором PureTech, который выдает 181 лошадиную силу и 250 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». В Россию такая версия не поставляется. Отечественные покупатели довольствуются моторами 1.6 THP мощностью 150 сил.

На крыше кроссовера смонтировали алюминиевый багажник Rival с диодной секцией дополнительного света, а на двери багажного отделения – крепление для велосипеда. В список оснащения вошла также раздвижная палатка ARB Simpson, внедорожные покрышки Cooper AT3 и пластиковая защита днища. На бортах появились оригинальные желто-зеленые акценты.

Экспедиционный Peugeot 3008 уже успешно прошел испытания во Вьетнаме на северном участке тропы Хо Ши Мина. Тропа представляет собой сеть горных и лесных троп, связывающих Камбоджу и Лаос. Во время Вьетнамской войны это путь использовали для передислокации войск и военной техники.


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Форум Peugeot 3008
Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
Санча
Peugeot выпустит «горячие» вседорожники
А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Александр
Как протекают продажи Peugeot 3008
Выдали такой в прокатной конторе во Франции в максималке. Впечатление осталось ну просто очень противоречивое... к механической части - двигатель, трансмиссия - претензий нет от слова совсем, но электроника и эргономика места водителя... пожалуй это первая машина, которая довела меня до мата, причем ...
Александр
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Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
{{params_60214}}Проект «внедорожного» Peugeot 3008 подготовлен специалистами французской компании совместно с журналом Top Gear. Автомобиль создан в единственном экземпляре. В его основе переднеприводная версия GT Line с 1,6-литровым бензиновым мотором PureTech, который выдает 181 лошадиную силу и 250 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». В Россию такая версия не поставляется. Отечественные покупатели довольствуются моторами 1.6 THP мощностью 150 сил.На крыше кроссовера смонтировали алюминиевый багажник Rival с диодной секцией дополнительного света, а на двери багажного отделения – крепление для велосипеда. В список оснащения вошла также раздвижная палатка ARB Simpson, внедорожные покрышки Cooper AT3 и пластиковая защита днища. На бортах появились оригинальные желто-зеленые акценты.Экспедиционный Peugeot 3008 уже успешно прошел испытания во Вьетнаме на северном участке тропы Хо Ши Мина. Тропа представляет собой сеть горных и лесных троп, связывающих Камбоджу и Лаос. Во время Вьетнамской войны это путь использовали для передислокации войск и военной техники.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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