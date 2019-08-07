7 августа 2019, 00:01
Peugeot 3008 превратили в экспедиционный вседорожник
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Кроссовер Peugeot 3008 обзавелся экспедиционной версией. Автомобиль отличается внедорожными колесами, большим багажником и палаткой на крыше, креплением для велосипедов и дополнительной светотехникой.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
|Peugeot 3008 GT-Line 1.6 AT
|1.6 л, 150 л.с
|автомат 6
|0-100 - 8.9 с, 206 км/ч
|4447 x 1841 x 1624 мм
|передний
|АИ-95, 6.0 л на 100 км
|2 069 000 руб
|Все характеристики
На крыше кроссовера смонтировали алюминиевый багажник Rival с диодной секцией дополнительного света, а на двери багажного отделения – крепление для велосипеда. В список оснащения вошла также раздвижная палатка ARB Simpson, внедорожные покрышки Cooper AT3 и пластиковая защита днища. На бортах появились оригинальные желто-зеленые акценты.
Экспедиционный Peugeot 3008 уже успешно прошел испытания во Вьетнаме на северном участке тропы Хо Ши Мина. Тропа представляет собой сеть горных и лесных троп, связывающих Камбоджу и Лаос. Во время Вьетнамской войны это путь использовали для передислокации войск и военной техники.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин ...
А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Выдали такой в прокатной конторе во Франции в максималке. Впечатление осталось ну просто очень противоречивое... к механической части - двигатель, трансмиссия - претензий нет от слова совсем, но электроника и эргономика места водителя... пожалуй это первая машина, которая довела меня до мата, причем ...
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