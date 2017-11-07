7 ноября 2017, 20:08

Peugeot 308 помолодел, но по-прежнему дороговат

Peugeot анонсировала выход в российскую продажу обновленного хэтчбека «308». Внешних новаций, по большому счету, раз-два и обчелся. Из 10 цветовых решений кузова 2 – абсолютно свежие: бежевый Pyrite Beige (сменивший серый Aluminium Grey) и энергичный синий Magnetic Blue.
^
Peugeot 308 помолодел, но по-прежнему дороговат Peugeot 308

Ранее мы писали
Больше пятилетки «308-я» модель Peugeot радовала своей востребованностью у российского потребителя. И когда ...
Читать далее
В средней комплектации Allure появились 2 новых варианта колесных дисков - 16-дюймовые Zyrсon и Jade. В базовой версии Active есть сенсорный экран нового поколения, управляемый как большинство смартфонов. Разных новомодных «примочек» в достатке, однако «клюнуть» на них может только тот, кто имеет приличный запас денежных средств.

Peugeot 308 был и остается недешевым представителем гольф-класса. Поэтому, чего греха таить, продажи модели в нашей стране до сего момента исчислялись единицами. За посвежевшую версию просят еще больше, чем было. Самая доступная модификация 308 FL Active 1.6 AT6 (135 л.с.) оценена в 1 399 000 рублей. За такие деньги, как вы понимаете, можно стать владельцем какого-нибудь кроссовера, что на порядок практичнее.

Версия 308 FL Allure 1.6 AT6 (150 л.с.) на сто тысяч дороже – 1 499 000 рублей. Наконец, линия 308 FL GT-Line 1.6 AT6 той же мощности. Она стоит 1 609 000 рублей. Вот и подумаешь лишний раз, а стоит ли игра свеч?...

Справка: с января по сентябрь 2017 года включительно марка Peugeot сумела реализовать в России всего 3 434 новых автомобиля. Это общими усилиями 4 пассажирских моделей машин и 3 коммерческими.

Новинки и концепт кары Пежо 308

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Peugeot 308
Скажите пожалуйста что может означать лампа акб на приборе доски но приетом при всем зарядка есть
илья
Завод Peugeot в Калуге откроется в апреле
Нееетттт ! Для себя однозначно решил, ничего собранного в России, хуже только Китайское думаю !
Алексе Федорович
На калужском Peugeot 308 до Байкала и обратно
Гы. Подумаешь - по шоссе 10 тыс. км. проехать. Нормальная нагрузка на любую машину. Любая должна без поломок пройти. Они бы до Владивостока попробовали, по бездорожью.
Конь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Peugeot Автомудрость Peugeot АвтоПитер Peugeot Дизайн и тюнинг Peugeot Новинки и концепт кары Peugeot Новости и акции автосалонов Peugeot Автосалоны и дилеры марки Peugeot Аренда и прокат авто марки Peugeot Автоклубы и форумы автозавчастей марки Peugeot Автосервисы и магазины автозапчастей марки Peugeot
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Peugeot 308
Объявления о продаже Peugeot 308
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Peugeot 308 помолодел, но по-прежнему дороговат
{{material_107547}} В средней комплектации Allure появились 2 новых варианта колесных дисков - 16-дюймовые Zyrсon и Jade. В базовой версии Active есть сенсорный экран нового поколения, управляемый как большинство смартфонов. Разных новомодных «примочек» в достатке, однако «клюнуть» на них может только тот, кто имеет приличный запас денежных средств.Peugeot 308 был и остается недешевым представителем гольф-класса. Поэтому, чего греха таить, продажи модели в нашей стране до сего момента исчислялись единицами. За посвежевшую версию просят еще больше, чем было. Самая доступная модификация 308 FL Active 1.6 AT6 (135 л.с.) оценена в 1 399 000 рублей. За такие деньги, как вы понимаете, можно стать владельцем какого-нибудь кроссовера, что на порядок практичнее.Версия 308 FL Allure 1.6 AT6 (150 л.с.) на сто тысяч дороже – 1 499 000 рублей. Наконец, линия 308 FL GT-Line 1.6 AT6 той же мощности. Она стоит 1 609 000 рублей. Вот и подумаешь лишний раз, а стоит ли игра свеч?...Справка: с января по сентябрь 2017 года включительно марка Peugeot сумела реализовать в России всего 3 434 новых автомобиля. Это общими усилиями 4 пассажирских моделей машин и 3 коммерческими.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Брянск Московская область Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG