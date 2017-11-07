Peugeot 308 помолодел, но по-прежнему дороговат
Peugeot 308 был и остается недешевым представителем гольф-класса. Поэтому, чего греха таить, продажи модели в нашей стране до сего момента исчислялись единицами. За посвежевшую версию просят еще больше, чем было. Самая доступная модификация 308 FL Active 1.6 AT6 (135 л.с.) оценена в 1 399 000 рублей. За такие деньги, как вы понимаете, можно стать владельцем какого-нибудь кроссовера, что на порядок практичнее.
Версия 308 FL Allure 1.6 AT6 (150 л.с.) на сто тысяч дороже – 1 499 000 рублей. Наконец, линия 308 FL GT-Line 1.6 AT6 той же мощности. Она стоит 1 609 000 рублей. Вот и подумаешь лишний раз, а стоит ли игра свеч?...
Справка: с января по сентябрь 2017 года включительно марка Peugeot сумела реализовать в России всего 3 434 новых автомобиля. Это общими усилиями 4 пассажирских моделей машин и 3 коммерческими.
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