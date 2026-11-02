Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дмитрий Новиков

2 ноября 2026, 14:39

Почему Peugeot 4008 в России резко подорожал сразу на 200 тысяч?

Почему Peugeot 4008 в России резко подорожал сразу на 200 тысяч?

Как французский кроссовер получил встроенный российский GigaChat

Почему Peugeot 4008 в России резко подорожал сразу на 200 тысяч?

В кроссовере появилась новая отечественная мультимедийная платформа. Ее возможности объединяют привычные автомобильные и онлайн-сервисы. Порядок доступа к функциям зависит от условий активации. О комплектации и цене - в материале.

В кроссовере появилась новая отечественная мультимедийная платформа. Ее возможности объединяют привычные автомобильные и онлайн-сервисы. Порядок доступа к функциям зависит от условий активации. О комплектации и цене - в материале.

В российской версии Peugeot 4008 установлен 170-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод у автомобиля передний.

Кроссовер представлен в одной комплектации «Шарм». После включения мультимедийной платформы PlayAuto в штатное оснащение его стоимость достигла 4 499 000 рублей. Прибавка составила 200 тыс. рублей, или около 4,7-4,8%. Силовая установка однако не изменилась. О комплектации и изменении цены сообщает «Автоновости дня».

PlayAuto разработала российская компания Navio. Система объединяет карты и навигацию 2ГИС, оплату топлива на АЗС, музыкальные сервисы, подкасты и аудиокниги. Голосовое управление работает с ИИ-помощником на базе GigaChat от «Сбера».

Для онлайн-функций требуется подключение к интернету через Wi-Fi. После активации платформы при первой продаже автомобиля сервисами можно пользоваться без дополнительной платы в течение пяти лет. Музыка и аудиокниги могут требовать отдельной подписки, а после окончания льготного периода доступ к части функций может стать платным.

Остальное оснащение не изменилось. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей диагональю 10 дюймов. Предусмотрены двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, передние и задние парктроники, бесключевой доступ и электропривод двери багажника.

В набор также входят адаптивный круиз-контроль и электронные ассистенты из пакета «Безопасность плюс». Автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками; шторки дополняют защиту. Среди других элементов: спортивный мультифункциональный руль с отделкой гладкой кожей, 18-дюймовые легкосплавные диски и акустика с шестью динамиками. Сиденья обиты темной искусственной кожей.

Версия 2026 года поступила в продажу в апреле. Снаружи ее отличает пакет Black Pack: затемненное хромирование решетки радиатора и переднего логотипа, черные воздухозаборники. Хромированные накладки установлены на бамперах и выхлопной системе.

Упомянутые модели: Peugeot 4008
Упомянутые марки: Peugeot
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