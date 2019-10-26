Peugeot 406: был такой парень…
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Фото: Peugeot
Тем не менее, штурм Европы в сегменте «D» прошел вполне успешно, и преемнику в лице Peugeot 406 ничего не оставалось, как укрепить позиции «Львов» в тесном строю конкурентов. Надо отдать должное французскому упорству: получилось.
С «пакетом» надежнее
Peugeot 406 Break увидел свет осенью 1996 года, и надо признать, был достойно принят европейским рынком. Красивый и вместительный (емкость багажника при сложенных задних сиденьях - 1741 л), он как нельзя лучше подходил для нужд практичных европейцев, умеющих считать деньги. И седан, и универсал имеют полную оцинковку (естественно, без крыши) и обработаны антикором, которое сохраняет свои защитные функции даже после многолетней эксплуатации в России.
|Peugeot 406 3.0 24V MT
|2.9 л, 190 л.с
|механика
|0-100 - 8.5 с, 227 км/ч
|4725 x 1765 x 1500 мм
|передний
|Бензин АИ-95
|Все характеристики
Подобная подготовка - несомненное достоинство для эксплуатации в России. В то же время, более жесткая подвеска и высоко поставленный кузов до некоторой степени ухудшают плавность хода и управляемость (но не настолько, чтобы езда стала дискомфортной или вообще опасной). Разница в управляемости ощущается лишь в предельных режимах передвижения, которые попросту незнакомы водителю средней руки. Зато «лишние» 2-3 см между дорогой и кузовом могут очень пригодиться, скажем, на загородном проселке или при том же съезде с городского бордюра.
«Легкое платье» - не для России
В свое время Peugeot 406 предлагался в 3 вариантах комплектации - SR, ST и SV. Если «406» имеет шильдик SR, можно не любопытствовать у продавца, какой двигатель упрятан под капотом. Естественно, тот, что имеет самый маленький литраж - 1,6-литровый 8-клапанный «атмосферник» мощностью 86 л. с. В комплектации SR отсутствуют даже подушки безопасности.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
|Peugeot 406 2.9 AT
|2.9 л, 190 / 140 при 5500 л.с
|автомат 4
|0-100 - 9.7 с, 232 км/ч
|4598 x 1765 x 1412 мм
|передний
|АИ-95
|Все характеристики
Вторая молодость стильного «Льва»
Дав Peugeot 406 дожить в первоначальном исполнении 4 года, компания обновила модель. Модернизация пришлась кстати. Дело в том, что мировые продажи автомобиля (с осени 1995-го было продано 730 тыс. ед.) постепенно начали падать, и ожидаемый прирост заказов на 4-5% должно было обеспечить освежение.
Отличия обновленного Peugeot 406 от предшественника нельзя назвать броскими. Ставшие как бы более «прозрачными» фары зрительно расширили передок и сделали его более мужественным. Видоизмененная облицовка радиатора, напоминающая пчелиные соты, привнесла во внешность спортивный оттенок. Ощущение солидности автомобилю придали укрупненный логотип компании в центре решетки радиатора, а также ставший более выпуклым капот. Передние и задние защитные накладки на 4 см увеличили длину, доведя ее до 4,6 метра.
На все без исключения модификации «406» стали устанавливать 15-дюймовые колеса. Новые газонаполненные амортизаторы с перепускными клапанами добавили автомобилю жесткости. Памятуя о том, что наиболее слабым звеном в первой фазе модели были задние барабанные тормоза, конструкторы компании установили в «стандарте» дисковые механизмы.
Главная же новация - применение более совершенных силовых агрегатов. И здесь французы продемонстрировали, что не намерены уступить пальму первенства немцам и итальянцам. Отныне Peugeot 406 стал комплектоваться бензиновым двигателем EW10 мощностью 137 л. с. Приобретя 5 дополнительных сил и сбросив при этом сразу 30 кг веса, новый мотор позволил автомобилю чувствовать себя на трассе куда более уверенно.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Перемены затронули и оформление интерьера. На центральной консоли появился многофункциональный дисплей, который использовался в качестве навигатора (увы, в России тогда эта функция была не востребована). Передние сиденья стали чуть выше и заметно удобнее прежних. Третий подголовник, появившийся на спинке заднего дивана, был включен в базовую комплектацию. Некоторой переделке подверглись контуры внутренней обшивки дверей.
Не подходите предвзято к дизелям
Буква «А» в заводском обозначении означает наличие интеркулера. Каждая электромагнитная форсунка, управляемая компьютером, что называется, смотрит в свой цилиндр. ТНВД имеет привод зубчатым ремнем ГРМ, который нагнетает давление в раму; он должен меняться через каждые 90 тыс. км пробега.
Мотор ходит не менее 450 тыс. км пробега, отличается нешумностью в работе, хорошей тягой и умеренным (7 л/100 км) расходом топлива. Отечественную солярку этот, по всем статьям современный дизель, переваривает эффективно. Долговечность дизелю обеспечивает использование качественного, полностью синтетического масла, которое должно обновляться в интервале 10-15 тыс. км пробега. Особое внимание рекомендуется уделять контролю уровня масла в картере двигателя: он должен быть почти максимальным. Только при наличии этого условия турбина дизеля «задышит» полной грудью и проживет отведенный ей срок.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Не экономьте на масле и топливе
Гамму бензиновых двигателей Peugeot 406 венчала 3-литровая «шестерка» ES9J4 мощностью 167 л. с. Мотор устанавливался преимущественно на машины в комплектации SV и на купе. Что-либо ожидать от этого тяжелого двигателя на «низах» не приходится. ES9J4 - высокооборотистый (до 7500 об/мин) мотор и, если так можно выразиться, псевдоспортивный. Любителей резко нажать на педаль газа и «выстрелить» пулей со светофора V6 несколько огорчит: его «ракетное» ускорение проявляется при достижении 3500 об/мин – тогда лишь будто включается турбина.
Если нет спринтерских амбиций, тогда взоры обращаем на 1,6-литровый XU5JP мощностью 86 л. Он также прошел хорошую школу на «405-й» модели и зарекомендовал себя экономичным (6 л/100 км) мотором. Правда, найти 1,6-литровую версию Peugeot 406 не так-то просто - в России куда более распространены автомобили с бензиновыми 16-клапанными двигателями объемом 1,8 и 2 л (XU7JP4 и XU10JP4 соответственно), которые в 1996 году сменили 8-клапанные версии XU5JP и XU7JP.
Оба мотора надежны (350 тыс. км и выше), нешумны, тяговиты и экологичны. Расход топлива 2-литрового двигателя в условиях города составляет 10-12 л/100 км. Единственное, не стоит пренебрегать заправляться качественным неэтилированным А-95. Две-три неудачные заправки - и мигом на СТО для прочистки форсунок, проверки свечей зажигания и каталитического нейтрализатора газов. Надо помнить, что сальниковый уплотнитель коленвала не вечный, особенно на автомобилях с механической КПП.
Если масло - то свое
Автомобиль оснащался как механической КПП, так и «автоматом». Последний предлагался в двух вариантах: родной французский AL-4 и немецкий ZF-4HP20. Ни к той, ни к другой коробке претензий технического характера у сервисменов нет. За исключением, пожалуй, одного момента: у ZF от попадающей в него соли иногда может иметь место замыкание разъема блока управления. Характерным признаком этого служит показательно частое переключение передач, избавиться от которого можно элементарной прочисткой электроконтактов.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Не гоняйте почем зря
На аналогичный по времени и километражу срок рассчитана работа рулевой рейки, выполняющей свои функции совместно с ГУР. После 100 тыс. км в узле может появиться небольшой люфт. Рулевые наконечники менее живучи: 45-50 тыс. км. Чаще всего придется менять тормозные диски и колодки. По нормативам Peugeot, если с той и с другой стороны диска износ металла достигает 1 мм, - самое время установить новый. Если сзади установлены дисковые тормоза, периодически необходимо проверять состояние суппортов.
На Peugeot 406 впервые применена так называемая подруливающая задняя подвеска, которая наделила автомобиль завидной управляемостью. Схема задней подвески конструктивно такова: продольные, поперечные и диагональные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Иными словами, ничего схожего с торсионной схемой подвески модели «405».
Слабоватыми можно назвать стойки заднего стабилизатора, выполненные в пластмассовом варианте, а также регулировочные поперечные рычаги, которыми выставляется схождение колес (развал не регулируется). Винтовые пружины без перегрузки ходят крайне долго. Главный же рекорд долговечности в схеме подвески принадлежит шаровым опорам. Передняя подвеска - McPherson: амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги вкупе со стабилизатором поперечной устойчивости, стойки которого служат в среднем 60-70 тыс. км. К этому же сроку увеличивается вероятность выхода из строя подшипников передней ступицы. Передние амортизаторы более живучи (100 тыс. км), однако их слабым местом являются опорные подшипники. Их конструкцию нельзя назвать удачной для наших условий эксплуатации - они склонны к пропуску сквозь пыльники песка и грязи, то бишь к закисанию.
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