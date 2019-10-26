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26 октября 2019, 01:05

Peugeot 406: был такой парень…

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Фото: Peugeot
До того как в арсенале Peugeot появилась «405-я модель, компания не задавалась целью всерьез претендовать на лидерство в верхнем среднем классе нигде, кроме своей собственной страны да Испании, которая для французов является традиционным рынком сбыта.
Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Тем не менее, штурм Европы в сегменте «D» прошел вполне успешно, и преемнику в лице Peugeot 406 ничего не оставалось, как укрепить позиции «Львов» в тесном строю конкурентов. Надо отдать должное французскому упорству: получилось.

Peugeot 406
163 л.с
Первый показ седана состоялся летом 1995-го. Чуть позже под тем же индексом на свет появились респектабельный универсал (Break) и завораживающее по красоте купе (Coupe), над имиджем которого потрудились спецы Pininfarina. Удачная комбинация шарма и прогрессивной «начинки» сделала Peugeot 406 популярным в Европе, а чуть позже - и в России. Достаточно сказать, что только в 2001 году в стране было реализовано 1265 ед., что стало 14-м показателем среди всех проданных у нас иномарок. Сегодняшний вторичный рынок «406» обилием спроса и предложений не отличается. 

С «пакетом» надежнее

Peugeot 406 Break увидел свет осенью 1996 года, и надо признать, был достойно принят европейским рынком. Красивый и вместительный (емкость багажника при сложенных задних сиденьях - 1741 л), он как нельзя лучше подходил для нужд практичных европейцев, умеющих считать деньги. И седан, и универсал имеют полную оцинковку (естественно, без крыши) и обработаны антикором, которое сохраняет свои защитные функции даже после многолетней эксплуатации в России.

Peugeot 406 3.0 24V MT
2.9 л, 190 л.с
механика
0-100 - 8.5 с, 227 км/ч
4725 x 1765 x 1500 мм
передний
Бензин АИ-95
Все характеристики
Купив Peugeot 406, следует быть аккуратным: риск зацепиться низко свешенным передним бампером о те же трамвайные рельсы настолько велик, насколько вас удивит стоимость новой детали. Вообще же, модель отличается наличием «пакета для плохих дорог» - увеличенным клиренсом и стальной защитой картера. Наряду с этим в российскую спецификацию входило «исполнение для холодного климата»:  подогрев омывателей стекол, АКБ повышенной емкости, более мощные стартер и генератор.

Подобная подготовка - несомненное достоинство для эксплуатации в России. В то же время, более жесткая подвеска и высоко поставленный кузов до некоторой степени ухудшают плавность хода и управляемость (но не настолько, чтобы езда стала дискомфортной или вообще опасной). Разница в управляемости ощущается лишь в предельных режимах передвижения, которые попросту незнакомы водителю средней руки. Зато «лишние» 2-3 см между дорогой и кузовом могут очень пригодиться, скажем, на загородном проселке или при том же съезде с городского бордюра.

«Легкое платье» - не для России

В свое время Peugeot 406 предлагался в 3 вариантах комплектации - SR, ST и SV. Если «406» имеет шильдик SR, можно не любопытствовать у продавца, какой двигатель упрятан под капотом. Естественно, тот, что имеет самый маленький литраж - 1,6-литровый 8-клапанный «атмосферник» мощностью 86 л. с. В комплектации SR отсутствуют даже подушки безопасности.

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Отметим, что таких машин в России немного - наши соотечественники выбирали более «заряженные» и укомплектованные версии. Соответственно, если вам предложат подержанный Peugeot 406 в «легкой одежде», будьте готовы к тому, что автомобиль был куплен не у российского дилера, а, скажем, в той же Литве. Наиболее востребованной была комплектация ST. Она предусматривала наличие передних электростеклоподъемников и подушек безопасности, велюрового салона и регулируемой рулевой колонки. Встречаются экземпляры с иммобилайзером, кондиционером, электропакетом, тонированными стеклами. Подобное исполнение подразумевало наличие нескольких моторов - бензиновых рабочим объемом 1,8 и 2 л, а также двух дизелей (1,9 и 2,1 л).

Peugeot 406 2.9 AT
2.9 л, 190 / 140 при 5500 л.с
автомат 4
0-100 - 9.7 с, 232 км/ч
4598 x 1765 x 1412 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
Комплектация SV - верх того, что предложила компания для «406» серии. Под капотом - 3-литровый V6. В салоне кожаная обивка кресел, вставки под деревянные породы, магнитола, климат-контроль, полный электропакет, фронтальные и боковые подушки... Выбирая такую версию, главное - не нарваться на бывший таксомотор, ибо модель активно эксплуатировалась в Европе в качестве развозного такси.

Вторая молодость стильного «Льва»

Дав Peugeot 406 дожить в первоначальном исполнении 4 года, компания обновила модель. Модернизация пришлась кстати. Дело в том, что мировые продажи автомобиля (с осени 1995-го было продано 730 тыс. ед.) постепенно начали падать, и ожидаемый прирост заказов на 4-5% должно было обеспечить освежение.

Отличия обновленного Peugeot 406 от предшественника нельзя назвать броскими. Ставшие как бы более «прозрачными» фары зрительно расширили передок и сделали его более мужественным. Видоизмененная облицовка радиатора, напоминающая пчелиные соты, привнесла во внешность спортивный оттенок. Ощущение солидности автомобилю придали укрупненный логотип компании в центре решетки радиатора, а также ставший более выпуклым капот. Передние и задние защитные накладки на 4 см увеличили длину, доведя ее до 4,6 метра.

На все без исключения модификации «406» стали устанавливать 15-дюймовые колеса. Новые газонаполненные амортизаторы с перепускными клапанами добавили автомобилю жесткости. Памятуя о том, что наиболее слабым звеном в первой фазе модели были задние барабанные тормоза, конструкторы компании установили в «стандарте» дисковые механизмы.

Главная же новация - применение более совершенных силовых агрегатов. И здесь французы продемонстрировали, что не намерены уступить пальму первенства немцам и итальянцам. Отныне Peugeot 406 стал комплектоваться бензиновым двигателем EW10 мощностью 137 л. с. Приобретя 5 дополнительных сил и сбросив при этом сразу 30 кг веса, новый мотор позволил автомобилю чувствовать себя на трассе куда более уверенно.

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Отныне Peugeot 406 стал набирать нормативные 100 км/час за 10,8 секунды. Правда, справедливости ради следует отметить, что «406» вовсе не располагает к гонкам по горному серпантину, терзая двигатель на предельных оборотах. Как универсал, так и седан лучше себя чувствуют при спокойном и размеренном передвижении по городу и загородной трассе.

Перемены затронули и оформление интерьера. На центральной консоли появился многофункциональный дисплей, который использовался в качестве навигатора (увы, в России тогда эта функция была не востребована). Передние сиденья стали чуть выше и заметно удобнее прежних. Третий подголовник, появившийся на спинке заднего дивана, был включен в базовую комплектацию. Некоторой переделке подверглись контуры внутренней обшивки дверей.

Не подходите предвзято к дизелям

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Количество предложенных Peugeot 406 силовых агрегатов впечатляет - это 9 двигателей, из которых 3 - дизельные. Все без исключения моторы отличаются надежностью, завидным «здоровьем» и большим ресурсом. Хорош турбированный 4-цилиндровый 2-литровый дизель с верхнерасположенным распредвалом DW10ATED с системой прямого впрыска Common Rail. Блок цилиндров 110-сильного мотора - негильзованный, чугунный. Ход поршня - 85 мм, на его днище предусмотрены форсунки подачи масла.

Буква «А» в заводском обозначении означает наличие интеркулера. Каждая электромагнитная форсунка, управляемая компьютером, что называется, смотрит в свой цилиндр. ТНВД имеет привод зубчатым ремнем ГРМ, который нагнетает давление в раму; он должен меняться через каждые 90 тыс. км пробега.

Мотор ходит не менее 450 тыс. км пробега, отличается нешумностью в работе, хорошей тягой и умеренным (7 л/100 км) расходом топлива. Отечественную солярку этот, по всем статьям современный дизель, переваривает эффективно. Долговечность дизелю обеспечивает использование качественного, полностью синтетического масла, которое должно обновляться в интервале 10-15 тыс. км пробега. Особое внимание рекомендуется уделять контролю уровня масла в картере двигателя: он должен быть почти максимальным. Только при наличии этого условия турбина дизеля «задышит» полной грудью и проживет отведенный ей срок.

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Каким бы хорошим не слыл этот дизель, но он не нашел широкого распространения в нашей стране. Россиянам больше известны два других дизеля - 1,9-литровый XUD9TE (92 л. с.) и 2,1-литровый XUD11BTE (110 л. с.), которые устанавливались еще на Peugeot 405. Можно отметить некоторый недостаток «лошадей» первого - для автомобиля класса Peugeot 406 он несколько слабоват. Кроме того, желательно пользоваться специальными топливными присадками: в жаркое время года - для повышения цетанового числа (своеобразный аналог бензинового «октана»), в холодное - антипарафиновыми препаратами.

Не экономьте на масле и топливе

Гамму бензиновых двигателей Peugeot 406 венчала 3-литровая «шестерка» ES9J4 мощностью 167 л. с. Мотор устанавливался преимущественно на машины в комплектации SV и на купе. Что-либо ожидать от этого тяжелого двигателя на «низах» не приходится. ES9J4 - высокооборотистый (до 7500 об/мин) мотор и, если так можно выразиться, псевдоспортивный. Любителей резко нажать на педаль газа и «выстрелить» пулей со светофора V6 несколько огорчит: его «ракетное» ускорение проявляется при достижении 3500 об/мин – тогда лишь будто включается турбина.

Если нет спринтерских амбиций, тогда взоры обращаем на 1,6-литровый XU5JP мощностью 86 л. Он также прошел хорошую школу на «405-й» модели и зарекомендовал себя экономичным (6 л/100 км) мотором. Правда, найти 1,6-литровую версию Peugeot 406 не так-то просто - в России куда более распространены автомобили с бензиновыми 16-клапанными двигателями объемом 1,8 и 2 л (XU7JP4 и XU10JP4 соответственно), которые в 1996 году сменили 8-клапанные версии XU5JP и XU7JP.

Оба мотора надежны (350 тыс. км и выше), нешумны, тяговиты и экологичны. Расход топлива 2-литрового двигателя в условиях города составляет 10-12 л/100 км. Единственное, не стоит пренебрегать заправляться качественным неэтилированным А-95. Две-три неудачные заправки - и мигом на СТО для прочистки форсунок, проверки свечей зажигания и каталитического нейтрализатора газов. Надо помнить, что сальниковый уплотнитель коленвала не вечный, особенно на автомобилях с механической КПП.

Если масло - то свое

Автомобиль оснащался как механической КПП, так и «автоматом». Последний предлагался в двух вариантах: родной французский AL-4 и немецкий ZF-4HP20. Ни к той, ни к другой коробке претензий технического характера у сервисменов нет. За исключением, пожалуй, одного момента: у ZF от попадающей в него соли иногда может иметь место замыкание разъема блока управления. Характерным признаком этого служит показательно частое переключение передач, избавиться от которого можно элементарной прочисткой электроконтактов.

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень

Фото: Peugeot

Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Peugeot 406 был такой парень
Главное же условие максимально долгой работы французской АКПП  - использование специального масла (Esso LT71141 со своеобразным желтым оттенком). В «механике» масло обыкновенное, трансмиссионное; периодичность его замены - 80-100 тыс. км пробега. Если резинки ШРУСов не порваны, коробка будет работать хорошо и долго. Сальники приводов могут начать «слезиться» уже через 90-100 тыс. км пробега. В МКПП чаще всего страдает механизм переключения передач. Вместо распространенных тросиков в нем использованы жесткие тяги, не страдающие в результате контакта с дорожной солью и грязью. Первый признак неисправности - рычаг КПП начинает двигаться с заметными усилиями. Сцепление, как правило, долговечно: на 100-150 тыс. км пробега, при щадящих условиях эксплуатации, его хватает.

Не гоняйте почем зря

На аналогичный по времени и километражу срок рассчитана работа рулевой рейки, выполняющей свои функции совместно с ГУР. После 100 тыс. км в узле может появиться небольшой люфт. Рулевые наконечники менее живучи: 45-50 тыс. км. Чаще всего придется менять тормозные диски и колодки. По нормативам Peugeot, если с той и с другой стороны диска износ металла достигает 1 мм, - самое время установить новый. Если сзади установлены дисковые тормоза, периодически необходимо проверять состояние суппортов.

На Peugeot 406 впервые применена так называемая подруливающая задняя подвеска, которая наделила автомобиль завидной управляемостью. Схема задней подвески конструктивно такова: продольные, поперечные и диагональные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Иными словами, ничего схожего с торсионной схемой подвески модели «405».

Слабоватыми можно назвать стойки заднего стабилизатора, выполненные в пластмассовом варианте, а также регулировочные поперечные рычаги, которыми выставляется схождение колес (развал не регулируется). Винтовые пружины без перегрузки ходят крайне долго. Главный же рекорд долговечности в схеме подвески принадлежит шаровым опорам. Передняя подвеска - McPherson: амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги вкупе со стабилизатором поперечной устойчивости, стойки которого служат в среднем 60-70 тыс. км. К этому же сроку увеличивается вероятность выхода из строя подшипников передней ступицы. Передние амортизаторы более живучи (100 тыс. км), однако их слабым местом являются опорные подшипники. Их конструкцию нельзя назвать удачной для наших условий эксплуатации - они склонны к пропуску сквозь пыльники песка и грязи, то бишь к закисанию.

Иван Братуха Фото Peugeot
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Peugeot 406: был такой парень…
Тем не менее, штурм Европы в сегменте «D» прошел вполне успешно, и преемнику в лице Peugeot 406 ничего не оставалось, как укрепить позиции «Львов» в тесном строю конкурентов. Надо отдать должное французскому упорству: получилось.{{model_v2_no_show_2119}} Первый показ седана состоялся летом 1995-го. Чуть позже под тем же индексом на свет появились респектабельный универсал (Break) и завораживающее по красоте купе (Coupe), над имиджем которого потрудились спецы Pininfarina. Удачная комбинация шарма и прогрессивной «начинки» сделала Peugeot 406 популярным в Европе, а чуть позже - и в России. Достаточно сказать, что только в 2001 году в стране было реализовано 1265 ед., что стало 14-м показателем среди всех проданных у нас иномарок. Сегодняшний вторичный рынок «406» обилием спроса и предложений не отличается.  С «пакетом» надежнееPeugeot 406 Break увидел свет осенью 1996 года, и надо признать, был достойно принят европейским рынком. Красивый и вместительный (емкость багажника при сложенных задних сиденьях - 1741 л), он как нельзя лучше подходил для нужд практичных европейцев, умеющих считать деньги. И седан, и универсал имеют полную оцинковку (естественно, без крыши) и обработаны антикором, которое сохраняет свои защитные функции даже после многолетней эксплуатации в России. {{params_18320}} Купив Peugeot 406, следует быть аккуратным: риск зацепиться низко свешенным передним бампером о те же трамвайные рельсы настолько велик, насколько вас удивит стоимость новой детали. Вообще же, модель отличается наличием «пакета для плохих дорог» - увеличенным клиренсом и стальной защитой картера. Наряду с этим в российскую спецификацию входило «исполнение для холодного климата»:  подогрев омывателей стекол, АКБ повышенной емкости, более мощные стартер и генератор.Подобная подготовка - несомненное достоинство для эксплуатации в России. В то же время, более жесткая подвеска и высоко поставленный кузов до некоторой степени ухудшают плавность хода и управляемость (но не настолько, чтобы езда стала дискомфортной или вообще опасной). Разница в управляемости ощущается лишь в предельных режимах передвижения, которые попросту незнакомы водителю средней руки. Зато «лишние» 2-3 см между дорогой и кузовом могут очень пригодиться, скажем, на загородном проселке или при том же съезде с городского бордюра. «Легкое платье» - не для РоссииВ свое время Peugeot 406 предлагался в 3 вариантах комплектации - SR, ST и SV. Если «406» имеет шильдик SR, можно не любопытствовать у продавца, какой двигатель упрятан под капотом. Естественно, тот, что имеет самый маленький литраж - 1,6-литровый 8-клапанный «атмосферник» мощностью 86 л. с. В комплектации SR отсутствуют даже подушки безопасности.{{gallery_1694}} Отметим, что таких машин в России немного - наши соотечественники выбирали более «заряженные» и укомплектованные версии. Соответственно, если вам предложат подержанный Peugeot 406 в «легкой одежде», будьте готовы к тому, что автомобиль был куплен не у российского дилера, а, скажем, в той же Литве. Наиболее востребованной была комплектация ST. Она предусматривала наличие передних электростеклоподъемников и подушек безопасности, велюрового салона и регулируемой рулевой колонки. Встречаются экземпляры с иммобилайзером, кондиционером, электропакетом, тонированными стеклами. Подобное исполнение подразумевало наличие нескольких моторов - бензиновых рабочим объемом 1,8 и 2 л, а также двух дизелей (1,9 и 2,1 л).{{params_43910}} Комплектация SV - верх того, что предложила компания для «406» серии. Под капотом - 3-литровый V6. В салоне кожаная обивка кресел, вставки под деревянные породы, магнитола, климат-контроль, полный электропакет, фронтальные и боковые подушки... Выбирая такую версию, главное - не нарваться на бывший таксомотор, ибо модель активно эксплуатировалась в Европе в качестве развозного такси. Вторая молодость стильного «Льва»Дав Peugeot 406 дожить в первоначальном исполнении 4 года, компания обновила модель. Модернизация пришлась кстати. Дело в том, что мировые продажи автомобиля (с осени 1995-го было продано 730 тыс. ед.) постепенно начали падать, и ожидаемый прирост заказов на 4-5% должно было обеспечить освежение.Отличия обновленного Peugeot 406 от предшественника нельзя назвать броскими. Ставшие как бы более «прозрачными» фары зрительно расширили передок и сделали его более мужественным. Видоизмененная облицовка радиатора, напоминающая пчелиные соты, привнесла во внешность спортивный оттенок. Ощущение солидности автомобилю придали укрупненный логотип компании в центре решетки радиатора, а также ставший более выпуклым капот. Передние и задние защитные накладки на 4 см увеличили длину, доведя ее до 4,6 метра. На все без исключения модификации «406» стали устанавливать 15-дюймовые колеса. Новые газонаполненные амортизаторы с перепускными клапанами добавили автомобилю жесткости. Памятуя о том, что наиболее слабым звеном в первой фазе модели были задние барабанные тормоза, конструкторы компании установили в «стандарте» дисковые механизмы.Главная же новация - применение более совершенных силовых агрегатов. И здесь французы продемонстрировали, что не намерены уступить пальму первенства немцам и итальянцам. Отныне Peugeot 406 стал комплектоваться бензиновым двигателем EW10 мощностью 137 л. с. Приобретя 5 дополнительных сил и сбросив при этом сразу 30 кг веса, новый мотор позволил автомобилю чувствовать себя на трассе куда более уверенно.{{gallery_1695}}Отныне Peugeot 406 стал набирать нормативные 100 км/час за 10,8 секунды. Правда, справедливости ради следует отметить, что «406» вовсе не располагает к гонкам по горному серпантину, терзая двигатель на предельных оборотах. Как универсал, так и седан лучше себя чувствуют при спокойном и размеренном передвижении по городу и загородной трассе.Перемены затронули и оформление интерьера. На центральной консоли появился многофункциональный дисплей, который использовался в качестве навигатора (увы, в России тогда эта функция была не востребована). Передние сиденья стали чуть выше и заметно удобнее прежних. Третий подголовник, появившийся на спинке заднего дивана, был включен в базовую комплектацию. Некоторой переделке подверглись контуры внутренней обшивки дверей.Не подходите предвзято к дизелям{{material_118401}} Количество предложенных Peugeot 406 силовых агрегатов впечатляет - это 9 двигателей, из которых 3 - дизельные. Все без исключения моторы отличаются надежностью, завидным «здоровьем» и большим ресурсом. Хорош турбированный 4-цилиндровый 2-литровый дизель с верхнерасположенным распредвалом DW10ATED с системой прямого впрыска Common Rail. Блок цилиндров 110-сильного мотора - негильзованный, чугунный. Ход поршня - 85 мм, на его днище предусмотрены форсунки подачи масла. Буква «А» в заводском обозначении означает наличие интеркулера. Каждая электромагнитная форсунка, управляемая компьютером, что называется, смотрит в свой цилиндр. ТНВД имеет привод зубчатым ремнем ГРМ, который нагнетает давление в раму; он должен меняться через каждые 90 тыс. км пробега.Мотор ходит не менее 450 тыс. км пробега, отличается нешумностью в работе, хорошей тягой и умеренным (7 л/100 км) расходом топлива. Отечественную солярку этот, по всем статьям современный дизель, переваривает эффективно. Долговечность дизелю обеспечивает использование качественного, полностью синтетического масла, которое должно обновляться в интервале 10-15 тыс. км пробега. Особое внимание рекомендуется уделять контролю уровня масла в картере двигателя: он должен быть почти максимальным. Только при наличии этого условия турбина дизеля «задышит» полной грудью и проживет отведенный ей срок.{{gallery_1697}} Каким бы хорошим не слыл этот дизель, но он не нашел широкого распространения в нашей стране. Россиянам больше известны два других дизеля - 1,9-литровый XUD9TE (92 л. с.) и 2,1-литровый XUD11BTE (110 л. с.), которые устанавливались еще на Peugeot 405. Можно отметить некоторый недостаток «лошадей» первого - для автомобиля класса Peugeot 406 он несколько слабоват. Кроме того, желательно пользоваться специальными топливными присадками: в жаркое время года - для повышения цетанового числа (своеобразный аналог бензинового «октана»), в холодное - антипарафиновыми препаратами.Не экономьте на масле и топливеГамму бензиновых двигателей Peugeot 406 венчала 3-литровая «шестерка» ES9J4 мощностью 167 л. с. Мотор устанавливался преимущественно на машины в комплектации SV и на купе. Что-либо ожидать от этого тяжелого двигателя на «низах» не приходится. ES9J4 - высокооборотистый (до 7500 об/мин) мотор и, если так можно выразиться, псевдоспортивный. Любителей резко нажать на педаль газа и «выстрелить» пулей со светофора V6 несколько огорчит: его «ракетное» ускорение проявляется при достижении 3500 об/мин – тогда лишь будто включается турбина.Если нет спринтерских амбиций, тогда взоры обращаем на 1,6-литровый XU5JP мощностью 86 л. Он также прошел хорошую школу на «405-й» модели и зарекомендовал себя экономичным (6 л/100 км) мотором. Правда, найти 1,6-литровую версию Peugeot 406 не так-то просто - в России куда более распространены автомобили с бензиновыми 16-клапанными двигателями объемом 1,8 и 2 л (XU7JP4 и XU10JP4 соответственно), которые в 1996 году сменили 8-клапанные версии XU5JP и XU7JP.Оба мотора надежны (350 тыс. км и выше), нешумны, тяговиты и экологичны. Расход топлива 2-литрового двигателя в условиях города составляет 10-12 л/100 км. Единственное, не стоит пренебрегать заправляться качественным неэтилированным А-95. Две-три неудачные заправки - и мигом на СТО для прочистки форсунок, проверки свечей зажигания и каталитического нейтрализатора газов. Надо помнить, что сальниковый уплотнитель коленвала не вечный, особенно на автомобилях с механической КПП. Если масло - то своеАвтомобиль оснащался как механической КПП, так и «автоматом». Последний предлагался в двух вариантах: родной французский AL-4 и немецкий ZF-4HP20. Ни к той, ни к другой коробке претензий технического характера у сервисменов нет. За исключением, пожалуй, одного момента: у ZF от попадающей в него соли иногда может иметь место замыкание разъема блока управления. Характерным признаком этого служит показательно частое переключение передач, избавиться от которого можно элементарной прочисткой электроконтактов.{{gallery_1696}} Главное же условие максимально долгой работы французской АКПП  - использование специального масла (Esso LT71141 со своеобразным желтым оттенком). В «механике» масло обыкновенное, трансмиссионное; периодичность его замены - 80-100 тыс. км пробега. Если резинки ШРУСов не порваны, коробка будет работать хорошо и долго. Сальники приводов могут начать «слезиться» уже через 90-100 тыс. км пробега. В МКПП чаще всего страдает механизм переключения передач. Вместо распространенных тросиков в нем использованы жесткие тяги, не страдающие в результате контакта с дорожной солью и грязью. Первый признак неисправности - рычаг КПП начинает двигаться с заметными усилиями. Сцепление, как правило, долговечно: на 100-150 тыс. км пробега, при щадящих условиях эксплуатации, его хватает.Не гоняйте почем зряНа аналогичный по времени и километражу срок рассчитана работа рулевой рейки, выполняющей свои функции совместно с ГУР. После 100 тыс. км в узле может появиться небольшой люфт. Рулевые наконечники менее живучи: 45-50 тыс. км. Чаще всего придется менять тормозные диски и колодки. По нормативам Peugeot, если с той и с другой стороны диска износ металла достигает 1 мм, - самое время установить новый. Если сзади установлены дисковые тормоза, периодически необходимо проверять состояние суппортов. На Peugeot 406 впервые применена так называемая подруливающая задняя подвеска, которая наделила автомобиль завидной управляемостью. Схема задней подвески конструктивно такова: продольные, поперечные и диагональные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости. Иными словами, ничего схожего с торсионной схемой подвески модели «405».Слабоватыми можно назвать стойки заднего стабилизатора, выполненные в пластмассовом варианте, а также регулировочные поперечные рычаги, которыми выставляется схождение колес (развал не регулируется). Винтовые пружины без перегрузки ходят крайне долго. Главный же рекорд долговечности в схеме подвески принадлежит шаровым опорам. Передняя подвеска - McPherson: амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги вкупе со стабилизатором поперечной устойчивости, стойки которого служат в среднем 60-70 тыс. км. К этому же сроку увеличивается вероятность выхода из строя подшипников передней ступицы. Передние амортизаторы более живучи (100 тыс. км), однако их слабым местом являются опорные подшипники. Их конструкцию нельзя назвать удачной для наших условий эксплуатации - они склонны к пропуску сквозь пыльники песка и грязи, то бишь к закисанию.
2019-10-26
Автор: Иван Братуха Фото Peugeot
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