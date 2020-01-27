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27 января 2020, 09:22

Peugeot 408 подорожал на 100 000 рублей

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Фото: Peugeot
Цены седана Peugeot 408 вернулись к прежним значениям. Если в начале января автомобили 2019 года выпуска «скинули» 100 тысяч рублей, то в новых прайс-листах машины 2020 года отыграли эту разницу обратно.
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Специалисты сайта «Цена авто» регулярно проводят мониторинг стоимости новых автомобилей. В начале января они зафиксировали, что некоторые автомобили Peugeot стали дешевле. В частности, седаны Peugeot 408, собранные в 2019 году, в базовой комплектации Active подешевели сразу на 100 тысяч рублей до 999 тысяч. Остальные комплектации «скинули» по 78 тысяч рублей и стали стоить от 1 086 до 1 199 тысяч рублей.

Сейчас у дилеров начали появляться автомобили 2020 года выпуска, и цены вернулись к прежним значениям или стали чуть выше. За базовую комплектацию Peugeot 408 вновь просят не менее 1 099 000 рублей. Остальные версии прибавили по 90 000 рублей. Теперь топовый седан обойдется минимум в 1 289 000 рублей.

По итогам 2019 года, отечественные дилеры Peugeot реализовали 4 712 автомобилей. В сравнении с показателями 2018-го объемы продаж снизились на 15 процентов. На седане Peugeot 408 в прошлом году остановили свой выбор 303 российских автовладельца.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Владимир
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Peugeot проведет аукцион автомобилей
Трейд-ин в моде уже по полной. Сложно назвать тех, кто еще не пользуется. КТо-то очень ленивый разве что.
taran
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Peugeot 408 подорожал на 100 000 рублей
{{material_128449}}Специалисты сайта «Цена авто» регулярно проводят мониторинг стоимости новых автомобилей. В начале января они зафиксировали, что некоторые автомобили Peugeot стали дешевле. В частности, седаны Peugeot 408, собранные в 2019 году, в базовой комплектации Active подешевели сразу на 100 тысяч рублей до 999 тысяч. Остальные комплектации «скинули» по 78 тысяч рублей и стали стоить от 1 086 до 1 199 тысяч рублей.Сейчас у дилеров начали появляться автомобили 2020 года выпуска, и цены вернулись к прежним значениям или стали чуть выше. За базовую комплектацию Peugeot 408 вновь просят не менее 1 099 000 рублей. Остальные версии прибавили по 90 000 рублей. Теперь топовый седан обойдется минимум в 1 289 000 рублей.По итогам 2019 года, отечественные дилеры Peugeot реализовали 4 712 автомобилей. В сравнении с показателями 2018-го объемы продаж снизились на 15 процентов. На седане Peugeot 408 в прошлом году остановили свой выбор 303 российских автовладельца.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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