27 января 2020, 09:22
Peugeot 408 подорожал на 100 000 рублей
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Фото: Peugeot
Цены седана Peugeot 408 вернулись к прежним значениям. Если в начале января автомобили 2019 года выпуска «скинули» 100 тысяч рублей, то в новых прайс-листах машины 2020 года отыграли эту разницу обратно.
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Сейчас у дилеров начали появляться автомобили 2020 года выпуска, и цены вернулись к прежним значениям или стали чуть выше. За базовую комплектацию Peugeot 408 вновь просят не менее 1 099 000 рублей. Остальные версии прибавили по 90 000 рублей. Теперь топовый седан обойдется минимум в 1 289 000 рублей.
По итогам 2019 года, отечественные дилеры Peugeot реализовали 4 712 автомобилей. В сравнении с показателями 2018-го объемы продаж снизились на 15 процентов. На седане Peugeot 408 в прошлом году остановили свой выбор 303 российских автовладельца.
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эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
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