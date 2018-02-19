19 февраля 2018, 11:25

Peugeot 508: шпионское фото

Peugeot 508 попал в объективы фотошпионов. В сети появилась первая фотография седана нового поколения без камуфляжа. Качество снимка плохое. Ясно одно, задние фонари новинки сделали, как у концепт-кара Instinct, показанного год назад.
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Peugeot 508: шпионское фото Peugeot 508
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
Фотографию опубликовали на странице Peugeot Héritage в Facebook. Как и ожидалось, при смене поколения будет радикально пересмотрена внешность седана. Новый 508 получит совершенно иную светодиодную оптику и рельефные бамперы. Премьера новинки состоится уже в марте на международном автосалоне в Женеве. Его основными конкурентами станут BMW 3-Series и Volkswagen Arteon.

Известно, что новое поколение седана Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна PSA.  В моторную гамму войдут 1,2-литровый бензиновый наддувной двигатель, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Покупателям предложат и гибридную версию, силовая установка которой сможет выдавать до 300 л.с. Технических подробностей о гибриде пока нет. В состав гибридной установки нынешнего поколения седана входит 2-хлитровый турбодизель, электромотор и 6-ступенчатый «робот». 

Cедан оснастят новейшими электронными системами и помощниками водителя. Автомобиль получил совершенно новый интерьер – i-Cockpit второго поколения с цифровой приборной панелью. Он уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008.

Текущее поколение Peugeout 508 дебютировало в 2011 году Она заменила сразу две модели, 407 и 607, и заняла позицию флагманской модели французской марки. Стоимость нового автомобиля в салонах российских дилеров составляет от 1800 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 508 Allure 1.6 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1598
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.5
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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Peugeot 508: шпионское фото
{{model_3035}}Фотографию опубликовали на странице Peugeot Héritage в Facebook. Как и ожидалось, при смене поколения будет радикально пересмотрена внешность седана. Новый 508 получит совершенно иную светодиодную оптику и рельефные бамперы. Премьера новинки состоится уже в марте на международном автосалоне в Женеве. Его основными конкурентами станут BMW 3-Series и Volkswagen Arteon.Известно, что новое поколение седана Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна PSA.  В моторную гамму войдут 1,2-литровый бензиновый наддувной двигатель, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Покупателям предложат и гибридную версию, силовая установка которой сможет выдавать до 300 л.с. Технических подробностей о гибриде пока нет. В состав гибридной установки нынешнего поколения седана входит 2-хлитровый турбодизель, электромотор и 6-ступенчатый «робот». Cедан оснастят новейшими электронными системами и помощниками водителя. Автомобиль получил совершенно новый интерьер – i-Cockpit второго поколения с цифровой приборной панелью. Он уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008.Текущее поколение Peugeout 508 дебютировало в 2011 году Она заменила сразу две модели, 407 и 607, и заняла позицию флагманской модели французской марки. Стоимость нового автомобиля в салонах российских дилеров составляет от 1800 000 рублей.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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