19 февраля 2018, 11:25
Peugeot 508: шпионское фото
Peugeot 508 попал в объективы фотошпионов. В сети появилась первая фотография седана нового поколения без камуфляжа. Качество снимка плохое. Ясно одно, задние фонари новинки сделали, как у концепт-кара Instinct, показанного год назад.
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
Известно, что новое поколение седана Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна PSA. В моторную гамму войдут 1,2-литровый бензиновый наддувной двигатель, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Покупателям предложат и гибридную версию, силовая установка которой сможет выдавать до 300 л.с. Технических подробностей о гибриде пока нет. В состав гибридной установки нынешнего поколения седана входит 2-хлитровый турбодизель, электромотор и 6-ступенчатый «робот».
Cедан оснастят новейшими электронными системами и помощниками водителя. Автомобиль получил совершенно новый интерьер – i-Cockpit второго поколения с цифровой приборной панелью. Он уже применяется на кроссоверах 3008 и 5008.
Текущее поколение Peugeout 508 дебютировало в 2011 году Она заменила сразу две модели, 407 и 607, и заняла позицию флагманской модели французской марки. Стоимость нового автомобиля в салонах российских дилеров составляет от 1800 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 508 Allure 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|10.5
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Напишите пожалуйста отзывы по 508
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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