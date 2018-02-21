21 февраля 2018, 19:30
Peugeot 508: утечка официальных фото
Сразу два польских издания опубликовали несколько официальных фотографий нового флагманского седана Peugeot 508. Вскоре изображения были удалены, но они успели разойтись по Сети.
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
В салоне нового Peugeot 508 нас встречает роскошь и элегантность. Кожаная обивка сидений, вставки из дерева, необычной формы руль, кресла с боковой поддержкой и светодиодная подсветка. Седан получил фирменную электронную панель приборов i-Cockpit второго поколения, современную информационно-развлекательную систему и премиальную аудиосистему Focal.
Технические характеристики, по-прежнему, неизвестны. Ожидается, что Peugeot 508 оснастят дизельными двигателями семейства BlueHDi объемом 1,5 и 2,0 литра, а также набором бензиновых агрегатов. Не исключено и появление 300-сильной гибридной версии. Все подробности узнаем уже скоро. Peugeot 508 обязательно привезут на мартовское мотор-шоу в Женеве.
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Отзывы по теме
Напишите пожалуйста отзывы по 508
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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