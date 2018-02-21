21 февраля 2018, 19:30

Peugeot 508: утечка официальных фото

Сразу два польских издания опубликовали несколько официальных фотографий нового флагманского седана Peugeot 508. Вскоре изображения были удалены, но они успели разойтись по Сети.
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  Peugeot 508: утечка официальных фото Peugeot 508 Peugeot 508: утечка официальных фото Peugeot 508 Peugeot 508: утечка официальных фото Peugeot 508 Peugeot 508: утечка официальных фото Peugeot 508 Peugeot 508: утечка официальных фото
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фото
  
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
Теперь можно с уверенностью сказать, что прообразом для дизайна новинки послужил концепт-кар Instinct. Мы видим уже знакомые нам вертикальные линии светодиодных ходовых огней, узкие фары и светодиодные секции задних фонарей. Как у и концепта, на нижнем крае капота располагается название модели. Аналогичный прием в 1970-х годах Peugeot использовал для седана 504. Автомобиль получил версию 508 GT, которую можно будет опознать по иной радиаторной решетке, спортивному обвесу, сдвоенным патрубкам выпускной системы и другому дизайну легкосплавных колесных дисков.

В салоне нового Peugeot 508 нас встречает роскошь и элегантность. Кожаная обивка сидений, вставки из дерева, необычной формы руль, кресла с боковой поддержкой и светодиодная подсветка. Седан получил фирменную электронную панель приборов i-Cockpit второго поколения, современную информационно-развлекательную систему и премиальную аудиосистему Focal.

Технические характеристики, по-прежнему, неизвестны. Ожидается, что Peugeot 508 оснастят дизельными двигателями семейства BlueHDi объемом 1,5 и 2,0 литра, а также набором бензиновых агрегатов. Не исключено и появление 300-сильной гибридной версии. Все подробности узнаем уже скоро. Peugeot 508 обязательно привезут на мартовское мотор-шоу в Женеве.
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Peugeot 508: утечка официальных фото
{{model_3035}}Теперь можно с уверенностью сказать, что прообразом для дизайна новинки послужил концепт-кар Instinct. Мы видим уже знакомые нам вертикальные линии светодиодных ходовых огней, узкие фары и светодиодные секции задних фонарей. Как у и концепта, на нижнем крае капота располагается название модели. Аналогичный прием в 1970-х годах Peugeot использовал для седана 504. Автомобиль получил версию 508 GT, которую можно будет опознать по иной радиаторной решетке, спортивному обвесу, сдвоенным патрубкам выпускной системы и другому дизайну легкосплавных колесных дисков.В салоне нового Peugeot 508 нас встречает роскошь и элегантность. Кожаная обивка сидений, вставки из дерева, необычной формы руль, кресла с боковой поддержкой и светодиодная подсветка. Седан получил фирменную электронную панель приборов i-Cockpit второго поколения, современную информационно-развлекательную систему и премиальную аудиосистему Focal.Технические характеристики, по-прежнему, неизвестны. Ожидается, что Peugeot 508 оснастят дизельными двигателями семейства BlueHDi объемом 1,5 и 2,0 литра, а также набором бензиновых агрегатов. Не исключено и появление 300-сильной гибридной версии. Все подробности узнаем уже скоро. Peugeot 508 обязательно привезут на мартовское мотор-шоу в Женеве.
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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