3 февраля 2018, 19:36

Peugeot анонсировал выпуск кросс-купе 4008

Французский автоконцерн рассказал о планах построить купеобразный кроссовер. Автопроизводитель намерен дополнить успешную линейку кроссоверов 2008, 3008, 5008 недостающим звеном. Новинка, по всей вероятности, получит индекс 4008 и выйдет на рынок к 2020 году.
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Peugeot анонсировал выпуск кросс-купе 4008 Peugeot 4008
Peugeot 4008
Выпускается с 2012 г.
Новый 1 279 000 Р
Отзывов: 3
Создать кросс-купе французов вдохновил удачный опыт немецких коллег из BMW, чей модельный ряд включает сразу три аналогичные модели: X2, X4 и X6. Ранее в линейке кроссоверов Peugeot уже была модель с индексом 4008. Она представляла собой перелицованный Mitsubishi ASX. Теперь концерн PSA намерен построить совершенно новый автомобиль. Его спроектируют на фирменной платформе EMP2, которая легла в основу кроссоверов 3008 и 5008. 

Дизайн кросс-купе 4008 выполнят в стиле нынешнего 3008. Отличаться новинка будет ниспадающей линией крыши, уменьшенной площадью бокового остекления и обновленной оптикой. Купеобразный кроссовер получит светодиодные ходовые огни в виде лезвий, агрессивную решетку радиатора и уникальные задние фонари, объединенные светоотражающей панелью в единый светящийся блок во всю ширину кузова.

Моторную гамму нового Peugeot 4008 составят бензиновые PureTech и дизельные BlueHDi двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, полученные по наследству от 3008 и 5008. Кроме того, у кросс-купе будет две гибридные модификации. В обеих используют 1,6-литровый двигатель THP. Суммарная мощность версии с одним электромотором на передней оси составит 240 л.с. Мощность второй, с полным приводом и электродвигателями на обеих осях, приблизится к 300 л.с. Она, по всей видимости, получит к названию приставку GT.
Новинки и концепт кары Пежо 4008

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Peugeot анонсировал выпуск кросс-купе 4008
{{model_3046}}Создать кросс-купе французов вдохновил удачный опыт немецких коллег из BMW, чей модельный ряд включает сразу три аналогичные модели: X2, X4 и X6. Ранее в линейке кроссоверов Peugeot уже была модель с индексом 4008. Она представляла собой перелицованный Mitsubishi ASX. Теперь концерн PSA намерен построить совершенно новый автомобиль. Его спроектируют на фирменной платформе EMP2, которая легла в основу кроссоверов 3008 и 5008. Дизайн кросс-купе 4008 выполнят в стиле нынешнего 3008. Отличаться новинка будет ниспадающей линией крыши, уменьшенной площадью бокового остекления и обновленной оптикой. Купеобразный кроссовер получит светодиодные ходовые огни в виде лезвий, агрессивную решетку радиатора и уникальные задние фонари, объединенные светоотражающей панелью в единый светящийся блок во всю ширину кузова.Моторную гамму нового Peugeot 4008 составят бензиновые PureTech и дизельные BlueHDi двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, полученные по наследству от 3008 и 5008. Кроме того, у кросс-купе будет две гибридные модификации. В обеих используют 1,6-литровый двигатель THP. Суммарная мощность версии с одним электромотором на передней оси составит 240 л.с. Мощность второй, с полным приводом и электродвигателями на обеих осях, приблизится к 300 л.с. Она, по всей видимости, получит к названию приставку GT.
2018-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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