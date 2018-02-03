3 февраля 2018, 19:36
Peugeot анонсировал выпуск кросс-купе 4008
Французский автоконцерн рассказал о планах построить купеобразный кроссовер. Автопроизводитель намерен дополнить успешную линейку кроссоверов 2008, 3008, 5008 недостающим звеном. Новинка, по всей вероятности, получит индекс 4008 и выйдет на рынок к 2020 году.
Peugeot 4008
Выпускается с 2012 г.
Новый 1 279 000 Р
Отзывов: 3
Дизайн кросс-купе 4008 выполнят в стиле нынешнего 3008. Отличаться новинка будет ниспадающей линией крыши, уменьшенной площадью бокового остекления и обновленной оптикой. Купеобразный кроссовер получит светодиодные ходовые огни в виде лезвий, агрессивную решетку радиатора и уникальные задние фонари, объединенные светоотражающей панелью в единый светящийся блок во всю ширину кузова.
Моторную гамму нового Peugeot 4008 составят бензиновые PureTech и дизельные BlueHDi двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, полученные по наследству от 3008 и 5008. Кроме того, у кросс-купе будет две гибридные модификации. В обеих используют 1,6-литровый двигатель THP. Суммарная мощность версии с одним электромотором на передней оси составит 240 л.с. Мощность второй, с полным приводом и электродвигателями на обеих осях, приблизится к 300 л.с. Она, по всей видимости, получит к названию приставку GT.
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