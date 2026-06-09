Peugeot официально представит e-208 GTi 12 июня на трассе «24 часа Ле-Мана»

9 июня 2026, 06:13
Peugeot e-208 GTi: электрокар с 278 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды
Peugeot e-208 GTi: электрокар с 278 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды
Peugeot готовит к выходу электрическую версию e-208 GTi с мощностью 278 л.с. и спортивным характером. Премьера состоится на легендарной гонке Le Mans 24 Hours, а продажи стартуют уже в этом году. Почему эта новинка может изменить восприятие электромобилей в Европе - в нашем материале.
Peugeot официально анонсировал выход хэтчбека e-208 GTi, который дебютирует 12 июня на трассе «24 часа Ле-Мана». Это событие приурочено к столетию первого участия бренда в классической гонке, что обеспечивает историческую значимость новинки для французской марки.
Новая версия e-208 GTi базируется на технической платформе, общей с моделями Abarth 600e и Opel Corsa GSe. Электромотор мощностью 278 л.с. приводит в движение передние колёса, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Такой показатель находится в одном ряду с лучшими моделями класса самых дорогих электромобилей.
В отличие от стандартного e-208, GTi-версия получила серьёзные доработки шасси: установлены гидравлические отбойники, задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также предусмотрена настройка рулевого управления для повышения отзывчивости. Подвеска занижена на 30 мм, колея расширена на 27 мм сзади и на 56 мм спереди, что должно положительно сказаться на управляемости.
Внешне e-208 GTi отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, увеличенным спойлером, диффузором и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Все эти элементы были показаны ещё в концепте и теперь подтверждены для серийной версии. На премьере в Ле-Мане Peugeot представил три экземпляра в цветах французского флага — синем, белом и красном.
Ожидается, что продажи Peugeot e-208 GTi стартуют ближе к концу года, стоимость в Великобритании начнётся с отметки £30 000, что немного выше, чем у основного конкурента Alpine A290. Важно отметить, что возвращение шильдика GTi после паузы с 2021 года может стать новым этапом для бренда, а техническое родство с моделями Stellantis позволяет сохранять надёжность и доступность сервисного обслуживания. На российском рынке, где интерес к электромобилям постепенно растёт, опыт Peugeot может стать ориентиром для местных производителей и дилеров.
В Европе электромобили Stellantis пользуются стабильным спросом, а e-208 — один из самых успешных представителей сегмента. В отличие от американского рынка, где пока не наблюдается значительных позиций по EV, в Европе Peugeot активно расширяет линейку, предлагая разнообразие и технологичность. Кстати, интерес к новым спортивным моделям формируется и в других сегментах: например, в последнее время эксперты отмечали преимущества китайских кроссоверов в ценовом диапазоне до 3 миллионов рублей, о чём уже рассказывалось в материале о выгодных кроссоверах 2026 года .
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