Новый Peugeot e-208 2027: руль-штурвал, 500 км хода и цена ниже 30 000 евро

Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро

Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.

Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.

Peugeot e-208 следующего поколения выходит на рынок с рядом решений, которые могут задать новые стандарты для компактных электромобилей. Ключевая особенность конструкции — прямоугольное рулевое колесо, работающее по технологии электроусилителя с дистанционным управлением (steer-by-wire), что позволяет снизить механическую связь между рулём и колёсами. Это не только влияет на обзорность приборной панели, но и меняет ощущения от управления: применение системы подстраивается под скорость, благодаря чему маневрировать и парковаться становится проще.

Модель построена на платформе STLA One, разработанной Stellantis специально для электромобилей компактного класса. Такая архитектура позволяет снизить массу и себестоимость, а также оптимизировать внутреннее пространство. В базовой комплектации e-208 будет стоить менее 30 000 евро, что делает его одним из самых доступных предложений в сегменте. Официальная премьера назначена на Парижский автосалон в 2026 году, старт продаж — в 2027 году.

В электрокаре используется литий-железо-фосфатная (LFP) батарея производства китайской компании CALB. По циклу WLTP запас хода достигает 500 км, однако точные параметры электромотора и аккумуляторной батареи пока не раскрываются. На руле размещены четыре круглые кнопки и сенсорная панель для управления основными функциями. Внешний облик e-208 отсылает к классическому Peugeot 205, а аэродинамика проработана до мелочей: передняя оптика выполнена в стиле «львиных когтей», задние фонари объединены в сквозную световую полосу, а выдвижной спойлер помогает снизить сопротивление воздуха на высокой скорости.

Для российского рынка запуск нового e-208 может быть особенно актуален: спрос на доступные электромобили растёт, а европейские бренды ищут пути возвращения. Важно отметить, что использование LFP-батарей обеспечивает не только большой ресурс, но и устойчивость к перепадам температур, что критично для эксплуатации в России. Судя по представленным данным, Peugeot e-208 может стать одним из самых интересных предложений в своём классе в ближайшие годы.

Текущая версия e-208 базируется на платформе CMP, которая совместима как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими силовыми установками. Новая платформа STLA One ориентирована исключительно на электромобили, что может стать трендом для всего рынка. Как отмечают эксперты, подобный подход уже встречался у других производителей, но Peugeot делает ставку на массовый сегмент и доступность. В четвёртом квартале этого года бренд представит ещё один интересный образец в рамках обновления классических моделей — по аналогии с цифровой реинкарнацией Ford Mustang, о которой рассказывалось в материале о современных интерпретациях культовых автомобилей .