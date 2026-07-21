Новый Peugeot e-208 2027: руль-штурвал, 500 км хода и цена ниже 30 000 евро

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:26

Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро

Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро

Новый Peugeot e-208 2027: руль-штурвал, 500 км хода и цена ниже 30 000 евро

Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро

Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.

Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.

Peugeot e-208 следующего поколения выходит на рынок с рядом решений, которые могут задать новые стандарты для компактных электромобилей. Ключевая особенность конструкции — прямоугольное рулевое колесо, работающее по технологии электроусилителя с дистанционным управлением (steer-by-wire), что позволяет снизить механическую связь между рулём и колёсами. Это не только влияет на обзорность приборной панели, но и меняет ощущения от управления: применение системы подстраивается под скорость, благодаря чему маневрировать и парковаться становится проще.

Модель построена на платформе STLA One, разработанной Stellantis специально для электромобилей компактного класса. Такая архитектура позволяет снизить массу и себестоимость, а также оптимизировать внутреннее пространство. В базовой комплектации e-208 будет стоить менее 30 000 евро, что делает его одним из самых доступных предложений в сегменте. Официальная премьера назначена на Парижский автосалон в 2026 году, старт продаж — в 2027 году.

В электрокаре используется литий-железо-фосфатная (LFP) батарея производства китайской компании CALB. По циклу WLTP запас хода достигает 500 км, однако точные параметры электромотора и аккумуляторной батареи пока не раскрываются. На руле размещены четыре круглые кнопки и сенсорная панель для управления основными функциями. Внешний облик e-208 отсылает к классическому Peugeot 205, а аэродинамика проработана до мелочей: передняя оптика выполнена в стиле «львиных когтей», задние фонари объединены в сквозную световую полосу, а выдвижной спойлер помогает снизить сопротивление воздуха на высокой скорости.

Для российского рынка запуск нового e-208 может быть особенно актуален: спрос на доступные электромобили растёт, а европейские бренды ищут пути возвращения. Важно отметить, что использование LFP-батарей обеспечивает не только большой ресурс, но и устойчивость к перепадам температур, что критично для эксплуатации в России. Судя по представленным данным, Peugeot e-208 может стать одним из самых интересных предложений в своём классе в ближайшие годы.

Текущая версия e-208 базируется на платформе CMP, которая совместима как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими силовыми установками. Новая платформа STLA One ориентирована исключительно на электромобили, что может стать трендом для всего рынка. Как отмечают эксперты, подобный подход уже встречался у других производителей, но Peugeot делает ставку на массовый сегмент и доступность. В четвёртом квартале этого года бренд представит ещё один интересный образец в рамках обновления классических моделей — по аналогии с цифровой реинкарнацией Ford Mustang, о которой рассказывалось в материале о современных интерпретациях культовых автомобилей .

Упомянутые модели: Peugeot 208
Упомянутые марки: Peugeot
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Пежо

Похожие материалы Пежо

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Пермский край Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться