Peugeot готовится выпустить стильный купе-кроссовер: первые изображения новинки
Изображений салона пока нет, но можно предположить, что будущий Peugeot 4008 разделит интерьер с «обычным» Peugeot 3008. Здесь появится цифровая 3D-приборная панель iCockpit и 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Высококачественные материалы отделки, атмосферная подсветка и новейшие технологии из арсенала Stellantis помогут Peugeot 4008 приблизиться к автомобилям премиум-класса.
Скорее всего, новый Peugeot 4008 построят на последней версии платформы EMP2, которая уже лежит в основе новых Peugeot 308 и DS 4. Его габаритная длина составит порядка 4 500 – 4 600 мм. В движение новинку будут приводить гибридные силовые установки на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора PureTech суммарной отдачей от 180 до 300 л.с.
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