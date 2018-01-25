25 января 2018, 13:11

Peugeot и Citroеn доступны по программам льготного автокредитования

Peugeot и Citroеn вновь присоединились к государственным программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Действие специальных условий распространяется на Peugeot 408 и Citroеn C4 Седан стоимостью менее 1 450 000 рублей и произведенные в РФ после 1 декабря 2017 года.
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При покупке автомобилей в кредит участники госпрограмм могут получить скидку на внесение первоначального взноса, предоставляемую за счет субсидий государства в размере 10% от стоимости машины.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые до этого не имели транспортного средства и планируют совершить покупку в 2018 году. «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Участникам необходимо иметь действующее водительское удостоверение и быть свободными от обязательств по другим автокредитам в 2017 и 2018 году.

Для приобретения Peugeot 408 и Citroеn C4 Седан участники могут выбрать из нескольких кредитных программ: «Специальный кредит» с выгодной ставкой или кредит «С остаточным платежом», который позволяет достичь комфортного размера ежемесячных платежей.

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Обсуждение на форуме (1)
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Peugeot и Citroеn доступны по программам льготного автокредитования
При покупке автомобилей в кредит участники госпрограмм могут получить скидку на внесение первоначального взноса, предоставляемую за счет субсидий государства в размере 10% от стоимости машины. Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые до этого не имели транспортного средства и планируют совершить покупку в 2018 году. «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Участникам необходимо иметь действующее водительское удостоверение и быть свободными от обязательств по другим автокредитам в 2017 и 2018 году.Для приобретения Peugeot 408 и Citroеn C4 Седан участники могут выбрать из нескольких кредитных программ: «Специальный кредит» с выгодной ставкой или кредит «С остаточным платежом», который позволяет достичь комфортного размера ежемесячных платежей.
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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