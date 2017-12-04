4 декабря 2017, 14:57
Peugeot подготовила концептуальный салон для катера
Peugeot совместно с лидером по производству парусных и моторных лодок Beneteau создала концепт Sea Drive, совместивший в себе удобство салона i-Cockpit и технологию Ship Control.
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Компактный штурвал, повторяющий стиль рулевого колеса на последних автомобилях французского бренда, делает управление катером легким и плавным. Большой 17-дюймовый сенсорный экран дает прямой доступ ко всем электронным функциям катера. Также в интерьере присутствует складная панель и переключатели по обеим сторонам штурвала для моментального доступа к основным опциям катера.
Влияние автомобильной марки заметно и в выборе материалов отделки: кожаном покрытии Nappa, медных и хромированных деталях, атласной ткани и пр. Сенсорный экран Ship Control работает как настоящий бортовой компьютер, помогая владельцу с навигацией. К интерфейсу можно локально подключить различные устройства, чтобы каждый член экипажа получил доступ к функциям лодки. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.
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