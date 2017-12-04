4 декабря 2017, 14:57

Peugeot подготовила концептуальный салон для катера

Peugeot совместно с лидером по производству парусных и моторных лодок Beneteau создала концепт Sea Drive, совместивший в себе удобство салона i-Cockpit и технологию Ship Control.
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  Peugeot подготовила концептуальный салон для катера Peugeot Peugeot подготовила концептуальный салон для катера Peugeot Peugeot подготовила концептуальный салон для катера Peugeot Peugeot подготовила концептуальный салон для катера Peugeot Peugeot подготовила концептуальный салон для катера
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Впервые это решение было продемонстрировано публике на спортивном катере Gran Turismo 50. А вот концепт Sea Drive также отражает характерные компоненты i-Cockpit.

Компактный штурвал, повторяющий стиль рулевого колеса на последних автомобилях французского бренда, делает управление катером легким и плавным. Большой 17-дюймовый сенсорный экран дает прямой доступ ко всем электронным функциям катера. Также в интерьере присутствует складная панель и переключатели по обеим сторонам штурвала для моментального доступа к основным опциям катера.

Влияние автомобильной марки заметно и в выборе материалов отделки: кожаном покрытии Nappa, медных и хромированных деталях, атласной ткани и пр. Сенсорный экран Ship Control работает как настоящий бортовой компьютер, помогая владельцу с навигацией. К интерфейсу можно локально подключить различные устройства, чтобы каждый член экипажа получил доступ к функциям лодки. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.

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Peugeot подготовила концептуальный салон для катера
{{material_119413}} Впервые это решение было продемонстрировано публике на спортивном катере Gran Turismo 50. А вот концепт Sea Drive также отражает характерные компоненты i-Cockpit.Компактный штурвал, повторяющий стиль рулевого колеса на последних автомобилях французского бренда, делает управление катером легким и плавным. Большой 17-дюймовый сенсорный экран дает прямой доступ ко всем электронным функциям катера. Также в интерьере присутствует складная панель и переключатели по обеим сторонам штурвала для моментального доступа к основным опциям катера.Влияние автомобильной марки заметно и в выборе материалов отделки: кожаном покрытии Nappa, медных и хромированных деталях, атласной ткани и пр. Сенсорный экран Ship Control работает как настоящий бортовой компьютер, помогая владельцу с навигацией. К интерфейсу можно локально подключить различные устройства, чтобы каждый член экипажа получил доступ к функциям лодки. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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