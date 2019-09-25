25 сентября 2019, 16:26
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
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Фото: Peugeot
Компания Peugeot покажет на автошоу в Ле-Бурже полноприводный концептуальный микроавтобус Boxer 4х4, который позволит путешествовать с комфортом даже вне асфальтовых дорог.
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
Фото: Peugeot
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В основу концептуального Peugeot Boxer 4×4 легла длиннобазная модификация фургона L3. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом: на 30 мм спереди и на 50 мм. Как и у каждого уважающего себя вседорожника, у него есть защитный пластиковый обвес и «зубастые» шины BF Goodrich. Кузов выкрасили темно-зеленой краской. В список штатного оснащения вошли дополнительные светодиодные секции на крыше, лестница и экспедиционный багажник.
Внутреннее пространство условно разделено на четыре зоны: место водителя, кухня-столовая, спальня и санузел. В микроавтобусе могут с комфортом путешествовать три человека. Проложить маршрут поможет навигация Waze, встроенная в медиасистему Alpine с 9-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль получил множество дополнительных мест для хранения, а также электрический велосипед и каноэ – для истинных любителей эко-туризма. Под капотом работает дизельный мотор BlueHDi мощностью 165 л.с. и 370 Нм, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| в чем проблема подскажыте на гарячую невозможно завести холодную без проблем????
Вообще из европейцев лучше всего коммерческие авто получаются у Фольксваген. Пежо несколько отстают. Посмотрим как себя покажут новые версии.
Всем привет, хочу закупаться запчастями Пежо Боксер оптом, вот вопрос такой, пролазил много разных магазинов, нашел сайт http:// autodetali16.ru/ правда ребята находятся в Челнах, стоит ли работать с ними?
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