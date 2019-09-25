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25 сентября 2019, 16:26

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

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Фото: Peugeot
Компания Peugeot покажет на автошоу в Ле-Бурже полноприводный концептуальный микроавтобус Boxer 4х4, который позволит путешествовать с комфортом даже вне асфальтовых дорог.
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий

Фото: Peugeot

Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
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Ле-Бурже больше известен своими масштабными авиашоу. Но здесь проводятся и крупные автомобильные мероприятия. С 28 сентября по 6 октября в пригороде Парижа состоится выставка транспортных средств для отдыха. Компания Peugeot подготовила вседорожный микроавтобус Boxer 4х4, который представляет собой помесь внедорожника с домом на колесах.

В основу концептуального Peugeot Boxer 4×4 легла длиннобазная модификация фургона L3. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом: на 30 мм спереди и на 50 мм. Как и у каждого уважающего себя вседорожника, у него есть защитный пластиковый обвес и «зубастые» шины BF Goodrich. Кузов выкрасили темно-зеленой краской. В список штатного оснащения вошли дополнительные светодиодные секции на крыше, лестница и экспедиционный багажник.

Внутреннее пространство условно разделено на четыре зоны: место водителя, кухня-столовая, спальня и санузел. В микроавтобусе могут с комфортом путешествовать три человека. Проложить маршрут поможет навигация Waze, встроенная в медиасистему Alpine с 9-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль получил множество дополнительных мест для хранения, а также электрический велосипед и каноэ – для истинных любителей эко-туризма. Под капотом работает дизельный мотор BlueHDi мощностью 165 л.с. и 370 Нм, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода.

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Roman_Tarasov
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Dima_Gnedush
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Peugeot построил полноприводный Boxer для путешествий
{{material_127627}}Ле-Бурже больше известен своими масштабными авиашоу. Но здесь проводятся и крупные автомобильные мероприятия. С 28 сентября по 6 октября в пригороде Парижа состоится выставка транспортных средств для отдыха. Компания Peugeot подготовила вседорожный микроавтобус Boxer 4х4, который представляет собой помесь внедорожника с домом на колесах.В основу концептуального Peugeot Boxer 4×4 легла длиннобазная модификация фургона L3. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом: на 30 мм спереди и на 50 мм. Как и у каждого уважающего себя вседорожника, у него есть защитный пластиковый обвес и «зубастые» шины BF Goodrich. Кузов выкрасили темно-зеленой краской. В список штатного оснащения вошли дополнительные светодиодные секции на крыше, лестница и экспедиционный багажник.Внутреннее пространство условно разделено на четыре зоны: место водителя, кухня-столовая, спальня и санузел. В микроавтобусе могут с комфортом путешествовать три человека. Проложить маршрут поможет навигация Waze, встроенная в медиасистему Alpine с 9-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль получил множество дополнительных мест для хранения, а также электрический велосипед и каноэ – для истинных любителей эко-туризма. Под капотом работает дизельный мотор BlueHDi мощностью 165 л.с. и 370 Нм, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и системой полного привода.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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