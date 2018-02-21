21 февраля 2018, 13:40

Peugeot представил новый фургон Rifter

Новый Peugeot Rifter – это третье поколение хорошо знакомого нам Partner Tepee. При смене поколения модель не только поменяла имя, но преобразилась внешне и технически.
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  Peugeot представил новый фургон Rifter Peugeot Partner Peugeot представил новый фургон Rifter Peugeot Partner Peugeot представил новый фургон Rifter Peugeot Partner Peugeot представил новый фургон Rifter Peugeot Partner Peugeot представил новый фургон Rifter
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Peugeot Partner
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 190 000 до 1 237 000 Р
Отзывов: 4
В основу Peugeot Rifter легла та же модульная платформа PSA EMP2, на которой построены представленные ранее пассажирские фургоны Citroen Berlingo и Opel Combo. Новинка также, как и ее «собратья», доступна в двух вариантах – стандартном (длина колесной базы 4,4 метра) и удлиненном (4,7 метра). Багажник стандартной версии вмещает 775 литров груза. Два сиденья третьего ряда в длиннобазной модификации могут скользить назад и вперед. Со следующего года для них будет доступна система Magic Flat, позволяющая сложить сидения в ровный пол. При всех сложенных пассажирских сидениях объем багажного отделения составит 4 000 литров.

Rifter получит систему полного привода, разработанную в сотрудничестве с Dangel. В линейку моторов войдет 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech, развивающий 110 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 130-сильная версия того же двигателя оснащена сажевым фильтром для снижения вредных выбросов. Этот агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Для поклонников дизельных моторов Rifter предложит три 1,5-литровых двигателя BlueHDi, которые выдают 75, 100 и 130 л.с. Первые два работают с 5-ступенчатой «механикой», а для более мощного агрегата имеет выбор: 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная АКПП. 

Будет у нового Rifter спортивная версия GT Line. Эти фургоны можно отличить по эксклюзивной окраске кузова Quente Brown, стильным 17-дюймовым колесам и значкам «GT Line» с медным покрытием. Внутри покупатели обнаружат особую отделку салона с использованием коричневого пластика и клетчатую обивку кресел.

Фургон получит электронную приборную панель i-Cockpit с 8-дюймовым сенсорным экраном. Набор электронных функций достаточно широк: активная система предупреждения о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков, система контроля за состоянием водителя.

Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сроки начала продаж Peugeot Rifter пока не называются. Сейчас в России Peugeot Partner Tepee нынешнего поколения стоит от 1 099 000 рублей (с учетом скидок по акциям).
Новинки и концепт кары Пежо Партнер
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Анна
Салонный фильтр
Нужен для того чтобы в салон меньше пыли попадало из печки. На запотевание вряд ли влияет.
DEMEN
Отзыв о Peugeot Partner 2011 года
Пежо партнер -типи, в отличном состоянии, ( пробег 58 тыс. км.) максимальная комплектация, 5 дверей, климат контроль, подогрев сидений, электро привод зеркал, дизельный двигатель 90 л.с., (расход 6 л. на 100 км.) противотуманные фары, аудио бокс (флэшка, iphone) , ( Hands free) громкая связь для мобильника ...
lanin7
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Peugeot представил новый фургон Rifter
{{model_1026}}В основу Peugeot Rifter легла та же модульная платформа PSA EMP2, на которой построены представленные ранее пассажирские фургоны Citroen Berlingo и Opel Combo. Новинка также, как и ее «собратья», доступна в двух вариантах – стандартном (длина колесной базы 4,4 метра) и удлиненном (4,7 метра). Багажник стандартной версии вмещает 775 литров груза. Два сиденья третьего ряда в длиннобазной модификации могут скользить назад и вперед. Со следующего года для них будет доступна система Magic Flat, позволяющая сложить сидения в ровный пол. При всех сложенных пассажирских сидениях объем багажного отделения составит 4 000 литров.Rifter получит систему полного привода, разработанную в сотрудничестве с Dangel. В линейку моторов войдет 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech, развивающий 110 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 130-сильная версия того же двигателя оснащена сажевым фильтром для снижения вредных выбросов. Этот агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Для поклонников дизельных моторов Rifter предложит три 1,5-литровых двигателя BlueHDi, которые выдают 75, 100 и 130 л.с. Первые два работают с 5-ступенчатой «механикой», а для более мощного агрегата имеет выбор: 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная АКПП. Будет у нового Rifter спортивная версия GT Line. Эти фургоны можно отличить по эксклюзивной окраске кузова Quente Brown, стильным 17-дюймовым колесам и значкам «GT Line» с медным покрытием. Внутри покупатели обнаружат особую отделку салона с использованием коричневого пластика и клетчатую обивку кресел.Фургон получит электронную приборную панель i-Cockpit с 8-дюймовым сенсорным экраном. Набор электронных функций достаточно широк: активная система предупреждения о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков, система контроля за состоянием водителя.Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сроки начала продаж Peugeot Rifter пока не называются. Сейчас в России Peugeot Partner Tepee нынешнего поколения стоит от 1 099 000 рублей (с учетом скидок по акциям).
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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