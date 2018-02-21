21 февраля 2018, 13:40
Peugeot представил новый фургон Rifter
Новый Peugeot Rifter – это третье поколение хорошо знакомого нам Partner Tepee. При смене поколения модель не только поменяла имя, но преобразилась внешне и технически.
Peugeot Partner
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 190 000 до 1 237 000 Р
Отзывов: 4
Rifter получит систему полного привода, разработанную в сотрудничестве с Dangel. В линейку моторов войдет 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech, развивающий 110 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 130-сильная версия того же двигателя оснащена сажевым фильтром для снижения вредных выбросов. Этот агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Для поклонников дизельных моторов Rifter предложит три 1,5-литровых двигателя BlueHDi, которые выдают 75, 100 и 130 л.с. Первые два работают с 5-ступенчатой «механикой», а для более мощного агрегата имеет выбор: 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная АКПП.
Будет у нового Rifter спортивная версия GT Line. Эти фургоны можно отличить по эксклюзивной окраске кузова Quente Brown, стильным 17-дюймовым колесам и значкам «GT Line» с медным покрытием. Внутри покупатели обнаружат особую отделку салона с использованием коричневого пластика и клетчатую обивку кресел.
Фургон получит электронную приборную панель i-Cockpit с 8-дюймовым сенсорным экраном. Набор электронных функций достаточно широк: активная система предупреждения о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков, система контроля за состоянием водителя.
Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Сроки начала продаж Peugeot Rifter пока не называются. Сейчас в России Peugeot Partner Tepee нынешнего поколения стоит от 1 099 000 рублей (с учетом скидок по акциям).
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