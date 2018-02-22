22 февраля 2018, 13:05

Peugeot рассказал все о новом 508

После масштабной утечки официальных изображений, компания Peugeot была вынуждена досрочно рассекретить флагманский седан 508 второго поколения. Автомобиль стал шире, но короче, скинул 70 килограмм и избавился от нескольких кнопок на приборной панели.
^
  Peugeot рассказал все о новом 508 Peugeot 508 Peugeot рассказал все о новом 508 Peugeot 508 Peugeot рассказал все о новом 508 Peugeot 508 Peugeot рассказал все о новом 508 Peugeot 508 Peugeot рассказал все о новом 508
5
фото
  
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
О внешности нового 508 мы уже писали. Дизайн седана выполнен под влиянием концепт-каров Instinct и Exalt. Автомобиль построен на новой платформе EMP2, поэтому его габариты немного изменились. Новинка получилась на 80 мм короче, на 60 мм ниже и на 20 мм шире предшественника. Чтобы сделать седан еще привлекательнее, на него можно установить колесные диски размерностью до 19 дюймов. Объем багажника немного увеличился и теперь равен 487 литрам. А если сложить задние сидения, то полезная площадь для багажа возрастает до 1 537 литров.

В салоне – цифровая панель приборов i-Cockpit, которой теперь оснащаются все модели Peugeot – от 208 до 5008. Сенсорные дисплеи постепенно вытесняют кнопки и тумблеры. Хотя некоторые клиенты жалуются на излишнюю перегруженность экранов и требуют вернуть традиционные кнопки. Материалы, используемые в отделке салона, стали более высокого качества. Кожа и вставки из дерева выглядят элегантно и подчеркивают премиальный класс седана.

Автомобиль получит 1,6-литровый двигатель в двух вариантах мощности – 177 л.с. и 217 л.с. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат». Есть еще два дизеля BlueHDi объемом 1,5 и 2 литра. Младший из них сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Создатели уверяют, что благодаря уменьшившейся на 70 килограмм массе седана, он стал более экономичным. В следующем году появится гибридная версия Peugeot 508.

Публичная премьера состоится через пару недель на мотор-шоу в Женеве. Европейские продажи начнутся ближе к концу года. Производство новинки наладят на заводах во Франции и Китае. Основными конкурентам Peugeot 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. 

Новинки и концепт кары Пежо 508
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Peugeot 508
Напишите пожалуйста отзывы по 508
Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
Форум Peugeot 3008
| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
Санча
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Peugeot Автомудрость Peugeot АвтоПитер Peugeot Дизайн и тюнинг Peugeot Новинки и концепт кары Peugeot Новости и акции автосалонов Peugeot Автосалоны и дилеры марки Peugeot Аренда и прокат авто марки Peugeot Автоклубы и форумы автозавчастей марки Peugeot Автосервисы и магазины автозапчастей марки Peugeot
Главные материалы
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Peugeot 508
Объявления о продаже Peugeot 508
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Peugeot рассказал все о новом 508
{{model_3035}}О внешности нового 508 мы уже писали. Дизайн седана выполнен под влиянием концепт-каров Instinct и Exalt. Автомобиль построен на новой платформе EMP2, поэтому его габариты немного изменились. Новинка получилась на 80 мм короче, на 60 мм ниже и на 20 мм шире предшественника. Чтобы сделать седан еще привлекательнее, на него можно установить колесные диски размерностью до 19 дюймов. Объем багажника немного увеличился и теперь равен 487 литрам. А если сложить задние сидения, то полезная площадь для багажа возрастает до 1 537 литров.В салоне – цифровая панель приборов i-Cockpit, которой теперь оснащаются все модели Peugeot – от 208 до 5008. Сенсорные дисплеи постепенно вытесняют кнопки и тумблеры. Хотя некоторые клиенты жалуются на излишнюю перегруженность экранов и требуют вернуть традиционные кнопки. Материалы, используемые в отделке салона, стали более высокого качества. Кожа и вставки из дерева выглядят элегантно и подчеркивают премиальный класс седана.Автомобиль получит 1,6-литровый двигатель в двух вариантах мощности – 177 л.с. и 217 л.с. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат». Есть еще два дизеля BlueHDi объемом 1,5 и 2 литра. Младший из них сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Создатели уверяют, что благодаря уменьшившейся на 70 килограмм массе седана, он стал более экономичным. В следующем году появится гибридная версия Peugeot 508.Публичная премьера состоится через пару недель на мотор-шоу в Женеве. Европейские продажи начнутся ближе к концу года. Производство новинки наладят на заводах во Франции и Китае. Основными конкурентам Peugeot 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon. 
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Иркутск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG