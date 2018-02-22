22 февраля 2018, 13:05
Peugeot рассказал все о новом 508
После масштабной утечки официальных изображений, компания Peugeot была вынуждена досрочно рассекретить флагманский седан 508 второго поколения. Автомобиль стал шире, но короче, скинул 70 килограмм и избавился от нескольких кнопок на приборной панели.
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
В салоне – цифровая панель приборов i-Cockpit, которой теперь оснащаются все модели Peugeot – от 208 до 5008. Сенсорные дисплеи постепенно вытесняют кнопки и тумблеры. Хотя некоторые клиенты жалуются на излишнюю перегруженность экранов и требуют вернуть традиционные кнопки. Материалы, используемые в отделке салона, стали более высокого качества. Кожа и вставки из дерева выглядят элегантно и подчеркивают премиальный класс седана.
Автомобиль получит 1,6-литровый двигатель в двух вариантах мощности – 177 л.с. и 217 л.с. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат». Есть еще два дизеля BlueHDi объемом 1,5 и 2 литра. Младший из них сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Создатели уверяют, что благодаря уменьшившейся на 70 килограмм массе седана, он стал более экономичным. В следующем году появится гибридная версия Peugeot 508.
Публичная премьера состоится через пару недель на мотор-шоу в Женеве. Европейские продажи начнутся ближе к концу года. Производство новинки наладят на заводах во Франции и Китае. Основными конкурентам Peugeot 508 называются BMW 3-Series и Volkswagen Arteon.
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Напишите пожалуйста отзывы по 508
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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