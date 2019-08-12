12 августа 2019, 17:49
Peugeot запатентовал в России новый универсал
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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot 508, построенного на базе одноименного лифтека второго поколения.
Peugeot 508SW
Peugeot 508SW
Peugeot 508SW
Peugeot 508SW
Peugeot 508SW
Peugeot 508SW
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По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для вывода на рынок немассовой модели. Продажи новых автомобилей в России сокращаются месяц от месяца. Спрос на Peugeot в нашей стране ограничен и снижается даже быстрее среднерыночных показателей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по июль 2019 года в России было продано 2 440 автомобилей французской марки или на 31% меньше, чем годом ранее. В июле дилеры реализовали 397 автомобилей Peugeot (-33%).
Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» лифтбека – безрамочные двери. В целом, дизайн лифтбека и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм. Объем багажника французского универсала при сложенных задних сидениях составляет 1 780 литров. Для сравнения у нового универсала Audi A4 Avant размер багажного отделения не превышает 1 510 литров. Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП.
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Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
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