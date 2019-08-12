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12 августа 2019, 17:49

Peugeot запатентовал в России новый универсал

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В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения универсала Peugeot 508, построенного на базе одноименного лифтека второго поколения.
Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал

Peugeot 508SW

Peugeot запатентовал в России новый универсал
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Peugeot запатентовал в России новый универсал
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Компания Peugeot готовится вывести на российский рынок новый лифтбек Peugeot 508. В базе Росстандарта появилось ...
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Премьера нового универсала Peugeot 508 состоялась в рамках Парижского автосалона осенью 2018 года. Но появление его базе Федерального института промышленной собственности вовсе не гарантирует скорого начала продаж в России. Одобрение типа транспортного средства на лифтбек Peugeot 508 второго поколения было получено еще в марте 2019 года. Ожидалось, что продажи начнутся летом. Но с тех пор никаких известий о новинке не поступало.

По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для вывода на рынок немассовой модели. Продажи новых автомобилей в России сокращаются месяц от месяца. Спрос на Peugeot в нашей стране ограничен и снижается даже быстрее среднерыночных показателей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по июль 2019 года в России было продано 2 440 автомобилей французской марки или на 31% меньше, чем годом ранее. В июле дилеры реализовали 397 автомобилей Peugeot (-33%).

Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» лифтбека – безрамочные двери. В целом, дизайн лифтбека и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм. Объем багажника французского универсала при сложенных задних сидениях составляет 1 780 литров. Для сравнения у нового универсала Audi A4 Avant размер багажного отделения не превышает 1 510 литров. Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП.


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Форум Peugeot 508
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Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
Форум Peugeot Partner
Цитата:| Кому: юра отлично ответил , безумно пусть пролетают на дельтоплане
Валерий
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Peugeot запатентовал в России новый универсал
{{material_126101}}Премьера нового универсала Peugeot 508 состоялась в рамках Парижского автосалона осенью 2018 года. Но появление его базе Федерального института промышленной собственности вовсе не гарантирует скорого начала продаж в России. Одобрение типа транспортного средства на лифтбек Peugeot 508 второго поколения было получено еще в марте 2019 года. Ожидалось, что продажи начнутся летом. Но с тех пор никаких известий о новинке не поступало.По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для вывода на рынок немассовой модели. Продажи новых автомобилей в России сокращаются месяц от месяца. Спрос на Peugeot в нашей стране ограничен и снижается даже быстрее среднерыночных показателей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по июль 2019 года в России было продано 2 440 автомобилей французской марки или на 31% меньше, чем годом ранее. В июле дилеры реализовали 397 автомобилей Peugeot (-33%).Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» лифтбека – безрамочные двери. В целом, дизайн лифтбека и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм. Объем багажника французского универсала при сложенных задних сидениях составляет 1 780 литров. Для сравнения у нового универсала Audi A4 Avant размер багажного отделения не превышает 1 510 литров. Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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