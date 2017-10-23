23 октября 2017, 15:59

Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S

Премиальный производитель DS, входящий в состав концерна Peugeot-Сitroen, готов к старту продаж обновленного кроссовера DS 6, «четырехдверки» DS 5LS и хэтчбека DS 4S. Модели предназначены для китайского рынка.
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  Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S DS 5LS Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S DS 5LS Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S DS 5LS Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S
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Первые две новинки получили измененные бамперы, обновленную головную оптику с узкими светодиодными секциями дневных ходовых огней. Пятидверный автомобиль получил новую панорамную крышу.

Разработчики снабдили все модели модернизированной мультимедийной системой с сенсорным экраном на 8 дюймов, обновленным блоком управления климатической установкой и адаптивным круиз-контролем, который включает функцию предотвращения столкновений. В интерьере использована более качественная отделка.

Рестайлинговые версии сохранили прежнюю моторную гамму. Под капотом моделей размещены 1.6-литровые турбированные двигатели, выдающие 167 л.с. Также покупателям будут доступны модификации с турбомотором на 1,8 литра с силовой отдачей 204 «лошади». Хэтчбек предложен с 1,2-литровым «движком» на 136 л.с. Во всех вариациях парой двигателю выступает 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Стоимость седана для китайских покупателей составит не менее 149 800 юаней, что в переводе на российскую валюту означает 1 301 500 рублей. За хэтчбек придется заплатить не менее 149 900 юаней, что равняется сумме в 1 302 000 рублей, а кроссовер предложен за 193 900 юаней, что эквивалентно 1 700 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

DS 5LS 2.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин160
Объем двигателя1997
Тип трансмисииавтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.9
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл6.1
Топливодт
Все характеристики
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Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S
{{material_120578}}Первые две новинки получили измененные бамперы, обновленную головную оптику с узкими светодиодными секциями дневных ходовых огней. Пятидверный автомобиль получил новую панорамную крышу.Разработчики снабдили все модели модернизированной мультимедийной системой с сенсорным экраном на 8 дюймов, обновленным блоком управления климатической установкой и адаптивным круиз-контролем, который включает функцию предотвращения столкновений. В интерьере использована более качественная отделка.Рестайлинговые версии сохранили прежнюю моторную гамму. Под капотом моделей размещены 1.6-литровые турбированные двигатели, выдающие 167 л.с. Также покупателям будут доступны модификации с турбомотором на 1,8 литра с силовой отдачей 204 «лошади». Хэтчбек предложен с 1,2-литровым «движком» на 136 л.с. Во всех вариациях парой двигателю выступает 6-скоростная автоматическая коробка передач.Стоимость седана для китайских покупателей составит не менее 149 800 юаней, что в переводе на российскую валюту означает 1 301 500 рублей. За хэтчбек придется заплатить не менее 149 900 юаней, что равняется сумме в 1 302 000 рублей, а кроссовер предложен за 193 900 юаней, что эквивалентно 1 700 000 рублей.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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