Peugeot-Сitroen начинает продажи моделей DS 6, DS5 LS и DS 4S
Разработчики снабдили все модели модернизированной мультимедийной системой с сенсорным экраном на 8 дюймов, обновленным блоком управления климатической установкой и адаптивным круиз-контролем, который включает функцию предотвращения столкновений. В интерьере использована более качественная отделка.
Рестайлинговые версии сохранили прежнюю моторную гамму. Под капотом моделей размещены 1.6-литровые турбированные двигатели, выдающие 167 л.с. Также покупателям будут доступны модификации с турбомотором на 1,8 литра с силовой отдачей 204 «лошади». Хэтчбек предложен с 1,2-литровым «движком» на 136 л.с. Во всех вариациях парой двигателю выступает 6-скоростная автоматическая коробка передач.
Стоимость седана для китайских покупателей составит не менее 149 800 юаней, что в переводе на российскую валюту означает 1 301 500 рублей. За хэтчбек придется заплатить не менее 149 900 юаней, что равняется сумме в 1 302 000 рублей, а кроссовер предложен за 193 900 юаней, что эквивалентно 1 700 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|DS 5LS 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|160
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.9
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|6.1
|Топливо
|дт
|Все характеристики
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное