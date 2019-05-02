2 мая 2019, 10:56
Pig-N-Ford или Гонки с поросятами
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Каких только гонок человечество не придумало за свою историю. В американском городе Тилламук без малого 100 лет проводятся соревнования легендарных автомобилей Ford Model T, где у каждого гонщика вместо штурмана – упитанный поросенок.
Начиная с 1925 года, гонки с поросятами становятся кульминацией каждой ярмарки в Тилламуке (штат Орегон, США). Легенда гласит, что однажды на заре эпохи автомобилестроения, местный житель ехал на своем новеньком Ford Model T, увидел сбежавшего поросенка, догнал его и доставил хозяину в целости и сохранности. При этом он держал поросенка правой рукой, а рулил – левой. Конструкция Model T такова, что рычага КПП у нее нет, а передачи переключаются нажатием педали сцепления. В честь этого славного события на Тилламукской окружной ярмарке ежегодно устраиваются гонки с поросятами Pig-N-Ford. Интересно, что 24-часовая гонка в Ле-Мане всего на два года старше.
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Организаторы неоднократно заверяли, что ни одна свинья не пострадала в течение всей истории гонок. Защитники прав животных, безусловно, неоднократно критиковали соревнования, но каким-то образом гонки продолжаются уже почти 100 лет без существенных изменений. Единственное, на что пошли организаторы – уменьшение веса поросенка. Если сначала гонщики ездили с 90-фунтовыми свиньями (41 кг), то сейчас вес ограничен 20 фунтами (9 кг). Автомобили, участвующие в гонках Pig-N-Ford, почти так же стары, как и сами гонки. Машины бережно передаются из поколения в поколение. В Тилламуке уже сложились целые династии гонщиков.
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