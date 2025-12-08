Классика с характером суперкара: рестомод Chevrolet K10 удивляет мощностью – что скрывает под капотом этот пикап?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 18:04

Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.

Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.

Классика с характером суперкара: рестомод Chevrolet K10 удивляет мощностью – что скрывает под капотом этот пикап?

Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.

Внешне это обычный пикап 70-х, но под капотом скрывается нечто особенное. Chevrolet K10 1971 года получил двигатель на 1004 л.с. и остался верен классическому стилю. Как удалось совместить ретро и гиперкарные характеристики? Узнайте, чем удивляет этот уникальный проект.

Внешне это обычный пикап 70-х, но под капотом скрывается нечто особенное. Chevrolet K10 1971 года получил двигатель на 1004 л.с. и остался верен классическому стилю. Как удалось совместить ретро и гиперкарные характеристики? Узнайте, чем удивляет этот уникальный проект.

Внешне этот Chevrolet K10 1971 года — классический американский пикап эпохи 70-х. Однако под капотом скрывается настоящий монстр — двигатель GM Performance ZZ 632. Его колоссальный объем в 10,4 литра позволяет развивать феноменальную мощность в 1004 лошадиные силы, которой хватило бы для современного гиперкара.

Мотор обеспечивает огромный крутящий момент в 876 Нм, который передается на колеса через автоматическую 4-ступенчатую коробку передач Hughes Performance 4L80E и двухдиапазонную раздаточную коробку Atlas. Для надежности в трансмиссии использованы усиленные карданные валы Тома Вуда и мосты Карри. Агрессивное звучание двигателю придает выхлопная система Stainless Works — Borla, а за эффективное торможение отвечает современная система Baer.

Проект был реализован техасской мастерской JPS Customs на базе топовой версии Cheyenne Super, которая изначально выделялась эксклюзивным декором и повышенным комфортом. При радикальной технической модернизации внешность пикапа бережно сохранена: кузов окрашен в комбинацию цветов Jet Black и Linen White и не выдает своей сумасшедшей мощности. Под ним скрывается современная рама Roadster Shop RS4, а короткая грузовая платформа отделана темным орехом.

Подвеска построена по четырехрычажной схеме с длинноходными амортизаторами Fox на всех колесах, что обеспечивает уверенное поведение как на дороге, так и на бездорожье.

Салон сочетает классический стиль с современным комфортом. В нем установлены два ковшеобразных передних сиденья, а отделка выполнена шоколадной замшей и древесным шпоном, создавая уютную и премиальную атмосферу. Центральная консоль при необходимости позволяет добавить третье посадочное место.

Этот уникальный пикап был замечен на площадках аукционного дома Barrett-Jackson, где его планируют выставить на торги без резервной цены. Интересно, сможет ли его скрытая гиперкарная сущность установить новый ценовой рекорд для подобных машин. Для сравнения: ранее Chevrolet K10 на аукционах обычно уходили за 100–200 тысяч долларов, а максимальные суммы достигали почти 300 тысяч.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ульяновск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться