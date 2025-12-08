Классика с характером суперкара: рестомод Chevrolet K10 удивляет мощностью – что скрывает под капотом этот пикап?

Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.

Внешне это обычный пикап 70-х, но под капотом скрывается нечто особенное. Chevrolet K10 1971 года получил двигатель на 1004 л.с. и остался верен классическому стилю. Как удалось совместить ретро и гиперкарные характеристики? Узнайте, чем удивляет этот уникальный проект.

Внешне этот Chevrolet K10 1971 года — классический американский пикап эпохи 70-х. Однако под капотом скрывается настоящий монстр — двигатель GM Performance ZZ 632. Его колоссальный объем в 10,4 литра позволяет развивать феноменальную мощность в 1004 лошадиные силы, которой хватило бы для современного гиперкара.

Мотор обеспечивает огромный крутящий момент в 876 Нм, который передается на колеса через автоматическую 4-ступенчатую коробку передач Hughes Performance 4L80E и двухдиапазонную раздаточную коробку Atlas. Для надежности в трансмиссии использованы усиленные карданные валы Тома Вуда и мосты Карри. Агрессивное звучание двигателю придает выхлопная система Stainless Works — Borla, а за эффективное торможение отвечает современная система Baer.

Проект был реализован техасской мастерской JPS Customs на базе топовой версии Cheyenne Super, которая изначально выделялась эксклюзивным декором и повышенным комфортом. При радикальной технической модернизации внешность пикапа бережно сохранена: кузов окрашен в комбинацию цветов Jet Black и Linen White и не выдает своей сумасшедшей мощности. Под ним скрывается современная рама Roadster Shop RS4, а короткая грузовая платформа отделана темным орехом.

Подвеска построена по четырехрычажной схеме с длинноходными амортизаторами Fox на всех колесах, что обеспечивает уверенное поведение как на дороге, так и на бездорожье.

Салон сочетает классический стиль с современным комфортом. В нем установлены два ковшеобразных передних сиденья, а отделка выполнена шоколадной замшей и древесным шпоном, создавая уютную и премиальную атмосферу. Центральная консоль при необходимости позволяет добавить третье посадочное место.

Этот уникальный пикап был замечен на площадках аукционного дома Barrett-Jackson, где его планируют выставить на торги без резервной цены. Интересно, сможет ли его скрытая гиперкарная сущность установить новый ценовой рекорд для подобных машин. Для сравнения: ранее Chevrolet K10 на аукционах обычно уходили за 100–200 тысяч долларов, а максимальные суммы достигали почти 300 тысяч.