Классика с характером суперкара: рестомод Chevrolet K10 удивляет мощностью – что скрывает под капотом этот пикап?

8 декабря 2025, 18:04
Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.
Пикап Chevrolet K10 1971 года превратили в скрытый гиперкар с 1004 л.с.
Внешне это обычный пикап 70-х, но под капотом скрывается нечто особенное. Chevrolet K10 1971 года получил двигатель на 1004 л.с. и остался верен классическому стилю. Как удалось совместить ретро и гиперкарные характеристики? Узнайте, чем удивляет этот уникальный проект.
Внешне этот Chevrolet K10 1971 года — классический американский пикап эпохи 70-х. Однако под капотом скрывается настоящий монстр — двигатель GM Performance ZZ 632. Его колоссальный объем в 10,4 литра позволяет развивать феноменальную мощность в 1004 лошадиные силы, которой хватило бы для современного гиперкара.
Мотор обеспечивает огромный крутящий момент в 876 Нм, который передается на колеса через автоматическую 4-ступенчатую коробку передач Hughes Performance 4L80E и двухдиапазонную раздаточную коробку Atlas. Для надежности в трансмиссии использованы усиленные карданные валы Тома Вуда и мосты Карри. Агрессивное звучание двигателю придает выхлопная система Stainless Works — Borla, а за эффективное торможение отвечает современная система Baer.
Проект был реализован техасской мастерской JPS Customs на базе топовой версии Cheyenne Super, которая изначально выделялась эксклюзивным декором и повышенным комфортом. При радикальной технической модернизации внешность пикапа бережно сохранена: кузов окрашен в комбинацию цветов Jet Black и Linen White и не выдает своей сумасшедшей мощности. Под ним скрывается современная рама Roadster Shop RS4, а короткая грузовая платформа отделана темным орехом.
Подвеска построена по четырехрычажной схеме с длинноходными амортизаторами Fox на всех колесах, что обеспечивает уверенное поведение как на дороге, так и на бездорожье.
Салон сочетает классический стиль с современным комфортом. В нем установлены два ковшеобразных передних сиденья, а отделка выполнена шоколадной замшей и древесным шпоном, создавая уютную и премиальную атмосферу. Центральная консоль при необходимости позволяет добавить третье посадочное место.
Этот уникальный пикап был замечен на площадках аукционного дома Barrett-Jackson, где его планируют выставить на торги без резервной цены. Интересно, сможет ли его скрытая гиперкарная сущность установить новый ценовой рекорд для подобных машин. Для сравнения: ранее Chevrolet K10 на аукционах обычно уходили за 100–200 тысяч долларов, а максимальные суммы достигали почти 300 тысяч.
Похожие материалы Шевроле
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:54
Редкий Dodge Coronet 440 с Hemi 1966 года ушел с молотка за рекордно низкую сумму
На аукционе в Канзас-Сити редкий Dodge Coronet 440 с мотором Hemi 1966 года продан за 61 600 долларов. Это одна из самых низких цен для подобных автомобилей за последние годы. Причины столь скромной стоимости удивили даже опытных коллекционеров.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 21:13
INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой
INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.Читать далее
-
08.12.2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:34
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA: дом на колесах для любых приключений
Mercedes-Benz Sprinter GO BAJA создан для путешествий вне асфальта. Внедорожные возможности, автономная система питания и комфорт для четверых. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах и почему его сравнивают с лучшими кемперами.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:54
Редкий Dodge Coronet 440 с Hemi 1966 года ушел с молотка за рекордно низкую сумму
На аукционе в Канзас-Сити редкий Dodge Coronet 440 с мотором Hemi 1966 года продан за 61 600 долларов. Это одна из самых низких цен для подобных автомобилей за последние годы. Причины столь скромной стоимости удивили даже опытных коллекционеров.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве