23 декабря 2018, 00:30

Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию

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Компания Ford не оставляет надежды вернуть Ranger на российский рынок. На сайте Росстандарта появилось продленное на один год Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Действие предыдущего документа истекало 30 декабря.
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  Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию Ford Ranger Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию Ford Ranger Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию Ford Ranger Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию Ford Ranger Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию
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По итогам 11 месяцев текущего года Ford Ranger стал самым продаваемым пикапом на европейском авторынке. Компании ...
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Пикапы Ford Ranger продавались в России вплоть до начала 2015 года. В связи со сложной экономической ситуацией было принято решение приостановить продажи до лучших времен. Сейчас компания Ford Sollers оформила ОТТС на Ranger южноафиканской сборки. Срок действия нового сертификата – до декабря 2019 года.

Дилеры Ford подтверждают, что вероятность возвращения Ranger в Россию достаточно высока. Точная информация о сроках, ценах и комплектациях должна появиться ближе к марту следующего года. По всей видимости, к нам привезут рестайлинговую версию пикапа, премьера которой состоялась в 2015 году.

Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотят предложить только дизельные версии Ford Ranger. Выбор будет ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный. Основную конкуренцию Ford Ranger составят Toyota Hilux (от 2,2 млн рублей) и Mitsubishi L200 (от 1,9 млн рублей).
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Форум Ford Ranger
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Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию
{{material_112759}}Пикапы Ford Ranger продавались в России вплоть до начала 2015 года. В связи со сложной экономической ситуацией было принято решение приостановить продажи до лучших времен. Сейчас компания Ford Sollers оформила ОТТС на Ranger южноафиканской сборки. Срок действия нового сертификата – до декабря 2019 года.Дилеры Ford подтверждают, что вероятность возвращения Ranger в Россию достаточно высока. Точная информация о сроках, ценах и комплектациях должна появиться ближе к марту следующего года. По всей видимости, к нам привезут рестайлинговую версию пикапа, премьера которой состоялась в 2015 году.Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотят предложить только дизельные версии Ford Ranger. Выбор будет ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный. Основную конкуренцию Ford Ranger составят Toyota Hilux (от 2,2 млн рублей) и Mitsubishi L200 (от 1,9 млн рублей).
2018-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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