23 декабря 2018, 00:30
Пикап Ford Ranger может вернуться в Россию
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Компания Ford не оставляет надежды вернуть Ranger на российский рынок. На сайте Росстандарта появилось продленное на один год Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Действие предыдущего документа истекало 30 декабря.
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Дилеры Ford подтверждают, что вероятность возвращения Ranger в Россию достаточно высока. Точная информация о сроках, ценах и комплектациях должна появиться ближе к марту следующего года. По всей видимости, к нам привезут рестайлинговую версию пикапа, премьера которой состоялась в 2015 году.
Судя по данным из ОТТС, российским покупателям хотят предложить только дизельные версии Ford Ranger. Выбор будет ограничен 2,2-литровой «турбочетверкой» в двух вариантах форсировки – 131 л.с. и 160 л.с., а также топовым 3,2-литровым мотором с отдачей 200 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – полный. Основную конкуренцию Ford Ranger составят Toyota Hilux (от 2,2 млн рублей) и Mitsubishi L200 (от 1,9 млн рублей).
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