29 августа 2019, 12:30
Пикап Great Wall P-Series поборется за господство с Toyota и Ford
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Фото: Great Wall
Китайская компания Great Wall представила новый пикап P-Series, который будет конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями. Новинку обещают продавать на всех рынках, где сейчас представлена марка Great Wall.
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
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Под капотом разместили 2,0-литровый мотор, который сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Точных подробностей о двигателе нет, но можно предположить, что Great Wall будет ставить на пикапы современные 2,0-литровые турбодизели мощностью 143 л.с. и 305 Нм крутящего момента.
В список доступного оборудования Great Wall P-Series войдут камера заднего вида и кругового обзора, система контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль и медиасистема с голосовым управлением. Китайцы рассчитывают, что новинка изменит «глобальный ландшафт пикапов» и войдет в ТОП-3 популярных моделей сегмента. Конкурировать Great Wall P-Series придется с лидерами от Toyota и Ford. Но у компании амбициозные планы. В 2020 году здесь рассчитывают продать 200 000 экземпляров P-Series.
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