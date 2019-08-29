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29 августа 2019, 12:30

Пикап Great Wall P-Series поборется за господство с Toyota и Ford

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Фото: Great Wall
Китайская компания Great Wall представила новый пикап P-Series, который будет конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями. Новинку обещают продавать на всех рынках, где сейчас представлена марка Great Wall.
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford

Фото: Great Wall

Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
Пикап Great Wall P Series поборется за господство с Toyota и Ford
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Новый пикап Great Wall P-Series спроекитрован на абсолютно свежей платформе P71, которая позволяет строить более безопасные, легкие и удобные внедорожники. По словам автопроизводителя, число потенциальных модификаций в будущей линейке пикапов превышает сотню – в зависимости от габаритов, моторов и трансмиссий, а также условий эксплуатации. Модель получила собственный логотип в виде стилизованной буквы «P», которая символизирует сразу три слова: «мощь» (Power), «вершина» (Peak) и «совершенство» (Perfect).

Под капотом разместили 2,0-литровый мотор, который сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Точных подробностей о двигателе нет, но можно предположить, что Great Wall будет ставить на пикапы современные 2,0-литровые турбодизели мощностью 143 л.с. и 305 Нм крутящего момента.

В список доступного оборудования Great Wall P-Series войдут камера заднего вида и кругового обзора, система контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль и медиасистема с голосовым управлением. Китайцы рассчитывают, что новинка изменит «глобальный ландшафт пикапов» и войдет в ТОП-3 популярных моделей сегмента. Конкурировать Great Wall P-Series придется с лидерами от Toyota и Ford. Но у компании амбициозные планы. В 2020 году здесь рассчитывают продать 200 000 экземпляров P-Series.


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Пикап Great Wall P-Series поборется за господство с Toyota и Ford
{{material_124621}}Новый пикап Great Wall P-Series спроекитрован на абсолютно свежей платформе P71, которая позволяет строить более безопасные, легкие и удобные внедорожники. По словам автопроизводителя, число потенциальных модификаций в будущей линейке пикапов превышает сотню – в зависимости от габаритов, моторов и трансмиссий, а также условий эксплуатации. Модель получила собственный логотип в виде стилизованной буквы «P», которая символизирует сразу три слова: «мощь» (Power), «вершина» (Peak) и «совершенство» (Perfect).Под капотом разместили 2,0-литровый мотор, который сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Точных подробностей о двигателе нет, но можно предположить, что Great Wall будет ставить на пикапы современные 2,0-литровые турбодизели мощностью 143 л.с. и 305 Нм крутящего момента.В список доступного оборудования Great Wall P-Series войдут камера заднего вида и кругового обзора, система контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль и медиасистема с голосовым управлением. Китайцы рассчитывают, что новинка изменит «глобальный ландшафт пикапов» и войдет в ТОП-3 популярных моделей сегмента. Конкурировать Great Wall P-Series придется с лидерами от Toyota и Ford. Но у компании амбициозные планы. В 2020 году здесь рассчитывают продать 200 000 экземпляров P-Series.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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