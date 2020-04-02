2 апреля 2020, 11:34
Пикап Isuzu D-Max получил экстремальную версию
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Фото: Isuzu
Российские дилеры начали принимать заказы на пикапы Isuzu D-Max в особом исполнении AT35. Автомобили построены совместно со специалистами компании Arctic Trucks и предназначены для эксплуатации в условиях экстремального бездорожья.
Фото: autowp.ru
Фото: autowp.ru
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
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В список оснащения вошла лебедка, шноркель, кунг, тягово-сцепное устройство, блокировка переднего и заднего дифференциала, алюминиевая 6-миллиметровая защита двигателя и коробки передач, дополнительная теплошумоизоляция кабины и предпусковой подогреватель Webasto.
Все пикапы оснащаются 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 177 лошадиных сил. Цены особой версии не сообщаются. На официальном сайте заинтересованным клиентам предлагают оставить заявку. Обычный пикап Isuzu D-Max с двойной кабиной стоит минимум 2 245 000 рублей.
Компания Arctic Trucks была основана в конце 1980-х годов в Исландии. Страна славится своими поразительно красивыми, но труднодоступными ландшафтами. Инженеры делают все возможное, чтобы их клиенты смогли отправиться на автомобиле навстречу самым экстремальным приключениям, будь то пустыни Африки или снега Арктики. Сейчас филиалы компании открыты в Норвегии, Великобритании и на Ближнем Востоке.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
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