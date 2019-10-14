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14 октября 2019, 00:24

Пикап Isuzu D-Max сменил поколение

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Фото: Isuzu
В Таиланде прошла презентация пикапа D-Max третьего поколения. Автомобиль несильно изменился внешне, но перешел на новую платформу Isuzu Dynamic Drive. В итоге, автомобиль стал безопаснее и комфортабельнее, а глубина преодолеваемого брода возросла с 600 до 800 мм.
Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение

Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
Пикап Isuzu D Max сменил поколение
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В салонах российских дилеров Isuzu начались официальные продажи рестайлингового пикапа D-Max. Автомобилю освежили ...
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Пикап предыдущего поколения выпускался на протяжении 8 лет, поэтому сейчас настало время для масштабной модернизации. Дизайн нового D-Max выдержан в духе предшественника. Габариты со сменой шасси изменились незначительно. Пикап, как и прежде, предлагается с одно- и двухрядной кабиной. Новинка в 4-дверном исполнении имеет 5 265 мм в длину (-30 мм), 1 870 мм в ширину (+10 мм) и 1 790 мм в высоту (+5 мм). Колесная база выросла до 3 125 мм (+30 мм). При этом новая рама стала жестче, но легче. Увеличилась и жесткость самого кузова благодаря использованию высокопрочных сталей.

В список оснащения вошла светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 7 или 9 дюймов в зависимости от комплектации. «Фишкой» нового пикапа стали дворники со встроенными в поводки форсунками омывателей. Новая архитектура позволяет оснастить пикап современными электронными ассистентами, но пока в списке только система мониторинга «слепых» зон. 

Моторная гамма осталась без существенных изменений. Пикап оснащается 1,9-литровым турбодизелем (150 л.с., 350 Нм). Модернизированный 3,0-литровый агрегат форсировали со 177 до 190 сил, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 430 до 450 Нм. В пару к двигателям идут обновленная 6-ступенчатая «механика» Isuzu и «автомат» Aisin того же диапазона. Привод, разумеется, полный. Продажи пикапа Isuzu D-Max в Таиланде стартуют до конца текущего месяца. На экспорт новинку начнут поставлять через год. В России, напомним, в апреле 2019 года в продажу поступила рестайлинговая версия пикапа предыдущего поколения. Цены начинаются от 2 145 000 рублей.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:02
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Отзывы по теме
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Леонид
Isuzu D-Max обзавелся «арктической» модификацией
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Сергей
Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
{{material_126382}}Пикап предыдущего поколения выпускался на протяжении 8 лет, поэтому сейчас настало время для масштабной модернизации. Дизайн нового D-Max выдержан в духе предшественника. Габариты со сменой шасси изменились незначительно. Пикап, как и прежде, предлагается с одно- и двухрядной кабиной. Новинка в 4-дверном исполнении имеет 5 265 мм в длину (-30 мм), 1 870 мм в ширину (+10 мм) и 1 790 мм в высоту (+5 мм). Колесная база выросла до 3 125 мм (+30 мм). При этом новая рама стала жестче, но легче. Увеличилась и жесткость самого кузова благодаря использованию высокопрочных сталей.В список оснащения вошла светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 7 или 9 дюймов в зависимости от комплектации. «Фишкой» нового пикапа стали дворники со встроенными в поводки форсунками омывателей. Новая архитектура позволяет оснастить пикап современными электронными ассистентами, но пока в списке только система мониторинга «слепых» зон. Моторная гамма осталась без существенных изменений. Пикап оснащается 1,9-литровым турбодизелем (150 л.с., 350 Нм). Модернизированный 3,0-литровый агрегат форсировали со 177 до 190 сил, при этом максимальный крутящий момент увеличился с 430 до 450 Нм. В пару к двигателям идут обновленная 6-ступенчатая «механика» Isuzu и «автомат» Aisin того же диапазона. Привод, разумеется, полный. Продажи пикапа Isuzu D-Max в Таиланде стартуют до конца текущего месяца. На экспорт новинку начнут поставлять через год. В России, напомним, в апреле 2019 года в продажу поступила рестайлинговая версия пикапа предыдущего поколения. Цены начинаются от 2 145 000 рублей.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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