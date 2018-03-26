26 марта 2018, 09:46

Пикап Jeep Wrangler выпустят через год

Пикапы Wrangler появятся в салонах американских дилеров Jeep в апреле 2019 года. Производство начнется в четвертом квартале нынешнего года на заводе в Толедо (Огайо, США).
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  Пикап Jeep Wrangler выпустят через год Jeep Wrangler Пикап Jeep Wrangler выпустят через год Jeep Wrangler Пикап Jeep Wrangler выпустят через год Jeep Wrangler Пикап Jeep Wrangler выпустят через год Jeep Wrangler Пикап Jeep Wrangler выпустят через год
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Американцы, большие поклонники рамных внедорожников и пикапов, уже не первый год томятся в ожидании новинки. О планах компании Jeep вернуть пикап Wrangler стало известно еще осенью 2015 года. С тех пор закамуфлированный автомобиль неоднократно ловили на дорожных испытаниях. Ожидается, что публичный дебют нового Jeep Scrambler, а именно такое имя могут дать модели, состоится до конца текущего года. Пикап Jeep Scrambler выпускался в 1981-1986 годах и продавался преимущественно в США. Один такой автомобиль приобрел президент США Рональд Рейган для своего ранчо в Калифорнии.

Пикап построят на платформе четырехдверной версии Wrangler. В моторную гамму, наверняка, войдет 2,0-литровая турбированная «четверка» и 3,6-литровый V6. Кроме того, не исключено появление нового 3.0-литрового турбодизеля V6 от Wrangler, а в перспективе и гибридной силовой установки. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».

Но рынок компактных пикапов в США переполнен. Поэтому отличительной особенностью новинки станет опциональный мягкий верх, как у стандартной версии Wrangler. Конкурентов у пикапа-кабриолета сейчас пока нет. Ранее компания Chevrolet выпускала грузовую версию SSR с откидным верхом. Но модель сняли с производства в 2006 году. Поэтому расширение модельного ряда Jeep за счет такого уникального автомобиля позволит компании привлечь новых клиентов и увеличить продажи.
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Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
Посоветуйте хорошие автосервисы
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
yuri.antonov
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Пикап Jeep Wrangler выпустят через год
{{material_121734}}Американцы, большие поклонники рамных внедорожников и пикапов, уже не первый год томятся в ожидании новинки. О планах компании Jeep вернуть пикап Wrangler стало известно еще осенью 2015 года. С тех пор закамуфлированный автомобиль неоднократно ловили на дорожных испытаниях. Ожидается, что публичный дебют нового Jeep Scrambler, а именно такое имя могут дать модели, состоится до конца текущего года. Пикап Jeep Scrambler выпускался в 1981-1986 годах и продавался преимущественно в США. Один такой автомобиль приобрел президент США Рональд Рейган для своего ранчо в Калифорнии.Пикап построят на платформе четырехдверной версии Wrangler. В моторную гамму, наверняка, войдет 2,0-литровая турбированная «четверка» и 3,6-литровый V6. Кроме того, не исключено появление нового 3.0-литрового турбодизеля V6 от Wrangler, а в перспективе и гибридной силовой установки. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».Но рынок компактных пикапов в США переполнен. Поэтому отличительной особенностью новинки станет опциональный мягкий верх, как у стандартной версии Wrangler. Конкурентов у пикапа-кабриолета сейчас пока нет. Ранее компания Chevrolet выпускала грузовую версию SSR с откидным верхом. Но модель сняли с производства в 2006 году. Поэтому расширение модельного ряда Jeep за счет такого уникального автомобиля позволит компании привлечь новых клиентов и увеличить продажи.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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