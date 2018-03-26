26 марта 2018, 09:46
Пикап Jeep Wrangler выпустят через год
Пикапы Wrangler появятся в салонах американских дилеров Jeep в апреле 2019 года. Производство начнется в четвертом квартале нынешнего года на заводе в Толедо (Огайо, США).
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Пикап построят на платформе четырехдверной версии Wrangler. В моторную гамму, наверняка, войдет 2,0-литровая турбированная «четверка» и 3,6-литровый V6. Кроме того, не исключено появление нового 3.0-литрового турбодизеля V6 от Wrangler, а в перспективе и гибридной силовой установки. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».
Но рынок компактных пикапов в США переполнен. Поэтому отличительной особенностью новинки станет опциональный мягкий верх, как у стандартной версии Wrangler. Конкурентов у пикапа-кабриолета сейчас пока нет. Ранее компания Chevrolet выпускала грузовую версию SSR с откидным верхом. Но модель сняли с производства в 2006 году. Поэтому расширение модельного ряда Jeep за счет такого уникального автомобиля позволит компании привлечь новых клиентов и увеличить продажи.
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Комментарии пользователей
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Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
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