31 октября 2017, 14:47

Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»

Казалось бы, пикапы и так являются автомобилями для мужчин, но японская компания Mazda решила сделать свою модель BT-50 нового поколения еще «брутальнее» и агрессивнее.
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  Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее» Mazda BT-50 Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее» Mazda BT-50 Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»
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Новинка построена на основе Isuzu D-Max. Несмотря на использование единого шасси, экстерьер пикапов будет значительно отличаться. Как сообщает Икуо Маэда, исполнительный директор и главный дизайнер компании Mazda, в настоящее время разработчики сконцентрировали усилия на создании дизайна, который объединит эстетику и «мужественность».

Окончательный вариант внешности пикапа пока держится в строгом секрете, но топ-менеджер намекает, что Mazda BT-50 будет иметь некоторые сходства с концептами Mazda Vision Coupe и Mazda Kai, которые недавно дебютировали на Токийском автосалоне.

Правда, из уникального новинка получит только дизайн. Известно, что платформа и силовые установки будут заимствованы у моделей Isuzu, так как руководство марки приняло решение не оснащать эту модель дизельными моторами SkyActiv.

Несмотря на популярность пикапов в Северной Америке, Mazda не намерена поставлять новинку на этот рынок. Модель будет доступна покупателям в Азии и Австралии.

Комплектации и технические характеристики

Mazda BT-50 3.2 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2018
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин200
Объем двигателя3198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл8.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Мазда БТ 50

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Отзыв о Mazda BT-50 2011 года
Неторопливый, достаточно мощный автомобиль с хорошим тяговым моментом. Хорошо ползает по грязи, главное не вывешивать на дифференциал, или на защиту двигателя, тогда придется повозиться вынимать его из засады. Но к трактору ни разу не прибегал- достаточно ручной лебедки, стропы метров 30-40 и лопаты ...
СергейПайк
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Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»
{{material_121486}}Новинка построена на основе Isuzu D-Max. Несмотря на использование единого шасси, экстерьер пикапов будет значительно отличаться. Как сообщает Икуо Маэда, исполнительный директор и главный дизайнер компании Mazda, в настоящее время разработчики сконцентрировали усилия на создании дизайна, который объединит эстетику и «мужественность».Окончательный вариант внешности пикапа пока держится в строгом секрете, но топ-менеджер намекает, что Mazda BT-50 будет иметь некоторые сходства с концептами Mazda Vision Coupe и Mazda Kai, которые недавно дебютировали на Токийском автосалоне.Правда, из уникального новинка получит только дизайн. Известно, что платформа и силовые установки будут заимствованы у моделей Isuzu, так как руководство марки приняло решение не оснащать эту модель дизельными моторами SkyActiv.Несмотря на популярность пикапов в Северной Америке, Mazda не намерена поставлять новинку на этот рынок. Модель будет доступна покупателям в Азии и Австралии.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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