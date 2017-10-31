31 октября 2017, 14:47
Пикап Mazda BT-50 станет «брутальнее»
Казалось бы, пикапы и так являются автомобилями для мужчин, но японская компания Mazda решила сделать свою модель BT-50 нового поколения еще «брутальнее» и агрессивнее.
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Компания Mazda явила миру концептуальный хэтчбек Kai. Модель выполнена в дизайнерской концепции KODO, которая ...Читать далее
Окончательный вариант внешности пикапа пока держится в строгом секрете, но топ-менеджер намекает, что Mazda BT-50 будет иметь некоторые сходства с концептами Mazda Vision Coupe и Mazda Kai, которые недавно дебютировали на Токийском автосалоне.
Правда, из уникального новинка получит только дизайн. Известно, что платформа и силовые установки будут заимствованы у моделей Isuzu, так как руководство марки приняло решение не оснащать эту модель дизельными моторами SkyActiv.
Несмотря на популярность пикапов в Северной Америке, Mazda не намерена поставлять новинку на этот рынок. Модель будет доступна покупателям в Азии и Австралии.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda BT-50 3.2 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|200
|Объем двигателя
|3198
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|8.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Отзывы по теме
не говорите (
Неторопливый, достаточно мощный автомобиль с хорошим тяговым моментом. Хорошо ползает по грязи, главное не вывешивать на дифференциал, или на защиту двигателя, тогда придется повозиться вынимать его из засады. Но к трактору ни разу не прибегал- достаточно ручной лебедки, стропы метров 30-40 и лопаты ...
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