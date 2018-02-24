24 февраля 2018, 10:20

Пикап Mercedes привезут в Россию

Первый в истории компании Mercedes-Benz пикап X-Class скоро будут продавать в России. Автомобили уже прошли сертификацию в Росстандарте. Пока клиентам предложат два мотора на выбор, мощный 258-сильный появится чуть позже.
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Пикап Mercedes привезут в Россию Mercedes X-класс
Mercedes X-класс
Выпускается с 2017 г.
Премьера пикапа Mercedes X-Class состоялась в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Свой первый пикап немецкий автоконцерн построил на модульной платформе Nissan Navara. Но больше у Мерседеса нет ничего общего с Ниссан. Инженеры и дизайнеры основательно пересмотрели как внешность, так и интерьер пикапа. Автомобиль уже продается в Европе. Там для него доступны три уровня оснащения: базовый Pure, продвинутый Progressive и топовый Power. Первый вариант максимально практичен и идеально подходит для работы. Расширенные комплектации отличаются не только качеством отделки, но и внушительным списком дополнительных опций.

Первоначально российские дилеры Mercedes будут продавать пикапы в шести модификациях – в зависимости от типа привода, мощности двигателя и вида трансмиссии. Автомобили предложат с задним приводом или с полным 4Matic. Двигатели: 2,3-литровый турбированный дизель мощностью 163 л.с. (403Нм) или 190 л.с. (450 Нм). Трансмиссия – 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «автомат». Позднее должна появиться версия с 3-литровой дизельной «шестеркой» мощностью 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

В перечень оснащения войдут информационно-развлекательная система Сommand с точкой доступа LTE WiFi и навигацией, камера заднего вида и система кругового обзора, панорамная крыша, подъемная или сдвижная крышка багажной платформы. Цены и комплектации объявят в ближайшие дни, ведь продажи должны начаться уже в марте. 

Комплектации и технические характеристики

Mercedes X-класс 2.3 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин190
Объем двигателя2298
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл7.9
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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Пикап Mercedes привезут в Россию
{{model_6351}}Премьера пикапа Mercedes X-Class состоялась в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Свой первый пикап немецкий автоконцерн построил на модульной платформе Nissan Navara. Но больше у Мерседеса нет ничего общего с Ниссан. Инженеры и дизайнеры основательно пересмотрели как внешность, так и интерьер пикапа. Автомобиль уже продается в Европе. Там для него доступны три уровня оснащения: базовый Pure, продвинутый Progressive и топовый Power. Первый вариант максимально практичен и идеально подходит для работы. Расширенные комплектации отличаются не только качеством отделки, но и внушительным списком дополнительных опций.Первоначально российские дилеры Mercedes будут продавать пикапы в шести модификациях – в зависимости от типа привода, мощности двигателя и вида трансмиссии. Автомобили предложат с задним приводом или с полным 4Matic. Двигатели: 2,3-литровый турбированный дизель мощностью 163 л.с. (403Нм) или 190 л.с. (450 Нм). Трансмиссия – 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «автомат». Позднее должна появиться версия с 3-литровой дизельной «шестеркой» мощностью 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента.В перечень оснащения войдут информационно-развлекательная система Сommand с точкой доступа LTE WiFi и навигацией, камера заднего вида и система кругового обзора, панорамная крыша, подъемная или сдвижная крышка багажной платформы. Цены и комплектации объявят в ближайшие дни, ведь продажи должны начаться уже в марте. 
2018-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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