24 февраля 2018, 10:20
Пикап Mercedes привезут в Россию
Первый в истории компании Mercedes-Benz пикап X-Class скоро будут продавать в России. Автомобили уже прошли сертификацию в Росстандарте. Пока клиентам предложат два мотора на выбор, мощный 258-сильный появится чуть позже.
Mercedes X-класс
Выпускается с 2017 г.
Первоначально российские дилеры Mercedes будут продавать пикапы в шести модификациях – в зависимости от типа привода, мощности двигателя и вида трансмиссии. Автомобили предложат с задним приводом или с полным 4Matic. Двигатели: 2,3-литровый турбированный дизель мощностью 163 л.с. (403Нм) или 190 л.с. (450 Нм). Трансмиссия – 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный «автомат». Позднее должна появиться версия с 3-литровой дизельной «шестеркой» мощностью 258 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
В перечень оснащения войдут информационно-развлекательная система Сommand с точкой доступа LTE WiFi и навигацией, камера заднего вида и система кругового обзора, панорамная крыша, подъемная или сдвижная крышка багажной платформы. Цены и комплектации объявят в ближайшие дни, ведь продажи должны начаться уже в марте.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes X-класс 2.3 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|190
|Объем двигателя
|2298
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.6
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|7.9
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
Читайте по теме
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Читайте по теме
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как в 2017 году в России продавались грузовики?
13.02.2018, 00:03
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное