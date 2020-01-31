31 января 2020, 15:59
Пикап Mercedes-Benz X-Class все-таки отправят в отставку
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Фото: Mercedes-Benz
После полугода раздумий концерн Daimler принял окончательное решение снять с производства пикап Mercedes-Benz X-Class. Последние автомобили сойдут с испанского конвейера в мае 2020 года.
Фото: Mercedes-Benz
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По итогам 2018 года в Европе, Австралии и Южной Африке реализовали всего 16,7 тыс. экземпляров, 313 из которых - в России. Для сравнения, Ford Ranger только в Европе за тот же период разошелся тиражом в 50 тыс. экземпляров. В 2019 году дела у X-Class пошли еще хуже – было продано 15,3 тыс. пикапов, из них в России – 547 единиц. Сейчас Mercedes X 220 d 4MATIC в комплектации Pure с дизельным мотором мощностью 163 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом стоит минимум 3,2 млн рублей.
В итоге, пикап, представленный 2,5 года назад, завершит свой путь, даже не дождавшись рестайлинга. Сейчас Mercedes-Benz X-Class собирают на заводе Nissan в Испании. Производство остановят в мае 2020 года. А пока у российских клиентов еще есть возможность приобрести уходящий в историю немецкий премиальный пикап.
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Комментарии пользователей
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Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
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