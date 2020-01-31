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31 января 2020, 15:59

Пикап Mercedes-Benz X-Class все-таки отправят в отставку

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Фото: Mercedes-Benz
После полугода раздумий концерн Daimler принял окончательное решение снять с производства пикап Mercedes-Benz X-Class. Последние автомобили сойдут с испанского конвейера в мае 2020 года.
Пикап Mercedes Benz X Class все таки отправят в отставку

Фото: Mercedes-Benz

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В июле 2019 года стало известно, что Daimler подумывает над сокращением издержек и оптимизацией модельного ряда. Первым кандидатом на выбывание оказался пикап Mercedes-Benz X-Class, который так и не смог оправдать возложенных на него надежд. Построенный на базе рамного пикапа Nissan Navara он сначала был благосклонно принят публикой. Однако высокая стоимость и неоднократные отзывные кампании помешали X-Class выйти на запланированные объемы продаж.

По итогам 2018 года в Европе, Австралии и Южной Африке реализовали всего 16,7 тыс. экземпляров, 313 из которых - в России. Для сравнения, Ford Ranger только в Европе за тот же период разошелся тиражом в 50 тыс. экземпляров. В 2019 году дела у X-Class пошли еще хуже – было продано 15,3 тыс. пикапов, из них в России – 547 единиц. Сейчас Mercedes X 220 d 4MATIC в комплектации Pure с дизельным мотором мощностью 163 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом стоит минимум 3,2 млн рублей. 

В итоге, пикап, представленный 2,5 года назад, завершит свой путь, даже не дождавшись рестайлинга. Сейчас Mercedes-Benz X-Class собирают на заводе Nissan в Испании. Производство остановят в мае 2020 года. А пока у российских клиентов еще есть возможность приобрести уходящий в историю немецкий премиальный пикап.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Пикап Mercedes-Benz X-Class все-таки отправят в отставку
{{material_126980}}В июле 2019 года стало известно, что Daimler подумывает над сокращением издержек и оптимизацией модельного ряда. Первым кандидатом на выбывание оказался пикап Mercedes-Benz X-Class, который так и не смог оправдать возложенных на него надежд. Построенный на базе рамного пикапа Nissan Navara он сначала был благосклонно принят публикой. Однако высокая стоимость и неоднократные отзывные кампании помешали X-Class выйти на запланированные объемы продаж.По итогам 2018 года в Европе, Австралии и Южной Африке реализовали всего 16,7 тыс. экземпляров, 313 из которых - в России. Для сравнения, Ford Ranger только в Европе за тот же период разошелся тиражом в 50 тыс. экземпляров. В 2019 году дела у X-Class пошли еще хуже – было продано 15,3 тыс. пикапов, из них в России – 547 единиц. Сейчас Mercedes X 220 d 4MATIC в комплектации Pure с дизельным мотором мощностью 163 л.с., 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом стоит минимум 3,2 млн рублей. В итоге, пикап, представленный 2,5 года назад, завершит свой путь, даже не дождавшись рестайлинга. Сейчас Mercedes-Benz X-Class собирают на заводе Nissan в Испании. Производство остановят в мае 2020 года. А пока у российских клиентов еще есть возможность приобрести уходящий в историю немецкий премиальный пикап.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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