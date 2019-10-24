24 октября 2019, 15:21
Пикап Mercedes-Benz X-Class выпустили в очень черной версии
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Фото: Mercedes-Benz X-Class
Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на пикап X-Class лимитированной серии Night Edition. Внедорожник отличается черным акцентами в дизайне. Цены стартуют с отметки 4 125 000 рублей.
Фото: Mercedes-Benz X-Class
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Покупателям предложат пикапы серии Night Edition в двух вариантах исполнения: White Night (Белая ночь) и Black Night (Черная ночь). Отличительными особенностями автомобилей станут черные элементы дизайна: черные 18-дюймовые колесные диски, черные корпуса боковых зеркал, черная радиаторная решетка, черные пороги и дуга на кузове и даже черная «звезда» Mercedes.
В салоне о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствует вышивка на текстильных ковриках «Night Edition». Такие «черные» пикапы Mercedes-Benz X-Class оценили минимум в 4 125 000 рублей. Автомобили уже доступны для заказа в салонах официальных дилеров марки.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
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