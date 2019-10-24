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24 октября 2019, 15:21

Пикап Mercedes-Benz X-Class выпустили в очень черной версии

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Фото: Mercedes-Benz X-Class
Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на пикап X-Class лимитированной серии Night Edition. Внедорожник отличается черным акцентами в дизайне. Цены стартуют с отметки 4 125 000 рублей.
Пикап Mercedes Benz X Class выпустили в очень черной версии

Фото: Mercedes-Benz X-Class

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Особая версия Night Edition предлагается для дизельного пикапа Mercedes-Benz Х 350d с 3,0-литровым мотором, который выдает 258 лошадиных сил и 550 Нм максимального крутящего момента. В список стандартного оснащения входит система полного привода с понижающей передачей. Клиренс достигает внушительных 222 мм. За доплату можно оснастить пикап блокировкой заднего дифференциала.

Покупателям предложат пикапы серии Night Edition в двух вариантах исполнения: White Night (Белая ночь) и Black Night (Черная ночь). Отличительными особенностями автомобилей станут черные элементы дизайна: черные 18-дюймовые колесные диски, черные корпуса боковых зеркал, черная радиаторная решетка, черные пороги и дуга на кузове и даже черная «звезда» Mercedes. 

В салоне о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствует вышивка на текстильных ковриках «Night Edition». Такие «черные» пикапы Mercedes-Benz X-Class оценили минимум в 4 125 000 рублей. Автомобили уже доступны для заказа в салонах официальных дилеров марки.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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Пикап Mercedes-Benz X-Class выпустили в очень черной версии
{{material_126980}}Особая версия Night Edition предлагается для дизельного пикапа Mercedes-Benz Х 350d с 3,0-литровым мотором, который выдает 258 лошадиных сил и 550 Нм максимального крутящего момента. В список стандартного оснащения входит система полного привода с понижающей передачей. Клиренс достигает внушительных 222 мм. За доплату можно оснастить пикап блокировкой заднего дифференциала.Покупателям предложат пикапы серии Night Edition в двух вариантах исполнения: White Night (Белая ночь) и Black Night (Черная ночь). Отличительными особенностями автомобилей станут черные элементы дизайна: черные 18-дюймовые колесные диски, черные корпуса боковых зеркал, черная радиаторная решетка, черные пороги и дуга на кузове и даже черная «звезда» Mercedes. В салоне о принадлежности к эксклюзивной серии свидетельствует вышивка на текстильных ковриках «Night Edition». Такие «черные» пикапы Mercedes-Benz X-Class оценили минимум в 4 125 000 рублей. Автомобили уже доступны для заказа в салонах официальных дилеров марки.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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