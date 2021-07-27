Пикап на базе Toyota Land Cruiser: как вам?
Фото: Toyota
Внедорожник Land Cruiser нового поколения не получит версии в кузове «пикап», что, однако, не помешало независимым дизайнерам из Joker Cars пофантазировать эту тему. На наш взгляд, пикап Land Cruiser выглядит непропорционально и несколько нелепо с обрубленной задней частью. Чего не скажешь о новой «Тундре».
В Сеть уже утекли первые официальные изображения, и Toyota была вынуждена поделиться дополнительными фотографиями салона и кусочком подкапотного пространства. Ожидается, что новинка получит совершенно новый мотор V6 под названием iForce MAX. Судя по синему контуру на значке крышки двигателя и множеству оранжевых кабелей рядом с силовой установкой, можно предположить, что топовая Tundra станет гибридом.
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