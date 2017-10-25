25 октября 2017, 09:19

Пикап Nissan Titan может приехать в Россию

Японский автопроизводитель обнародовал свои планы по выводу на российский рынок полноразмерного пикапа Titan. Модель выпускается в США и пока доступна только американским покупателям.
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Пикап Nissan Titan может приехать в Россию Nissan Titan

Nissan Titan
По предварительным данным, компания может сделать пикап глобальной моделью. В списке возможных рынков реализации находятся Китай, страны Ближнего Востока, Австралия и Россия. Эту информацию распространил Ашвани Гупта, первый вице-президент подразделения легких коммерческих автомобилей альянса Renault-Nissan.

Как сообщает руководитель, в настоящее сегмент полноразмерных пикапов активно развивается, поэтому Nissan не исключает возможность вывода Titan на зарубежные рынки в обозримом будущем. Основной акцент будет сделан на корпоративных покупателей, работающих в сфере коммерции и промышленности.

Автомобиль выпускается за заводе компании в штате Миссисипи. Titan оснащен 5,6-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 390 «лошадей» и 535 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. На рынке представлены модификации как с двойной, так и с одинарной кабиной.

С начала текущего года компании удалось реализовать 35,5 тыс. пикапов на рынке США - этот показатель на 224% превысил статистику аналогичного периода прошлого года. Но даже несмотря на активный рост продаж, модель уступает своему конкуренту Ford F-150, который американцы приобрели в количестве 658,6 тыс. экземпляров.

Сейчас у российских покупателей выбор в сегменте LCV не так широк - не более 10 моделей. На отечественном рынке представлены Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Foton Tunland, UAZ Pickup. В течение нескольких месяцев компания Mercedes-Benz планирует начать продажи своего пикапа.

Купить авто Нисан, Ниссан Титан

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Пикап Nissan Titan может приехать в Россию
{{model_2479}}По предварительным данным, компания может сделать пикап глобальной моделью. В списке возможных рынков реализации находятся Китай, страны Ближнего Востока, Австралия и Россия. Эту информацию распространил Ашвани Гупта, первый вице-президент подразделения легких коммерческих автомобилей альянса Renault-Nissan.Как сообщает руководитель, в настоящее сегмент полноразмерных пикапов активно развивается, поэтому Nissan не исключает возможность вывода Titan на зарубежные рынки в обозримом будущем. Основной акцент будет сделан на корпоративных покупателей, работающих в сфере коммерции и промышленности.Автомобиль выпускается за заводе компании в штате Миссисипи. Titan оснащен 5,6-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 390 «лошадей» и 535 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. На рынке представлены модификации как с двойной, так и с одинарной кабиной.С начала текущего года компании удалось реализовать 35,5 тыс. пикапов на рынке США - этот показатель на 224% превысил статистику аналогичного периода прошлого года. Но даже несмотря на активный рост продаж, модель уступает своему конкуренту Ford F-150, который американцы приобрели в количестве 658,6 тыс. экземпляров.Сейчас у российских покупателей выбор в сегменте LCV не так широк - не более 10 моделей. На отечественном рынке представлены Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Foton Tunland, UAZ Pickup. В течение нескольких месяцев компания Mercedes-Benz планирует начать продажи своего пикапа.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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