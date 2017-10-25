Пикап Nissan Titan может приехать в Россию
Как сообщает руководитель, в настоящее сегмент полноразмерных пикапов активно развивается, поэтому Nissan не исключает возможность вывода Titan на зарубежные рынки в обозримом будущем. Основной акцент будет сделан на корпоративных покупателей, работающих в сфере коммерции и промышленности.
Автомобиль выпускается за заводе компании в штате Миссисипи. Titan оснащен 5,6-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 390 «лошадей» и 535 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. На рынке представлены модификации как с двойной, так и с одинарной кабиной.
С начала текущего года компании удалось реализовать 35,5 тыс. пикапов на рынке США - этот показатель на 224% превысил статистику аналогичного периода прошлого года. Но даже несмотря на активный рост продаж, модель уступает своему конкуренту Ford F-150, который американцы приобрели в количестве 658,6 тыс. экземпляров.
Сейчас у российских покупателей выбор в сегменте LCV не так широк - не более 10 моделей. На отечественном рынке представлены Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Foton Tunland, UAZ Pickup. В течение нескольких месяцев компания Mercedes-Benz планирует начать продажи своего пикапа.
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