Пикап, продающийся в России, получил роскошную версию King Kong
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Сертификационное ведомство КНР опубликовало первые «живые» фотографии Poer King Kong и некоторые его характеристики. Внедорожник длиной 5 635 мм получит 17-дюймовые колесные диски и 2,0-литровый турбодизель мощностью 166 лошадиных сил. Остальные подробности узнаем после официальной премьеры, которая состоится в конце ноября.
Напомним, пикап GWM Poer предлагается в России с безальтернативным 2,0-литровым турбодизельным мотором мощностью 150 сил, который работает в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цены начинаются от 2 449 000 рублей.
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