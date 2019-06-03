3 июня 2019, 08:13

Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов

  • 147
  • 0
Глава компании Tesla Элон Маск сделал очередное громкое заявление. По его словам, пикап Tesla, премьера которого ожидается в 2019 году, будет стоить 49 тысяч долларов или даже меньше. В это трудно поверить, учитывая, что Model S и Model X стоят в 1,5 раза дороже.
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
Ранее мы писали
Основатель компании Tesla Motors регулярно общается с народом через Твиттер. После премьеры компактного кроссовера ...
Читать далее
Прототип электрического пикапа Tesla могут показать до конца нынешнего года. Судя по всему, это будет по-настоящему удивительный автомобиль. Несмотря на внушительные размеры, мощность и дальность хода, цена электрокара не превысит 50 тысяч долларов (около 3,3 млн рублей в пересчете по курсу), а базовая комплектация будет стоить еще меньше. 

Скромные цифры по сравнению с другими моделями марки. Например, базовые версии Standart Range первых моделей Tesla стоят в США существенно меньше: за Model S просят минимум 78 тысяч долларов, а за кроссовер Model X – не менее 83 тысячи долларов. Даже компактный кроссовер Model Y, официальные продажи которого стартуют только осенью следующего года, будет стоить не менее 47 тысяч долларов за версию Long Range. Остальные две комплектации оценили еще дороже – 51 и 60 тысяч долларов.

О будущем пикапе Tesla пока известно немного. По размеру он должен быть больше, чем пикапы Ram и Ford F-150. Разумеется, электрокар получит полный привод с электромотором на каждой оси. Запас хода топовой версии обещают на уровне 650 – 800 километров. По поводу мощности электрической силовой установки Элон Маск написал в Твиттере в июне 2018 года, что она обеспечит крутящий момент, достаточный для буксировки объектов массой 136 тонн. Фантастическая цифра, но кроссовер Tesla Model X в 2017 году протащил через всю взлетно-посадочную полосу самолет массой 130 тонн. Для сравнения самый большой пикап Ford может буксировать прицеп массой до 9,5 тонн. Пока работы над прототипом пикапа Tesla продолжаются, неизвестно даже, как он будет выглядеть. Оценить фантазию художников можно на опубликованных выше рендерных изображениях.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Родстер Tesla запустили к Марсу
Интересно, марсиане впечатлятся этим достижением земной технической мысли? Этот родстер по земным то ландшафтам далеко не везде передвигаться сможет, куда уж, по марсианским. Прав Постников, надо было внедорожник туда посылать, а родстеру для разминки предоставить проселочные дорожки в российской глубинке ...
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тесла
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Renault Arkana: до старта продаж осталось несколько недель
Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
{{material_126023}}Прототип электрического пикапа Tesla могут показать до конца нынешнего года. Судя по всему, это будет по-настоящему удивительный автомобиль. Несмотря на внушительные размеры, мощность и дальность хода, цена электрокара не превысит 50 тысяч долларов (около 3,3 млн рублей в пересчете по курсу), а базовая комплектация будет стоить еще меньше. Скромные цифры по сравнению с другими моделями марки. Например, базовые версии Standart Range первых моделей Tesla стоят в США существенно меньше: за Model S просят минимум 78 тысяч долларов, а за кроссовер Model X – не менее 83 тысячи долларов. Даже компактный кроссовер Model Y, официальные продажи которого стартуют только осенью следующего года, будет стоить не менее 47 тысяч долларов за версию Long Range. Остальные две комплектации оценили еще дороже – 51 и 60 тысяч долларов.О будущем пикапе Tesla пока известно немного. По размеру он должен быть больше, чем пикапы Ram и Ford F-150. Разумеется, электрокар получит полный привод с электромотором на каждой оси. Запас хода топовой версии обещают на уровне 650 – 800 километров. По поводу мощности электрической силовой установки Элон Маск написал в Твиттере в июне 2018 года, что она обеспечит крутящий момент, достаточный для буксировки объектов массой 136 тонн. Фантастическая цифра, но кроссовер Tesla Model X в 2017 году протащил через всю взлетно-посадочную полосу самолет массой 130 тонн. Для сравнения самый большой пикап Ford может буксировать прицеп массой до 9,5 тонн. Пока работы над прототипом пикапа Tesla продолжаются, неизвестно даже, как он будет выглядеть. Оценить фантазию художников можно на опубликованных выше рендерных изображениях.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Набережные Челны Екатеринбург Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG