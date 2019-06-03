3 июня 2019, 08:13
Пикап Tesla будет стоить менее 50 тысяч долларов
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Глава компании Tesla Элон Маск сделал очередное громкое заявление. По его словам, пикап Tesla, премьера которого ожидается в 2019 году, будет стоить 49 тысяч долларов или даже меньше. В это трудно поверить, учитывая, что Model S и Model X стоят в 1,5 раза дороже.
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Скромные цифры по сравнению с другими моделями марки. Например, базовые версии Standart Range первых моделей Tesla стоят в США существенно меньше: за Model S просят минимум 78 тысяч долларов, а за кроссовер Model X – не менее 83 тысячи долларов. Даже компактный кроссовер Model Y, официальные продажи которого стартуют только осенью следующего года, будет стоить не менее 47 тысяч долларов за версию Long Range. Остальные две комплектации оценили еще дороже – 51 и 60 тысяч долларов.
О будущем пикапе Tesla пока известно немного. По размеру он должен быть больше, чем пикапы Ram и Ford F-150. Разумеется, электрокар получит полный привод с электромотором на каждой оси. Запас хода топовой версии обещают на уровне 650 – 800 километров. По поводу мощности электрической силовой установки Элон Маск написал в Твиттере в июне 2018 года, что она обеспечит крутящий момент, достаточный для буксировки объектов массой 136 тонн. Фантастическая цифра, но кроссовер Tesla Model X в 2017 году протащил через всю взлетно-посадочную полосу самолет массой 130 тонн. Для сравнения самый большой пикап Ford может буксировать прицеп массой до 9,5 тонн. Пока работы над прототипом пикапа Tesla продолжаются, неизвестно даже, как он будет выглядеть. Оценить фантазию художников можно на опубликованных выше рендерных изображениях.
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