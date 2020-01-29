29 января 2020, 17:31
Пикап Tesla Cybertruck построили из кубиков Lego
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Фото: Youtube / BrickinNick
Электрический пикап Tesla Cybertruck будоражит умы по всему миру. На этот раз в Сети появилось видео, демонстрирующее процесс сборки масштабной модели из кубиков Lego. Автор сделал два варианта на выбор.
Фото: Youtube / BrickinNick
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В итоге, в салоне появились пассажирские кресла, руль, вертикально ориентированный планшет медиасистемы и красная кружка в подстаканнике на центральной консоли. У пикапа открываются двери и откидывается борт грузовой платформы, на которую можно закатить специально собранный квадроцикл. Все по-взрослому, как у оригинального «Кибертрака». Поклонникам Tesla, которым не хватает терпения на такую тонкую работу, автор предложил собрать мини-пикап из 28 деталей Lego.
Проект пикапа был выставлен на голосование на официальном сайте Lego и набрал 10 000 сторонников, необходимых для выпуска официального набора Lego. Сроки появления конструктора в продаже пока не сообщаются. Возможно, набор Lego выпустят даже раньше оригинального пикапа Tesla. Ранее сообщалось, что первые клиенты получат свои электрокары Cybertruck в конце 2021 года.
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