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29 января 2020, 17:31

Пикап Tesla Cybertruck построили из кубиков Lego

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Фото: Youtube / BrickinNick
Электрический пикап Tesla Cybertruck будоражит умы по всему миру. На этот раз в Сети появилось видео, демонстрирующее процесс сборки масштабной модели из кубиков Lego. Автор сделал два варианта на выбор.
Пикап Tesla Cybertruck построили из кубиков Lego

Фото: Youtube / BrickinNick

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Фанат Lego, известный под ником BrickinNick, собрал из Lego игрушечную копию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Первоначально у него ушло 18 часов на сборку кузова и шасси. Затем начался процесс кропотливой проработки деталей, сообщает портал Nation News.
 
В итоге, в салоне появились пассажирские кресла, руль, вертикально ориентированный планшет медиасистемы и красная кружка в подстаканнике на центральной консоли. У пикапа открываются двери и откидывается борт грузовой платформы, на которую можно закатить специально собранный квадроцикл. Все по-взрослому, как у оригинального «Кибертрака». Поклонникам Tesla, которым не хватает терпения на такую тонкую работу, автор предложил собрать мини-пикап из 28 деталей Lego.

Проект пикапа был выставлен на голосование на официальном сайте Lego и набрал 10 000 сторонников, необходимых для выпуска официального набора Lego. Сроки появления конструктора в продаже пока не сообщаются. Возможно, набор Lego выпустят даже раньше оригинального пикапа Tesla. Ранее сообщалось, что первые клиенты получат свои электрокары Cybertruck в конце 2021 года.

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ясно кисло
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Пикап Tesla Cybertruck построили из кубиков Lego
{{material_128208}}Фанат Lego, известный под ником BrickinNick, собрал из Lego игрушечную копию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Первоначально у него ушло 18 часов на сборку кузова и шасси. Затем начался процесс кропотливой проработки деталей, сообщает портал Nation News. В итоге, в салоне появились пассажирские кресла, руль, вертикально ориентированный планшет медиасистемы и красная кружка в подстаканнике на центральной консоли. У пикапа открываются двери и откидывается борт грузовой платформы, на которую можно закатить специально собранный квадроцикл. Все по-взрослому, как у оригинального «Кибертрака». Поклонникам Tesla, которым не хватает терпения на такую тонкую работу, автор предложил собрать мини-пикап из 28 деталей Lego.Проект пикапа был выставлен на голосование на официальном сайте Lego и набрал 10 000 сторонников, необходимых для выпуска официального набора Lego. Сроки появления конструктора в продаже пока не сообщаются. Возможно, набор Lego выпустят даже раньше оригинального пикапа Tesla. Ранее сообщалось, что первые клиенты получат свои электрокары Cybertruck в конце 2021 года.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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