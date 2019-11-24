24 ноября 2019, 22:30
Пикап Tesla Cybertruck собрал уже 146 тысяч предзаказов
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Фото: Tesla
Глава компании Tesla Motors Илон Маск рассказал о том, что уже 146 тысяч человек оформили заказ на электрический пикап Cybertruck, премьера которого состоялась буквально два дня назад.
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На самом деле оформленные заявки нельзя назвать полноценными предзаказами. За место в листе ожидания пока требуется заплатить всего 100 долларов. Возможно позднее эти места станут отдельным объектом торговли. Показателен сам факт – почти 150 тысяч заявок было подано в течение 48 часов после премьеры. При этом Tesla не проводила никакой специальной рекламной кампании, а первые поставки ожидаются не ранее 2021 года.
Габаритные размеры пикапа Tesla Cybertruck (или CYBRTRK): 5 885 мм в длину, 2 027 мм в ширину и 1 905 мм в высоту. В салоне – шесть посадочных мест. Клиновидный кузов изготовлен из особого стального сплава, используемого при создании космических ракет SpaceX. Он устойчив к царапинам, вмятинам и даже 9-миллиметровым пулям. Стекла должны были быть тоже прочными, но на премьере стекло треснуло после удара кувалдой. Маск был явно раздосадован, пообещал решить проблему к началу серийного производства, а позднее опубликовал видео, демонстрирующее, как накануне премьеры в окно пикапа кидают металлические шары, но оно остается целым и невредимым.
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