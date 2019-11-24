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24 ноября 2019, 22:30

Пикап Tesla Cybertruck собрал уже 146 тысяч предзаказов

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Фото: Tesla
Глава компании Tesla Motors Илон Маск рассказал о том, что уже 146 тысяч человек оформили заказ на электрический пикап Cybertruck, премьера которого состоялась буквально два дня назад.
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По словам Маска, большинство заказов оформлено на двух- и трехмоторные модификации Tesla Cybertruck. На базовую версию с единственным электромотором по цене от 40 000 долларов пришлось всего 17% заявок (24,8 тыс. ед.). Среднюю модификацию Dual Motor (за 50 000 долларов) выбрали 42% клиентов (62,3 тыс. ед.). Топовой версии Cybertruck Tri-Motor AWD отдали предпочтение 41% покупателей (59,8 тыс. ед.). Такой пикап сможет разогнаться с места до «сотни» за 2,9 секунды и проехать без подзарядки до 800 километров. Цены начинаются от 70 000 долларов.

На самом деле оформленные заявки нельзя назвать полноценными предзаказами. За место в листе ожидания пока требуется заплатить всего 100 долларов. Возможно позднее эти места станут отдельным объектом торговли. Показателен сам факт – почти 150 тысяч заявок было подано в течение 48 часов после премьеры. При этом Tesla не проводила никакой специальной рекламной кампании, а первые поставки ожидаются не ранее 2021 года.

Габаритные размеры пикапа Tesla Cybertruck (или CYBRTRK): 5 885 мм в длину, 2 027 мм в ширину и 1 905 мм в высоту. В салоне – шесть посадочных мест. Клиновидный кузов изготовлен из особого стального сплава, используемого при создании космических ракет SpaceX. Он устойчив к царапинам, вмятинам и даже 9-миллиметровым пулям. Стекла должны были быть тоже прочными, но на премьере стекло треснуло после удара кувалдой. Маск был явно раздосадован, пообещал решить проблему к началу серийного производства, а позднее опубликовал видео, демонстрирующее, как накануне премьеры в окно пикапа кидают металлические шары, но оно остается целым и невредимым.

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Пикап Tesla Cybertruck собрал уже 146 тысяч предзаказов
{{material_128193}}По словам Маска, большинство заказов оформлено на двух- и трехмоторные модификации Tesla Cybertruck. На базовую версию с единственным электромотором по цене от 40 000 долларов пришлось всего 17% заявок (24,8 тыс. ед.). Среднюю модификацию Dual Motor (за 50 000 долларов) выбрали 42% клиентов (62,3 тыс. ед.). Топовой версии Cybertruck Tri-Motor AWD отдали предпочтение 41% покупателей (59,8 тыс. ед.). Такой пикап сможет разогнаться с места до «сотни» за 2,9 секунды и проехать без подзарядки до 800 километров. Цены начинаются от 70 000 долларов.На самом деле оформленные заявки нельзя назвать полноценными предзаказами. За место в листе ожидания пока требуется заплатить всего 100 долларов. Возможно позднее эти места станут отдельным объектом торговли. Показателен сам факт – почти 150 тысяч заявок было подано в течение 48 часов после премьеры. При этом Tesla не проводила никакой специальной рекламной кампании, а первые поставки ожидаются не ранее 2021 года.Габаритные размеры пикапа Tesla Cybertruck (или CYBRTRK): 5 885 мм в длину, 2 027 мм в ширину и 1 905 мм в высоту. В салоне – шесть посадочных мест. Клиновидный кузов изготовлен из особого стального сплава, используемого при создании космических ракет SpaceX. Он устойчив к царапинам, вмятинам и даже 9-миллиметровым пулям. Стекла должны были быть тоже прочными, но на премьере стекло треснуло после удара кувалдой. Маск был явно раздосадован, пообещал решить проблему к началу серийного производства, а позднее опубликовал видео, демонстрирующее, как накануне премьеры в окно пикапа кидают металлические шары, но оно остается целым и невредимым.
2019-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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