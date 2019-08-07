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7 августа 2019, 08:29

Пикап Tesla могут назвать Model B

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Не секрет, что Tesla работает над электрическим пикапом. Илон Маск неоднократно заявлял, что это его любимый проект Tesla. Более того, премьера новинки должна состояться в течение ближайших двух - трех месяцев. Но мы до сих пор не знаем, как именно назовут новую модель.
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Основатель Tesla Motors Илон Маск сообщил в твиттере, что первый в истории марки электрический пикап хотят ...
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Следуя традиционной для Tesla номенклатуре, можно предположить, что пикап получит имя Tesla Model T (пикапы называют в США «truck»). Но тут возникает сложность – торговая марка «Model T» уже более 100 лет принадлежит компании Ford. Надо искать другое имя.

В Сети развернулась настоящая охота за подсказками, а Маск в свойственной ему манере только подливает масла в огонь. В последнее время в его постах в твиттере регулярно появляется эмодзи-пиктограмма пчелы, которой Маск нередко заменяет слово «be», играя на созвучии английских слов «be» (быть) и «bee» (пчела).

Поклонники марки сразу же предположили, как говорил Винни-Пух, «это жжжж неспроста». По общему мнению, пикап Tesla назовут Model B. В подтверждение этой гипотезы приводится специфическая игра слов, образованная по буквам в названии моделей Tesla. Ведь Маск так любит играть словами. Сейчас у Tesla есть Model S, Model 3, Model X, Model Y. Если составить вместе все буквы получится B S3XY, что созвучно английской фразе «be sexy» или «будь сексуальным». С появлением в модельном ряду нового мощного Tesla Roadster фраза превратиться в B S3XY R или в «be sexier» - «будь еще сексуальнее». Логика своеобразная, но вполне в духе эксцентричного Маска.

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Пикап Tesla могут назвать Model B
{{material_127106}}Следуя традиционной для Tesla номенклатуре, можно предположить, что пикап получит имя Tesla Model T (пикапы называют в США «truck»). Но тут возникает сложность – торговая марка «Model T» уже более 100 лет принадлежит компании Ford. Надо искать другое имя.В Сети развернулась настоящая охота за подсказками, а Маск в свойственной ему манере только подливает масла в огонь. В последнее время в его постах в твиттере регулярно появляется эмодзи-пиктограмма пчелы, которой Маск нередко заменяет слово «be», играя на созвучии английских слов «be» (быть) и «bee» (пчела).Поклонники марки сразу же предположили, как говорил Винни-Пух, «это жжжж неспроста». По общему мнению, пикап Tesla назовут Model B. В подтверждение этой гипотезы приводится специфическая игра слов, образованная по буквам в названии моделей Tesla. Ведь Маск так любит играть словами. Сейчас у Tesla есть Model S, Model 3, Model X, Model Y. Если составить вместе все буквы получится B S3XY, что созвучно английской фразе «be sexy» или «будь сексуальным». С появлением в модельном ряду нового мощного Tesla Roadster фраза превратиться в B S3XY R или в «be sexier» - «будь еще сексуальнее». Логика своеобразная, но вполне в духе эксцентричного Маска.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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