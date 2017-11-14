14 ноября 2017, 15:01

Пикап Toyota Hilux пережил первый рестайлинг

Toyota обновила восьмое поколение своего пикапа Hilux. Автомобиль изначально поступит в продажу на рынок Таиланда, а чуть позже доберется и до других стран.
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  Пикап Toyota Hilux пережил первый рестайлинг Toyota Hilux Пикап Toyota Hilux пережил первый рестайлинг
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Toyota Hilux
Выпускается с 1991 г.
Новый от 1 976 000 до 2 472 000 Р
Отзывов: 4
Внешнее отличие прослеживается в трапециевидной решетке радиатора, выполненной в стилистике пикапа Tacoma. Также Hilux получил видоизмененный передний бампер и новые противотуманные фары с С-образными хромированными элементами.

В силовую линейку новинки вошли дизельные агрегаты с рабочим объемом 2,4 и 2,8 литра мощностью 150 и 177 л. с. соответственно. Из бензиновых вариантов доступен 2,7-литровый мотор с отдачей 166 «лошадей».

Ранее сообщалось, что Toyota обдумывает возможность выпуска особой версии пикапа Hilux. Если проект получит «зеленый свет», то модельный ряд марки пополнится экстремальной модификацией с доработанной подвеской и более мощным двигателем.

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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Пикап Toyota Hilux пережил первый рестайлинг
{{model_2244}} Внешнее отличие прослеживается в трапециевидной решетке радиатора, выполненной в стилистике пикапа Tacoma. Также Hilux получил видоизмененный передний бампер и новые противотуманные фары с С-образными хромированными элементами.В силовую линейку новинки вошли дизельные агрегаты с рабочим объемом 2,4 и 2,8 литра мощностью 150 и 177 л. с. соответственно. Из бензиновых вариантов доступен 2,7-литровый мотор с отдачей 166 «лошадей».Ранее сообщалось, что Toyota обдумывает возможность выпуска особой версии пикапа Hilux. Если проект получит «зеленый свет», то модельный ряд марки пополнится экстремальной модификацией с доработанной подвеской и более мощным двигателем.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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